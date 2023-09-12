Куда пропал кроссовер Lada X-Cross 5? (АвтоВАЗ утверждает, что все идет по плану)

Ранее мы писали В Петербурге стартует сборка нового кроссовера Lada: комплектации и цены В субботу, 17 июня, с конвейера бывшего заводе Nissan в Санкт-Петербурге сойдут первые кроссоверы Lada X-Cross ... Читать далее

Серийная сборка Lada X-Cross 5 стартовала на бывшем петербургском заводе Nissan, переименованном в «Лада Санкт-Петербург», в июне 2023 года. Изначально сообщалось, что продажи начнутся в третьем квартале, который заканчивается в сентябре. Но у дилеров новинки АвтоВАЗа пока нет. Позже глава российского автогиганта Максим Соколов скорректировал сроки выхода кроссовера на рынок, сказав, что Lada X-Cross 5 поступит в продажу до конца года. В ответ на обращение «РГ» , пресс-служба АвтоВАЗа подтвердила, что «все идет по графику, и до конца года кроссовер появится у дилеров».

Напомним, что в отличие от собственных моделей АвтоВАЗа, сборка которых изначально была завязана по поставщиков концерна Renault-Nissan, кроссовер Lada X-Cross 5 представляет собой результат «бейдж-инжиниринга». Донором для новой Lada послужил китайский FAW Bestune T77. На показанном в рамках ПМЭФ-2023 предсерийном образце даже шильдик на руле остался от «китайца». С чем связана задержка в продажах, остается только гадать. Возможно, трудности возникли в правовом поле.

Габаритные размеры Lada X-Cross: длина – 4 525 мм, ширина – 1 845 мм, высота – 1 615 мм, а расстояние между осями – 2 700 мм. В России автомобиль получил 1,5-литровый трубомотор, работающий в паре с 7-ступенчатым «роботом» с двумя сцеплениями. Привод – исключительно передний. Покупатели смогут выбирать из двух уровней оснащения. Цены пока официально не сообщались, но Максим Соколов пообещал, что кроссовер будет стоить до 2,5 млн рублей. Правда, было это в июне. Исходный китайский FAW Bestune T77 стоит сейчас от 2 170 000 рублей.

Упомянутые модели: FAW Bestune T77 (от 2 069 000 Р )

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