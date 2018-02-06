6 февраля 2018, 10:19

Kuga стал самой популярной моделью Ford в России

Кроссовер Kuga прочно закрепил за собой звание бестселлера Ford в России. Это самая продаваемая модель марки по итогам января 2018 года. Продажи Kuga выросли почти в два раза по сравнению с прошлым годом. Каждый третий проданный российскими дилерами Ford был Kuga.
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Kuga стал самой популярной моделью Ford в России Ford Kuga
Ford Kuga
Выпускается с 2008 г.
Новый от 1 399 000 до 1 999 000 Р
Отзывов: 5
Компания Ford Sollers подвела итоги продаж за январь 2018 года. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года в России было продано на 39% автомобилей больше. Наиболее востребованы, по традиции, были кроссоверы. Самой популярной моделью Ford в России стал Kuga. В январе дилеры реализовали 3 132 автомобиля Ford, их них 1 149 (37%) – кроссоверов Kuga. Это почти вдвое превышает показатели годичной давности. На втором месте по популярности Ford Focus – в январе продали 882 автомобиля. На третьем –коммерческий Ford Transit (531 автомобиль).

Кроссовер Ford Kuga собирают на автозаводе в Елабуге. Степень локализации превышает 60%. Другими словами, большую часть деталей и комплектующих производят в России и из отечественного сырья. При запуске конвейера в Елабуге российские производители поставляли как кузовные элементы, стекла, шины и диски, так и сидения, приборные панели, пластиковую отделку салона и ткань для потолка. А через пару месяцев на заводе Ford Sollers во Всеволожске должны начать сварку задних полов Kuga. Это позволит не только организовать дополнительно 40 новых рабочих мест, но и снизить себестоимость производства модели. Что неминуемо должно сказаться на цене кроссоверов Kuga в салонах дилеров.

Комплектации и технические характеристики

Ford Kuga Trend Plus 2.5 AT
Год выпуска, с2017
Год выпуска, по2018
Кузоввнедорожник
Количество дверей/мест5/5
Тип двигателябензиновый
Мощность, л.с./ об/мин150
Объем двигателя2488
Тип трансмисииАвтоматическая, 6-ступенчатая
Приводпередний
Смешанный цикл8.1
ТопливоАИ-95
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Отзывы по теме
Форум Ford Kuga
Не так давно взял себе б/ у Форд Куга и в целом доволен этим автомобилем. Пробега у него уже около 90 тысяч километров, но идет машина отлично и находится в оптимальном состоянии для своего пробега. Удобная, большая, комфортная, как раз идеальный вариант для большой семьи или дальних поездок. Хорошо ...
Алексей Рягузов
Тест-драйв Ford Kuga: прощай, «механика»! Виват, интеллект!
Хороший городской паркетник, очень удачный мотор в плане мощности и экономичности
Nik44
Готовим сани: ТОП-5 автомобилей для зимы
Отличная подборка вариантов в преддверии зимы. Я долго раздумывал над кроссоверами, но выбор мой пал на Hyundai Creta. Конечно, хочется приобретать автомобиль с полной начинкой, жаль, что практически за каждую мелочь, которая является составной частью комфорта приходится доплачивать немалую сумму. Но ...
Виталий
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Kuga стал самой популярной моделью Ford в России
{{model_1764}}Компания Ford Sollers подвела итоги продаж за январь 2018 года. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года в России было продано на 39% автомобилей больше. Наиболее востребованы, по традиции, были кроссоверы. Самой популярной моделью Ford в России стал Kuga. В январе дилеры реализовали 3 132 автомобиля Ford, их них 1 149 (37%) – кроссоверов Kuga. Это почти вдвое превышает показатели годичной давности. На втором месте по популярности Ford Focus – в январе продали 882 автомобиля. На третьем –коммерческий Ford Transit (531 автомобиль).Кроссовер Ford Kuga собирают на автозаводе в Елабуге. Степень локализации превышает 60%. Другими словами, большую часть деталей и комплектующих производят в России и из отечественного сырья. При запуске конвейера в Елабуге российские производители поставляли как кузовные элементы, стекла, шины и диски, так и сидения, приборные панели, пластиковую отделку салона и ткань для потолка. А через пару месяцев на заводе Ford Sollers во Всеволожске должны начать сварку задних полов Kuga. Это позволит не только организовать дополнительно 40 новых рабочих мест, но и снизить себестоимость производства модели. Что неминуемо должно сказаться на цене кроссоверов Kuga в салонах дилеров.
2018-02-06
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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