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Автор: Мария Степанова

28 августа 2026, 13:31

KUGOO V3 48V 13Ah: электровелосипед с фетбайк-колесами и складной рамой

KUGOO V3 48V 13Ah: электровелосипед с фетбайк-колесами и складной рамой

Права больше не нужны: KUGOO V3 — мощность 240W, складная рама и мобильность

KUGOO V3 48V 13Ah: электровелосипед с фетбайк-колесами и складной рамой

Электровелосипед KUGOO V3 48V 13Ah выделяется широкими колесами, складной конструкцией и вместительным багажником. Модель подходит для активных взрослых, курьеров и тех, кто ищет надежный транспорт для города. Важно знать ключевые особенности перед покупкой.

Электровелосипед KUGOO V3 48V 13Ah выделяется широкими колесами, складной конструкцией и вместительным багажником. Модель подходит для активных взрослых, курьеров и тех, кто ищет надежный транспорт для города. Важно знать ключевые особенности перед покупкой.

Электровелосипеды с широкими фетбайк-колесами становятся привычным элементом городского пейзажа. Модель KUGOO V3 48V 13Ah относится к категории транспортных средств для взрослых, где акцент сделан на устойчивость, маневренность и адаптацию к различным дорожным условиям. Широкие покрышки обеспечивают надежное сцепление с поверхностью, что особенно важно в российском климате и при езде по неоднородным покрытиям.

Складная рама KUGOO V3 упрощает хранение в домашних условиях и транспортировку в багажнике автомобиля. Это решение актуально для городских поездок, когда необходимо совмещать перемещения на велосипеде с другими видами транспорта. Вес модели позволяет переносить ее при необходимости. Предусмотрены модификации, адаптированные под разные типы посадки.

Наличие багажника с корзиной расширяет функциональность модели. Электровелосипед сохраняет устойчивость даже при перевозке габаритных грузов, что делает его удобным для курьерских задач и хозяйственных нужд.

Аккумулятор емкостью 13 Ач (напряжение 48 В) обеспечивает продолжительное время работы без частой подзарядки. Запас хода зависит от режима езды, рельефа и массы груза, но в целом данной батареи достаточно для большинства повседневных маршрутов.

Фетбайк-колеса делают модель пригодной не только для асфальтированных дорог, но и для грунтовых покрытий, что расширяет географию использования. Складная рама облегчает хранение в ограниченных пространствах, а эргономичное сиденье снижает утомляемость на длинных дистанциях.

Согласно правилам дорожного движения, для управления электровелосипедом KUGOO V3 с мощностью двигателя до 250 Вт (в данной модификации) водительские права не требуются, при условии, что максимальная скорость ограничена 25 км/ч. Однако важно помнить, что движение на таком транспортном средстве разрешено по велосипедным дорожкам, а при их отсутствии — по правому краю проезжей части или обочине.

Использование фетбайк-колес не меняет статус СИМ (средства индивидуальной мобильности) или велосипеда, поэтому требования ПДД для взрослых водителей стандартны: спешивание на пешеходных переходах, использование светоотражателей и фар в темное время суток.

Аналитики отмечают рост интереса к подобным моделям в связи с популяризацией экологичного и экономичного транспорта. Например, трицикл Ikingi T3 также демонстрирует высокую грузоподъемность и устойчивость, что подтверждает общий тренд на практичные электроскутеры и велосипеды, которые могут использоваться как в личных целях, так и для коммерческих задач (подробнее о практичных решениях для доставки).

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