Культуру в массы будут продвигать на колесах
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Пилотный вариант закрепили за Домом народного творчества. В перспективе ожидается закупка второго автоклуба, он будет обслуживать деревни Волосовского района.
Посредством таких машин можно будет проводить выездные концерты и мероприятия в отдаленных поселениях, а также возле мемориалов в памятные даты. Особое значение приобретут такие выезды в год 75-летия Великой Победы, когда благодаря им к участию в торжествах будут привлечена огромная армия жителей 47-го региона.
Автоклуб представляет собой автомобиль на платформе ГАЗа. Оснащен сценой-трансформером и комплектом необходимого звукового, светового и мультимедийного оборудования с автономным источником электроэнергии.
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