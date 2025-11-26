Легендарный кабриолет из клипа Бибера ищет нового владельца – сколько готовы заплатить фанаты

26 ноября 2025, 14:26
Культовый Cadillac DeVille Джастина Бибера из клипа «Peaches» выставлен на аукцион
Культовый Cadillac DeVille Джастина Бибера из клипа «Peaches» выставлен на аукцион
Автомобиль, ставший звездой клипа Джастина Бибера, теперь доступен для покупки. Редкий Cadillac DeVille 1968 года выставлен на аукцион. Ожидается, что цена превысит 120 тысяч долларов. Узнайте, почему этот кабриолет так популярен и кто может стать его новым владельцем.
На аукционе Gotta Have Rock and Roll появился уникальный лот – черный Cadillac Coupe DeVille 1968 года, который четыре года назад стал настоящей звездой музыкального клипа «Peaches» Джастина Бибера. Именно этот кабриолет с ярким красным салоном сопровождался певцом в одном из самых известных видеороликов последних лет, и теперь у поклонников есть шанс стать его новым владельцем.
По информации автоэкспертов, автомобиль находится в отличном состоянии и привлекает внимание. Ожидается, что стоимость лота на аукционе может достичь 150 тысяч долларов, а торги завершится 6 декабря. Такой интерес к машине вызывает не только ее участие в клипе, но и тем, что это один из самых узнаваемых Cadillac DeVille в мире.
Кабриолет отличается эффектным сочетанием черного кузова и красной отделки салона, что делает его особенно привлекательным для коллекционеров и любителей ретро-автомобилей. За годы эксплуатации автомобиль подвергся тщательной реставрации, сохранив оригинальные детали и аутентичный стиль конца 60-х. Владелец, выставивший машину на продажу, рассчитывает, что новый покупатель оценивает не только ее внешний вид, но и культурную ценность.
Как сообщает Autoevolution, интерес к этому лоту подогревается, и тем, что подобные автомобили редко встречаются на рынке, участие в клипе популярного исполнителя лишь придаёт ему уникальность. Эксперты уверены: этот Cadillac DeVille станет настоящим жемчужиной любой коллекции и, возможно, еще не раз появится на публике, напоминая о золотой эпохе автопрома и современной поп-культуре.
Похожие материалы Кадиллак
-
27.11.2025, 07:58
BYD Fang Cheng Bao Ti7 установил рекорд продаж среди гибридных SUV в Китае за 80 дней
В Китае новый гибридный SUV BYD Ti7 за 80 дней разошелся тиражом более 50 тысяч. Модель удивила сочетанием внедорожных характеристик, большим запасом хода и доступной ценой. Подробности о комплектациях, технологиях и причинах популярности – в нашем материале.Читать далее
-
27.11.2025, 07:52
В Москве продают 17-летний Toyota LC Prado 120 в состоянии нового за 5 млн рублей
В столице появился уникальный автомобиль. Это Toyota Land Cruiser Prado 120. Ему уже семнадцать лет. Но пробег у машины минимальный. Состояние внедорожника просто идеальное. Просят за него немалые деньги.Читать далее
-
27.11.2025, 05:10
Больше 20 лет прошло, а она как новая: на Урале почти даром отдают идеальную «Шаху»
В Екатеринбурге нашлась «шестёрка», которая будто вчера сошла с конвейера. Несмотря на возраст, этот автомобиль удивляет каждым сантиметром кузова и каждой деталью под капотом. Что делает его особенным - расскажем ниже.Читать далее
-
26.11.2025, 21:03
Уникальный Jaguar XK120 1951 года вдохновлен неожиданным героем Голливуда
Jaguar исчез с радаров после презентации Type 00. Бренд готовит перезапуск, но сроки неизвестны. Тем временем на свет вышел необычный проект на базе XK120. Вдохновением для него стал неожиданный персонаж из Голливуда. Подробности – в нашем материале.Читать далее
-
26.11.2025, 20:33
Концепт персонального eVTOL в стиле спорткара получил престижную награду Red Dot
В мире персональной авиации появился новый фаворит. Концепт MX1 вдохновлен дизайном люксовых спорткаров. Он уже удостоился международного признания. Ожидается, что серийная версия не заставит себя ждать. Чем еще удивит этот проект — читайте далее.Читать далее
-
26.11.2025, 20:17
На что обратить внимание при покупке подержанного Mazda MX-5 Miata ND
Mazda MX-5 Miata ND – культовый спорткар, который часто выбирают за драйв и легкость. Но у этой модели есть свои слабые места. Перед покупкой важно знать, где могут скрываться проблемы. В материале рассказываем, на что смотреть в первую очередь.Читать далее
-
26.11.2025, 19:59
Honda S2000 2002 года за 2,04 млн рублей: редкая находка или переоцененный спорткар
На рынке появился Honda S2000 2002 года с небольшим пробегом. Цена – 2,04 млн рублей. Состояние машины вызывает интерес. В статье разбираемся, насколько это выгодное предложение. Не спешите делать выводы – детали могут удивить.Читать далее
-
26.11.2025, 19:39
Сможет ли новый Hurricane 4 Turbo изменить отношение американцев к рядным «четверкам»
Американский рынок давно знаком с четырехцилиндровыми двигателями, но энтузиасты их не жалуют. Новый Hurricane 4 Turbo обещает изменить ситуацию. Компактный, экономичный и мощный мотор может стать настоящим открытием. Узнайте, сможет ли он завоевать сердца поклонников скорости.Читать далее
-
26.11.2025, 19:28
