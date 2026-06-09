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Автор: Дарья Климова

9 июня 2026, 12:09

Кубок GT и Гран-При Санкт-Петербурга: суперкар-шоу на «Игора Драйв»

Кубок GT и Гран-При Санкт-Петербурга: суперкар-шоу на «Игора Драйв»

Гоночный праздник для всей семьи - эмоции, драйв и незабываемые впечатления

Кубок GT и Гран-При Санкт-Петербурга: суперкар-шоу на «Игора Драйв»

13 июня на «Игора Драйв» пройдет масштабное событие. Гостей ждут зрелищные гонки и яркие эмоции. Организаторы обещают насыщенную программу. Вход для малышей бесплатный. Подробности - в нашем материале.

13 июня на «Игора Драйв» пройдет масштабное событие. Гостей ждут зрелищные гонки и яркие эмоции. Организаторы обещают насыщенную программу. Вход для малышей бесплатный. Подробности - в нашем материале.

13 июня автодром «Игора Драйв» станет центром притяжения для поклонников скорости и автомобильных шоу. Здесь состоится одно из самых ожидаемых событий сезона - Кубок GT и Гран-При Санкт-Петербурга. Организаторы обещают насыщенную программу, которая не оставит равнодушными ни взрослых, ни детей.

На территории автодрома гостей встретит атмосфера настоящего праздника. Помимо зрелищных заездов, посетителей ждут разнообразные активности: от экскурсий по техническому парку до прогулок по пит-лейн и стартовой прямой. Это уникальная возможность увидеть суперкары Porsche, BMW, Mercedes и других марок вблизи, а также понаблюдать за подготовкой команд к гонкам.

Кубок GT - это чемпионат, включающий пять этапов на лучших трассах страны. В соревнованиях участвуют исключительно высокоскоростные суперкары, что гарантирует зрителям динамику и напряженную борьбу на каждом круге. В рамках Гран-При Санкт-Петербурга запланированы две массовые спринтерские гонки, а также заезды на лучшее время прохождения круга в формате «Атака на время / Time Attack».

Для семей с детьми организаторы подготовили отдельную драйв-зону, где малыши смогут почувствовать себя частью большого автоспортивного мира. Взрослые смогут прокатиться на гоночном такси, поучаствовать в экскурсиях по боксам команд и попробовать блюда на фудкорте. Любители дрифта также найдут для себя интересные активности.

Особое внимание уделено доступности: детям до 7 лет в сопровождении взрослых вход свободный. Стоимость билетов варьируется от 1300 до 100 000 рублей, что позволяет выбрать оптимальный вариант для каждого гостя. Начало мероприятия запланировано на 13:00 в субботу, 13 июня.

Организаторы уверяют, что Кубок GT и Гран-При Санкт-Петербурга подарят участникам и зрителям яркие эмоции и заряд адреналина, который останется в памяти надолго. Подробная информация о событии доступна на официальном сайте www.superrace.ru.

Для справки: GT - это класс автомобилей, отличающихся высокой скоростью и технической оснащенностью. Пит-лейн - специальная зона трассы, где располагаются боксы команд и проводится обслуживание машин во время гонок.

Упомянутые марки: Porsche, BMW, Mercedes
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