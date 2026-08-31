Скутер, который не боится ям и едет до 60 км без розетки — Kugoo Kirin WISH 02 PRO

31 августа 2026, 12:24
Kugoo Kirin WISH 02 PRO: электроскутер с мотором 2500 Вт и запасом хода 60 км
Kugoo Kirin WISH 02 PRO: электроскутер с мотором 2500 Вт и запасом хода 60 км
Электроскутер Kugoo Kirin WISH 02 PRO выделяется мощным центральным мотором, увеличенным запасом хода и продуманной конструкцией для российских дорог. Модель сочетает высокую скорость, надежность и современные технологии, что особенно актуально для тех, кто ищет универсальный транспорт.
Электроскутеры становятся все более востребованными на фоне растущего интереса к экологичному транспорту и потребности в мобильности в условиях плотного дорожного движения. Kugoo Kirin WISH 02 PRO — одна из представленных моделей, которая сочетает в себе не только высокую мощность, но и продуманную эргономику, что делает ее актуальной для российских дорог и климата.
В основе конструкции - центральный мотор мощностью 2500 Вт, который обеспечивает равномерность веса и устойчивость даже при движении на максимальной скорости до 70 км/ч. Такой подход позволяет скутеру уверенно держаться на дороге. Аккумулятор Li-ion на 60 В и 27 000 мА·ч обеспечивает запас хода до 60 км, полная зарядка занимает около 6 часов.
Для повышения безопасности и комфорта инженеры оснастили Kugoo Kirin WISH 02 PRO гидравлическими тормозами и улучшенной подвеской, которые эффективно справляются с неровностями и обеспечивают точное замедление. Увеличенные колеса — 19 дюймов спереди и 17 сзади — улучшают проходимость и управляемость, что особенно важно на российских дорогах с переменным покрытием. Максимальная нагрузка до 150 кг и общий вес устройства 85 кг увеличивают прочность конструкции и устойчивость при движении.
Модель ориентирована на тех, кто ценит не только скорость, но и надежность. Для сравнения, на рынке есть и другие интересные решения, например, электрофтбайк с литой рамой и увеличенным запасом хода, о котором рассказывается в материалах о моделях с акцентом на проходимость и дальность поездки .
Похожие материалы
-
31.08.2026, 16:00
Электромотоциклы: как выбрать подходящую модель и на что обратить внимание
Электромотоциклы уже не фантастика, а реальный выбор для города и путешествий. В статье - разбор ключевых характеристик, советы по выбору и нюансы эксплуатации, которые помогут не ошибиться при покупке. Актуально для тех, кто ищет современный транспорт без бензина.Читать далее
-
31.08.2026, 15:51
Voyah Taishan выходит на рынок РФ: старт продаж и ключевые особенности новинки
Ожидание завершено: в сентябре в России стартуют продажи гибридного кроссовера Voyah Taishan. Модель обещает изменить представление о больших SUV, предлагая уникальное сочетание мощности и комфорта. Какие опции доступны, что скрывает базовая комплектация и почему этот запуск может стать поворотным моментом для сегмента - разбираемся в деталях. Читать далее
-
31.08.2026, 13:46
Пять самых доступных кроссоверов 2026 года: цены, комплектации и нюансы рынка
В 2026 году российский рынок кроссоверов переживает заметные перемены: новые бренды, рост цен и смена лидеров. Эксперты выделили пятерку наиболее выгодных моделей, которые сочетают современное оснащение и доступную стоимость. Почему эти машины оказались в центре внимания - в нашем обзоре.Читать далее
-
31.08.2026, 13:39
Lexus NX готовит обновление: первые тизеры и детали премьеры
Lexus неожиданно опубликовал серию тизеров обновленного NX, вызвав волну обсуждений среди автолюбителей. Модель обещает заметные перемены как снаружи, так и в салоне. Почему это событие может повлиять на рынок и какие детали уже раскрыты - разбираемся, что известно на данный момент. Мало кто знает, но премьера намечена на начало осени, а интрига вокруг статуса модели сохраняется.Читать далее
-
31.08.2026, 12:41
Maikaolin Monster H10 Super: электровелосипед с запасом хода до 180 км и нагрузкой 300 кг
Maikaolin Monster H10 Super выделяется среди электровелосипедов сочетанием высокой грузоподъемности, дальности хода и мощного мотора. Эта модель может заинтересовать тех, кто ищет надежный транспорт для разных задач, особенно в условиях российских дорог.Читать далее
-
31.08.2026, 12:15
Летние ДТП: почему аварий на дорогах становится больше именно в теплый сезон
Летние месяцы традиционно приносят всплеск аварийности на дорогах, хотя погода кажется идеальной для поездок. Мало кто задумывается, что именно сезонные факторы становятся причиной серьезных происшествий. Какие ловушки подстерегают водителей и пешеходов, что изменилось в статистике и почему даже опытные автомобилисты не застрахованы - объясняют специалисты.Читать далее
-
31.08.2026, 11:31
Tenet выводит российские SUV в топ: локализация, технологии и новый подход
На заводе AGR Automotive в Калуге стартовал выпуск SUV Tenet, что стало важным событием для российского автопрома. Высокая локализация, современные технологии и адаптация к российским условиям делают эти автомобили заметными на рынке именно сейчас.Читать далее
