Скутер, который не боится ям и едет до 60 км без розетки — Kugoo Kirin WISH 02 PRO

Kugoo Kirin WISH 02 PRO: электроскутер с мотором 2500 Вт и запасом хода 60 км

Электроскутер Kugoo Kirin WISH 02 PRO выделяется мощным центральным мотором, увеличенным запасом хода и продуманной конструкцией для российских дорог. Модель сочетает высокую скорость, надежность и современные технологии, что особенно актуально для тех, кто ищет универсальный транспорт.

Электроскутер Kugoo Kirin WISH 02 PRO выделяется мощным центральным мотором, увеличенным запасом хода и продуманной конструкцией для российских дорог. Модель сочетает высокую скорость, надежность и современные технологии, что особенно актуально для тех, кто ищет универсальный транспорт.

Электроскутеры становятся все более востребованными на фоне растущего интереса к экологичному транспорту и потребности в мобильности в условиях плотного дорожного движения. Kugoo Kirin WISH 02 PRO — одна из представленных моделей, которая сочетает в себе не только высокую мощность, но и продуманную эргономику, что делает ее актуальной для российских дорог и климата.

В основе конструкции - центральный мотор мощностью 2500 Вт, который обеспечивает равномерность веса и устойчивость даже при движении на максимальной скорости до 70 км/ч. Такой подход позволяет скутеру уверенно держаться на дороге. Аккумулятор Li-ion на 60 В и 27 000 мА·ч обеспечивает запас хода до 60 км, полная зарядка занимает около 6 часов.

Для повышения безопасности и комфорта инженеры оснастили Kugoo Kirin WISH 02 PRO гидравлическими тормозами и улучшенной подвеской, которые эффективно справляются с неровностями и обеспечивают точное замедление. Увеличенные колеса — 19 дюймов спереди и 17 сзади — улучшают проходимость и управляемость, что особенно важно на российских дорогах с переменным покрытием. Максимальная нагрузка до 150 кг и общий вес устройства 85 кг увеличивают прочность конструкции и устойчивость при движении.

Модель ориентирована на тех, кто ценит не только скорость, но и надежность. Для сравнения, на рынке есть и другие интересные решения, например, электрофтбайк с литой рамой и увеличенным запасом хода, о котором рассказывается в материалах о моделях с акцентом на проходимость и дальность поездки .