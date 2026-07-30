Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

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Автор: Мария Степанова

30 июля 2026, 15:17

Купава: жилой прицеп с автономией и газовым оборудованием

Купава: жилой прицеп с автономией и газовым оборудованием

Автономный прицеп Купава: газ, вода, свет и 6 спальных мест — полная автономия в дороге

Купава: жилой прицеп с автономией и газовым оборудованием

Прицеп Купава выделяется среди аналогов благодаря автономной системе водоснабжения, газовому отопителю и продуманной планировке. В условиях роста интереса к мобильному жилью эта модель может стать решением для тех, кто ищет комфорт и независимость.

Прицеп Купава выделяется среди аналогов благодаря автономной системе водоснабжения, газовому отопителю и продуманной планировке. В условиях роста интереса к мобильному жилью эта модель может стать решением для тех, кто ищет комфорт и независимость.

В последние годы спрос на мобильные решения для проживания и работы вне города заметно вырос. На этом фоне прицеп Купава выглядит особенно актуально: он рассчитан на длительное пребывание, оснащен автономными коммуникациями и способен обеспечить комфорт в любых условиях.

Внутри прицепа пространство организовано рационально: длина 3,9 м, ширина 2,1 м, высота 2,0 м. Габариты самого прицепа - 5,5 х 2,2 х 2,45 м, что позволяет разместить от двух до шести спальных мест в зависимости от выбранной комплектации. Полная масса составляет 1600 кг, а грузоподъемность - 400 кг, что делает модель подходящей для перевозки дополнительного оборудования или вещей.

Купава комплектуется газовым отопителем TRUMA, плитой и системой автономного водоснабжения. В базовой версии предусмотрены мойка, электричество на 16А, блок питания БП50/12, светильники ЛЭС1х30 и розетки на 250В. Из мебели представлены двухъярусные спальные места, складной стол и два шкафа для одежды.

 minprom.gov.by

Варианты комплектаций позволяют выбрать оптимальное оснащение: например, версия ПЖ4033-14 предлагает дополнительные светильники и розетки, а также кухонный блок с антресолью, туалетную комнату с биотуалетом и зеркалом. В комплектации ПЖ4033-20 предусмотрены два отдельных отсека, каждый со своим спальным местом и трансформируемыми рундуками.

Производитель Купава ориентируется на потребности российских пользователей, предлагая прицепы, которые подходят для эксплуатации в разных климатических условиях. Цена на Купава стартует от 711 400 рублей, что выглядит конкурентоспособно на фоне аналогичных предложений. Для сравнения, интерес к мобильным решениям подтверждается и в других сегментах: например, популярность электровелосипедов с высокой грузоподъемностью, как у Minako U2 PRO, также связана с желанием пользователей получить независимость и мобильность - подробнее об этом можно узнать в материале о практичности современных электровелосипедов для города и бизнеса.

Купава может заинтересовать не только любителей путешествий, но и тех, кто ищет временное жилье для работы в отдаленных районах. Важно отметить, что автономные системы прицепа позволяют использовать его без подключения к внешним коммуникациям, а продуманная планировка делает проживание максимально удобным. На российском рынке подобные решения встречаются нечасто, что выделяет Купава среди конкурентов. При выборе стоит учитывать не только цену, но и возможности адаптации под индивидуальные задачи.

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