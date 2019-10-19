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19 октября 2019, 18:50

Культуру в массы будут продвигать на колесах

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Фото пользователя 110km.ru
На Рыночной площади Выборга состоялась презентация культурного центра на колесах. Многофункциональный передвижной автоклуб, приобретенный в рамках нацпроекта «Культура», предназначен для организации мероприятий в отдаленных поселениях области, где отсутствуют стационарные ДК.

Пилотный вариант закрепили за Домом народного творчества. В перспективе ожидается закупка второго автоклуба, он будет обслуживать деревни Волосовского района.

Посредством таких машин можно будет проводить выездные концерты и мероприятия в отдаленных поселениях, а также возле мемориалов в памятные даты. Особое значение приобретут такие выезды в год 75-летия Великой Победы, когда благодаря им к участию в торжествах будут привлечена огромная армия жителей 47-го региона. 

Автоклуб представляет собой автомобиль на платформе ГАЗа. Оснащен сценой-трансформером и комплектом необходимого звукового, светового и мультимедийного оборудования с автономным источником электроэнергии.


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Volvo представила первый электрический кроссовер
а вы в курсе что власти на данный момент массово устанавливают камеры на всех дорогах страны что бы выбивать деньгу штрафами. Но есть возможность обойти систему, я сам проверил и все описал, вот почитайте если не хотите быть дураком и платить за любое нарушение ---- http:// gg.gg/ anticam
zokhirovmurkov
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zokhirovmurkov
На ЗМЗ вновь сменился директор
а вы в курсе что власти на данный момент массово устанавливают камеры на всех дорогах страны что бы выбивать деньгу штрафами. Но есть возможность обойти систему, я сам проверил и все описал, вот почитайте если не хотите быть дураком и платить за любое нарушение ---- http:// gg.gg/ anticam
zokhirovmurkov
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Культуру в массы будут продвигать на колесах
Пилотный вариант закрепили за Домом народного творчества. В перспективе ожидается закупка второго автоклуба, он будет обслуживать деревни Волосовского района. Посредством таких машин можно будет проводить выездные концерты и мероприятия в отдаленных поселениях, а также возле мемориалов в памятные даты. Особое значение приобретут такие выезды в год 75-летия Великой Победы, когда благодаря им к участию в торжествах будут привлечена огромная армия жителей 47-го региона.  Автоклуб представляет собой автомобиль на платформе ГАЗа. Оснащен сценой-трансформером и комплектом необходимого звукового, светового и мультимедийного оборудования с автономным источником электроэнергии.
2019-10-19
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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