6 февраля 2018, 10:19
Kuga стал самой популярной моделью Ford в России
Кроссовер Kuga прочно закрепил за собой звание бестселлера Ford в России. Это самая продаваемая модель марки по итогам января 2018 года. Продажи Kuga выросли почти в два раза по сравнению с прошлым годом. Каждый третий проданный российскими дилерами Ford был Kuga.
Кроссовер Ford Kuga собирают на автозаводе в Елабуге. Степень локализации превышает 60%. Другими словами, большую часть деталей и комплектующих производят в России и из отечественного сырья. При запуске конвейера в Елабуге российские производители поставляли как кузовные элементы, стекла, шины и диски, так и сидения, приборные панели, пластиковую отделку салона и ткань для потолка. А через пару месяцев на заводе Ford Sollers во Всеволожске должны начать сварку задних полов Kuga. Это позволит не только организовать дополнительно 40 новых рабочих мест, но и снизить себестоимость производства модели. Что неминуемо должно сказаться на цене кроссоверов Kuga в салонах дилеров.
Комплектации и технические характеристики
|Ford Kuga Trend Plus 2.5 AT
|Год выпуска, с
|2017
|Год выпуска, по
|2018
|Кузов
|внедорожник
|Количество дверей/мест
|5/5
|Тип двигателя
|бензиновый
|Мощность, л.с./ об/мин
|150
|Объем двигателя
|2488
|Тип трансмисии
|Автоматическая, 6-ступенчатая
|Привод
|передний
|Смешанный цикл
|8.1
|Топливо
|АИ-95
|Все характеристики
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Отзывы по теме
Не так давно взял себе б/ у Форд Куга и в целом доволен этим автомобилем. Пробега у него уже около 90 тысяч километров, но идет машина отлично и находится в оптимальном состоянии для своего пробега. Удобная, большая, комфортная, как раз идеальный вариант для большой семьи или дальних поездок. Хорошо ...
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