Полный привод и запас хода 90 км: Kugoo R2 — электроскутер для двоих и сложных дорог

Kugoo R2: электроскутер с полным приводом и запасом хода до 90 км

Электроскутер Kugoo R2 выделяется среди аналогов сочетанием высокой мощности, полного привода и внушительного аккумулятора. Модель рассчитана на дальние маршруты и тяжелые условия эксплуатации, что особенно актуально для российских дорог и климата.

Электроскутер Kugoo R2 выделяется среди аналогов сочетанием высокой мощности, полного привода и внушительного аккумулятора. Модель рассчитана на дальние маршруты и тяжелые условия эксплуатации, что особенно актуально для российских дорог и климата.

В условиях, когда мобильность и надежность техники становятся ключевыми требованиями, электроскутер Kugoo R2 привлекает внимание к продуманной конструкции. Модель, которая рассчитана на тех, кто ищет транспорт для дальних поездок и не готов идти на компромисс в условиях комфорта и безопасности.

Главная форма Kugoo R2 - полный привод и электромотор мощностью до 3600 Вт. Такая конструкция обеспечивает уверенное передвижение даже по сложным участкам дороги, а прочная металлическая рама выдерживает нагрузку до 160 кг. Это позволяет использовать скутер не только одному райдеру, но и вдвоем, что редко встречается в технике этого класса.

Аккумулятор емкостью 31 200 мА·ч и напряжением 60 В обеспечивает запас хода до 90 км на одном заряде. Полная зарядка занимает около 9 часов, что соответствует стандартам. Встроенный индикатор отображает все важные параметры поездки, контролирует состояние батареи и скорость.

Для безопасности на высоких скоростях, на задних осях предусмотрены гидравлические тормоза, а также амортизаторы спереди и сзади. Такая подвеска плавно сглаживает неровности дороги, делая езду комфортной даже по разбитому асфальту или грунтовке. Вес устройства - 55 кг, габариты упаковки 130×30×75 см говорят о серьезном подходе к прочности конструкции.

Скутер ориентирован не только на городские маршруты, но и на поездки в пределах мегаполиса. Благодаря высокой проходимости и запасу хода, Kugoo R2 может стать альтернативой для тех, кто раньше выбирал бензиновый транспорт. Важно отметить, что заявленные характеристики зависят от веса пользователя, рельефа местности и погодных условий - это стандартная практика для электротранспорта.

На рынке электроскутеров растет конкуренция, и производители предлагают все более мощные и технологические решения. Например, недавно обсуждалась модель с мотором мощностью 5000 Вт и настраиваемой подвеской, которая также рассчитана на российские условия — подробнее о ней можно узнать в материале о свежем взгляде на электроскутеры CityCoco .