Легендарный кабриолет из клипа Бибера ищет нового владельца – сколько готовы заплатить фанаты

Культовый Cadillac DeVille Джастина Бибера из клипа «Peaches» выставлен на аукцион

Автомобиль, ставший звездой клипа Джастина Бибера, теперь доступен для покупки. Редкий Cadillac DeVille 1968 года выставлен на аукцион. Ожидается, что цена превысит 120 тысяч долларов. Узнайте, почему этот кабриолет так популярен и кто может стать его новым владельцем.

На аукционе Gotta Have Rock and Roll появился уникальный лот – черный Cadillac Coupe DeVille 1968 года, который четыре года назад стал настоящей звездой музыкального клипа «Peaches» Джастина Бибера. Именно этот кабриолет с ярким красным салоном сопровождался певцом в одном из самых известных видеороликов последних лет, и теперь у поклонников есть шанс стать его новым владельцем.

По информации автоэкспертов, автомобиль находится в отличном состоянии и привлекает внимание. Ожидается, что стоимость лота на аукционе может достичь 150 тысяч долларов, а торги завершится 6 декабря. Такой интерес к машине вызывает не только ее участие в клипе, но и тем, что это один из самых узнаваемых Cadillac DeVille в мире.

Кабриолет отличается эффектным сочетанием черного кузова и красной отделки салона, что делает его особенно привлекательным для коллекционеров и любителей ретро-автомобилей. За годы эксплуатации автомобиль подвергся тщательной реставрации, сохранив оригинальные детали и аутентичный стиль конца 60-х. Владелец, выставивший машину на продажу, рассчитывает, что новый покупатель оценивает не только ее внешний вид, но и культурную ценность.

Как сообщает Autoevolution, интерес к этому лоту подогревается, и тем, что подобные автомобили редко встречаются на рынке, участие в клипе популярного исполнителя лишь придаёт ему уникальность. Эксперты уверены: этот Cadillac DeVille станет настоящим жемчужиной любой коллекции и, возможно, еще не раз появится на публике, напоминая о золотой эпохе автопрома и современной поп-культуре.