-
31.08.2026, 10:48
WHITE SIBERIA SUPER SOCO TC MAX: электромотоцикл с запасом хода 110 км и скоростью до 95 км/ч
Электромотоцикл WHITE SIBERIA SUPER SOCO TC MAX выделяется сочетанием мощности, дальности хода и современного оснащения. Модель ориентирована на городских райдеров, которым важны надежность, комфорт и технологичность. Важно знать, как эти параметры влияют на ежедневную эксплуатацию.Читать далее
-
31.08.2026, 09:34
Jetson Bolt Pro: электровелосипед с запасом хода 50 км и складной рамой
Jetson Bolt Pro - электровелосипед с мощным мотором, складной рамой и весом всего 20 кг. Модель рассчитана на городские условия и дальние поездки без подзарядки, что особенно актуально для тех, кто ценит мобильность и комфорт. Важно знать нюансы эксплуатации и технические особенности.Читать далее
-
31.08.2026, 07:56
Гибридные автомобили в России: осенью ожидается исторический рост продаж
Эксперты прогнозируют новый рекорд на рынке. Осенью ситуация может измениться. Интерес к гибридным авто не ослабевает. Дилеры отмечают ограниченное предложение.Читать далее
Похожие материалы
-
31.08.2026, 16:00
Электромотоциклы: как выбрать подходящую модель и на что обратить внимание
Электромотоциклы уже не фантастика, а реальный выбор для города и путешествий. В статье - разбор ключевых характеристик, советы по выбору и нюансы эксплуатации, которые помогут не ошибиться при покупке. Актуально для тех, кто ищет современный транспорт без бензина.Читать далее
-
31.08.2026, 15:51
Voyah Taishan выходит на рынок РФ: старт продаж и ключевые особенности новинки
Ожидание завершено: в сентябре в России стартуют продажи гибридного кроссовера Voyah Taishan. Модель обещает изменить представление о больших SUV, предлагая уникальное сочетание мощности и комфорта. Какие опции доступны, что скрывает базовая комплектация и почему этот запуск может стать поворотным моментом для сегмента - разбираемся в деталях. Читать далее
-
31.08.2026, 13:46
Пять самых доступных кроссоверов 2026 года: цены, комплектации и нюансы рынка
В 2026 году российский рынок кроссоверов переживает заметные перемены: новые бренды, рост цен и смена лидеров. Эксперты выделили пятерку наиболее выгодных моделей, которые сочетают современное оснащение и доступную стоимость. Почему эти машины оказались в центре внимания - в нашем обзоре.Читать далее
-
31.08.2026, 13:39
Lexus NX готовит обновление: первые тизеры и детали премьеры
Lexus неожиданно опубликовал серию тизеров обновленного NX, вызвав волну обсуждений среди автолюбителей. Модель обещает заметные перемены как снаружи, так и в салоне. Почему это событие может повлиять на рынок и какие детали уже раскрыты - разбираемся, что известно на данный момент. Мало кто знает, но премьера намечена на начало осени, а интрига вокруг статуса модели сохраняется.Читать далее
-
31.08.2026, 12:41
Maikaolin Monster H10 Super: электровелосипед с запасом хода до 180 км и нагрузкой 300 кг
Maikaolin Monster H10 Super выделяется среди электровелосипедов сочетанием высокой грузоподъемности, дальности хода и мощного мотора. Эта модель может заинтересовать тех, кто ищет надежный транспорт для разных задач, особенно в условиях российских дорог.Читать далее
-
31.08.2026, 12:15
Летние ДТП: почему аварий на дорогах становится больше именно в теплый сезон
Летние месяцы традиционно приносят всплеск аварийности на дорогах, хотя погода кажется идеальной для поездок. Мало кто задумывается, что именно сезонные факторы становятся причиной серьезных происшествий. Какие ловушки подстерегают водителей и пешеходов, что изменилось в статистике и почему даже опытные автомобилисты не застрахованы - объясняют специалисты.Читать далее
-
31.08.2026, 11:31
Tenet выводит российские SUV в топ: локализация, технологии и новый подход
На заводе AGR Automotive в Калуге стартовал выпуск SUV Tenet, что стало важным событием для российского автопрома. Высокая локализация, современные технологии и адаптация к российским условиям делают эти автомобили заметными на рынке именно сейчас.Читать далее
-
31.08.2026, 10:48
WHITE SIBERIA SUPER SOCO TC MAX: электромотоцикл с запасом хода 110 км и скоростью до 95 км/ч
Электромотоцикл WHITE SIBERIA SUPER SOCO TC MAX выделяется сочетанием мощности, дальности хода и современного оснащения. Модель ориентирована на городских райдеров, которым важны надежность, комфорт и технологичность. Важно знать, как эти параметры влияют на ежедневную эксплуатацию.Читать далее
-
31.08.2026, 09:34
Jetson Bolt Pro: электровелосипед с запасом хода 50 км и складной рамой
Jetson Bolt Pro - электровелосипед с мощным мотором, складной рамой и весом всего 20 кг. Модель рассчитана на городские условия и дальние поездки без подзарядки, что особенно актуально для тех, кто ценит мобильность и комфорт. Важно знать нюансы эксплуатации и технические особенности.Читать далее
-
31.08.2026, 07:56
Гибридные автомобили в России: осенью ожидается исторический рост продаж
Эксперты прогнозируют новый рекорд на рынке. Осенью ситуация может измениться. Интерес к гибридным авто не ослабевает. Дилеры отмечают ограниченное предложение.Читать далее