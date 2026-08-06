Штрафы за езду по обочине в России могут вырасти более чем вдвое

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Автор: Мария Степанова

6 августа 2026, 16:04

Kugoo Kirin C2 Pro: электроскутер с двойным сиденьем и запасом хода до 50 км

Kugoo Kirin C2 Pro: электроскутер с двойным сиденьем и запасом хода до 50 км

Kugoo Kirin C2 Pro: Электроскутер для двоих с мотором 1000 Вт — разгон до 50 км/ч и запас хода 50 км

Kugoo Kirin C2 Pro: электроскутер с двойным сиденьем и запасом хода до 50 км

Электроскутер Kugoo Kirin C2 Pro выделяется на рынке благодаря двойному сиденью и мощному мотору, что позволяет комфортно перевозить двух взрослых. Модель рассчитана на городские и загородные поездки, а запас хода и грузоподъемность делают ее актуальной для российских условий.

Электроскутер Kugoo Kirin C2 Pro выделяется на рынке благодаря двойному сиденью и мощному мотору, что позволяет комфортно перевозить двух взрослых. Модель рассчитана на городские и загородные поездки, а запас хода и грузоподъемность делают ее актуальной для российских условий.

Электроскутеры давно перестали быть экзотикой на российских дорогах, но Kugoo Kirin C2 Pro выделяется среди конкурентов благодаря уникальному решению - двойному сиденью, рассчитанному на двух взрослых пассажиров. Это реальный шаг к расширению возможностей личного транспорта для семьи или пары.

Модель оснащена 1000-ваттным мотором, который позволяет развивать скорость до 50 км/ч даже при полной загрузке. Такой показатель редко встречается среди обычных электроскутеров. Аккумулятор емкостью 18200 мАч обеспечивает пробег до 50 км на одной зарядке, что делает скутер подходящим не только для поездок по городу, но и для выездов за его пределы.

Инженеры Kugoo сделали акцент на комфорте: двойное сиденье расположено так, чтобы оба пассажира чувствовали себя убодно. Максимальная нагрузка - 140 кг, что позволяет перевозить двух взрослых людей среднего веса без риска для безопасности. В конструкции предусмотрены передний и задний амортизаторы, пневматические колеса диаметром 6,8 дюйма и гидравлический дисковый тормоз спереди, что определенно влияет на управляемость и плавность хода.

Для российских пользователей важна не только мощность, но и практичность. Kugoo Kirin C2 Pro не складной, зато отличается прочной рамой и надежной подвеской. Влагозащита отсутствует, поэтому рекомендуется использовать скутер в хорошую погоду. Встроенный свет, фары и стоп-сигналы повышают безопасность в темное время суток.

На рынке электроскутеров есть и другие интересные решения, например, модели с широкими колесами и складной рамой, как у Syccyba Impulse. Такой подход позволяет выбрать транспорт для решения конкретной задачи: электровелосипеды с универсальной проходимостью могут быть актуальны для дачников и тех, кто часто сталкивается с плохими дорогами.

 

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