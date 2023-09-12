Куда пропал кроссовер Lada X-Cross 5? (АвтоВАЗ утверждает, что все идет по плану)
Напомним, что в отличие от собственных моделей АвтоВАЗа, сборка которых изначально была завязана по поставщиков концерна Renault-Nissan, кроссовер Lada X-Cross 5 представляет собой результат «бейдж-инжиниринга». Донором для новой Lada послужил китайский FAW Bestune T77. На показанном в рамках ПМЭФ-2023 предсерийном образце даже шильдик на руле остался от «китайца». С чем связана задержка в продажах, остается только гадать. Возможно, трудности возникли в правовом поле.
Габаритные размеры Lada X-Cross: длина – 4 525 мм, ширина – 1 845 мм, высота – 1 615 мм, а расстояние между осями – 2 700 мм. В России автомобиль получил 1,5-литровый трубомотор, работающий в паре с 7-ступенчатым «роботом» с двумя сцеплениями. Привод – исключительно передний. Покупатели смогут выбирать из двух уровней оснащения. Цены пока официально не сообщались, но Максим Соколов пообещал, что кроссовер будет стоить до 2,5 млн рублей. Правда, было это в июне. Исходный китайский FAW Bestune T77 стоит сейчас от 2 170 000 рублей.
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Бытует мнение, что китайские автомобили сделаны из фольги и начинают ржаветь сразу же после схода с конвейера. Эксперты вооружились толщиномером и проверили, какие детали оцинкованы у современных китайских машин, представленных на российском рынке. Оцинковку обнаружили не у всех.Читать далее
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02.08.2023, 13:57
В России подорожали три модели FAW: не изменилась только цена донора новой Lada
Российский офис FAW обновил прайс-листы почти на весь представленный в стране модельный ряд: подорожали лифтбек и два кроссовера. Без изменений оставили только цену кроссовера FAW Bestune T77, на базе которого в Петербурге выпускают автомобили под брендом Lada.Читать далее
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16.06.2023, 13:12
В Петербурге стартует сборка нового кроссовера Lada: комплектации и цены
В субботу, 17 июня, с конвейера бывшего заводе Nissan в Санкт-Петербурге сойдут первые кроссоверы Lada X-Cross 5. Клиентам предложат две комплектации на выбор с безальтернативным 1,5-литровым турбомотором.Читать далее
-
14.06.2023, 14:08
Новый кроссовер Lada показали на видео: его будут собирать в Петербурге
В рамках ПМЭФ-2023 АвтоВАЗ продемонстрировал новый кроссовер Lada X-Cross 5, сборку которого наладят на бывшем петербургском заводе Nissan, официально переименованном недавно в «Лада Санкт-Петербург».Читать далее
-
12.04.2023, 14:42
Представлен кроссовер Lada X-cross 5, который будут собирать в Петербурге
Компания Lada представила в Сочи в рамках ежегодной конференции для дилеров новый кроссовер Lada X-cross 5, сборка которого стартует в ближайшее время на бывшем заводе Nissan в Санкт-Петербурге.Читать далее
-
31.03.2023, 19:34
АвтоВАЗ рассказал, когда с конвейера бывшего завода Nissan сойдут первые «Лады»
На бывшем петербургском заводе Nissan в 2023 году должна возобновиться сборка автомобилей. Выпускать планируют минимум две новых модели под брендом Lada. АвтоВАЗ уточнил сроки перезапуска конвейера.Читать далее
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