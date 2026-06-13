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Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

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Автор: Мария Степанова

13 июня 2026, 05:55

Kugoo Kirin V3 Max: электровелосипед с запасом хода до 65 км и мотором 500 Вт

Kugoo Kirin V3 Max: электровелосипед с запасом хода до 65 км и мотором 500 Вт

Городская мобильность и комфорт для доставки и отдыха - что предлагает новинка Kugoo Kirin V3 Max с запасом хода до 65 км

Kugoo Kirin V3 Max: электровелосипед с запасом хода до 65 км и мотором 500 Вт

Электровелосипед Kugoo Kirin V3 Max выделяется среди городских моделей благодаря мощному мотору, увеличенному запасу хода и продуманной эргономике. Новинка может заинтересовать как курьеров, так и любителей активного отдыха, особенно на фоне роста спроса на электротранспорт в России.

Электровелосипед Kugoo Kirin V3 Max выделяется среди городских моделей благодаря мощному мотору, увеличенному запасу хода и продуманной эргономике. Новинка может заинтересовать как курьеров, так и любителей активного отдыха, особенно на фоне роста спроса на электротранспорт в России.

Электротранспорт в городах России становится все более востребованным, и Kugoo Kirin V3 Max — замечательный пример того, как современные технологии могут сделать ежедневные поездки комфортными и эффективными. Эта практичная модель ориентирована на тех, кто ценит не только скорость, но и удобство, будь то доставка или активный отдых.

В основе Kugoo Kirin V3 Max — электромотор мощностью 500 Вт, который обеспечивает уверенное ускорение и позволяет развивать скорость до 45 км/ч. Батарея емкостью 15,6 Ач дает возможность проехать на одном заряде до 60–65 км, что особенно важно для курьеров и тех, кто часто перемещается по городу. Время полной зарядки составляет около 7–8 часов, что позволяет планировать поездку заранее.

Рама, выполненная из прочных материалов, обеспечивает прочность при относительно небольшом весе — около 41–43 кг. Максимальная нагрузка — до 100 кг. 18-дюймовые колеса с амортизацией и гидравлическими дисковыми тормозами делают повороты плавными и безопасными даже на неидеальных дорогах. Для удобства предусмотрены яркая светодиодная подсветка, информативный ЖК-дисплей, корзина и багажник — всё для комфортных поездок в любое время.

Судя по представленным данным, Kugoo Kirin V3 Max сочетает в себе надежность, функциональность и современный подход к городскому транспорту. В России спрос на электровелосипеды продолжает расти.

В условиях растущего интереса к альтернативным видам транспорта многие обращают внимание на универсальность и надежность. Как отмечается, подобные модели становятся все более популярными не только среди горожан, но и среди курьеров, что приводит к необходимости автономности и простоты обслуживания. На этом этапе стоит упомянуть и другие решения на рынке электротранспорта, например, электроскутер с независимой подвеской, о котором недавно рассказывалось в другом материале о новых возможностях для сложных и внедорожных ситуаций .

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