2100-сильный Dodge Viper ACR Extreme: американский гиперкар без заоблачной цены
В 1992 году на дорогах появился автомобиль, который изменил представление о мощности. Это был не утонченный европейский спорткар, а настоящий американский монстр. Его создатели вдохновлялись классикой, но сделали ставку на грубую силу. Почему этот Viper способен удивить даже сегодня? Узнайте, как он конкурирует с гиперкарами, не требуя баснословных вложений.Читать далее
-
26.11.2025, 18:16
Harley-Davidson Softail Slim в стиле Bugatti: кастом с характером суперкара
В мире мотоциклов и автомобилей все чаще появляются необычные коллаборации. Иногда производители объединяют усилия, чтобы создать нечто уникальное. Но что, если Harley-Davidson и Bugatti встретятся в одном проекте? Оригинальный кастом удивляет своим подходом и деталями. Узнайте, как классический байк получил черты суперкара.Читать далее
Похожие материалы Кадиллак
-
27.11.2025, 07:58
BYD Fang Cheng Bao Ti7 установил рекорд продаж среди гибридных SUV в Китае за 80 дней
В Китае новый гибридный SUV BYD Ti7 за 80 дней разошелся тиражом более 50 тысяч. Модель удивила сочетанием внедорожных характеристик, большим запасом хода и доступной ценой. Подробности о комплектациях, технологиях и причинах популярности – в нашем материале.Читать далее
-
27.11.2025, 07:52
В Москве продают 17-летний Toyota LC Prado 120 в состоянии нового за 5 млн рублей
В столице появился уникальный автомобиль. Это Toyota Land Cruiser Prado 120. Ему уже семнадцать лет. Но пробег у машины минимальный. Состояние внедорожника просто идеальное. Просят за него немалые деньги.Читать далее
-
27.11.2025, 05:10
Больше 20 лет прошло, а она как новая: на Урале почти даром отдают идеальную «Шаху»
В Екатеринбурге нашлась «шестёрка», которая будто вчера сошла с конвейера. Несмотря на возраст, этот автомобиль удивляет каждым сантиметром кузова и каждой деталью под капотом. Что делает его особенным - расскажем ниже.Читать далее
-
26.11.2025, 21:03
Уникальный Jaguar XK120 1951 года вдохновлен неожиданным героем Голливуда
Jaguar исчез с радаров после презентации Type 00. Бренд готовит перезапуск, но сроки неизвестны. Тем временем на свет вышел необычный проект на базе XK120. Вдохновением для него стал неожиданный персонаж из Голливуда. Подробности – в нашем материале.Читать далее
-
26.11.2025, 20:33
Концепт персонального eVTOL в стиле спорткара получил престижную награду Red Dot
В мире персональной авиации появился новый фаворит. Концепт MX1 вдохновлен дизайном люксовых спорткаров. Он уже удостоился международного признания. Ожидается, что серийная версия не заставит себя ждать. Чем еще удивит этот проект — читайте далее.Читать далее
-
26.11.2025, 20:17
На что обратить внимание при покупке подержанного Mazda MX-5 Miata ND
Mazda MX-5 Miata ND – культовый спорткар, который часто выбирают за драйв и легкость. Но у этой модели есть свои слабые места. Перед покупкой важно знать, где могут скрываться проблемы. В материале рассказываем, на что смотреть в первую очередь.Читать далее
-
26.11.2025, 19:59
Honda S2000 2002 года за 2,04 млн рублей: редкая находка или переоцененный спорткар
На рынке появился Honda S2000 2002 года с небольшим пробегом. Цена – 2,04 млн рублей. Состояние машины вызывает интерес. В статье разбираемся, насколько это выгодное предложение. Не спешите делать выводы – детали могут удивить.Читать далее
-
26.11.2025, 19:39
Сможет ли новый Hurricane 4 Turbo изменить отношение американцев к рядным «четверкам»
Американский рынок давно знаком с четырехцилиндровыми двигателями, но энтузиасты их не жалуют. Новый Hurricane 4 Turbo обещает изменить ситуацию. Компактный, экономичный и мощный мотор может стать настоящим открытием. Узнайте, сможет ли он завоевать сердца поклонников скорости.Читать далее
-
26.11.2025, 19:28
2100-сильный Dodge Viper ACR Extreme: американский гиперкар без заоблачной цены
В 1992 году на дорогах появился автомобиль, который изменил представление о мощности. Это был не утонченный европейский спорткар, а настоящий американский монстр. Его создатели вдохновлялись классикой, но сделали ставку на грубую силу. Почему этот Viper способен удивить даже сегодня? Узнайте, как он конкурирует с гиперкарами, не требуя баснословных вложений.Читать далее
-
26.11.2025, 18:16
Harley-Davidson Softail Slim в стиле Bugatti: кастом с характером суперкара
В мире мотоциклов и автомобилей все чаще появляются необычные коллаборации. Иногда производители объединяют усилия, чтобы создать нечто уникальное. Но что, если Harley-Davidson и Bugatti встретятся в одном проекте? Оригинальный кастом удивляет своим подходом и деталями. Узнайте, как классический байк получил черты суперкара.Читать далее
- 2 483 990 РGeely Emgrand 2024 в Москве
- 16 750 000 РBMW X5 2024 в Москве
- 25 100 000 РLand Rover Range Rover 2022 в Москве
- 2 749 000 РGenesis G80 2019 в Москве
- 2 899 000 РVolkswagen Tiguan 2017 в Москве
- 1 989 000 РInfiniti FX 2011 в Москве
- 1 942 000 РRenault Arkana 2021 в Москве
- 380 000 РVolkswagen Passat 2007 в Москве
- 795 000 РHyundai Solaris 2013 в Москве
- 14 499 000 РCadillac Escalade 2023 в Москве