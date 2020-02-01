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1 февраля 2020, 12:16

Купчинский «краб» станет велосипедным маршрутом

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Фото пользователя 110km.ru
Речь идет о надземном пешеходном переходе, который воспарил кольцом над перекрестком Будапештской улицы и проспекта Славы. К нему, равно как и к «креветке» (соседний переход над проспектом Славы – угол Белградской улицы), у горожан масса претензий, но, тем не менее, свою основную функцию обе пешеходные развязки выполняют.
Купчинский краб станет велосипедным маршрутом

Фото: m.news.yandex.ru

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Теперь же, как пишет «Интерфакс», по «креветке» поедут велосипедисты. Уже в текущем году строители приступят «к проектным работам по оснащению лифтовым оборудованием данных наземных переходов с последующим проведением необходимых строительно-монтажных работ», - так сообщили агентству в Комитете по развитию транспортной инфраструктуры.

По мнению чиновников, это повысит «доступность переходов для маломобильных групп населения». Вот только каким образом, до конца не понятно. Ведь именно эти самые маломобильные группы как раз таки и жалуются на недостаточную доступность переходов, особенно в зимний период времени, когда, пардон, скользко.

Поживем, как говорится, увидим. А пока известно лишь то, что указанный «пятак» вошел в новый велосипедный маршрут, который проляжет по проспекту Славы - от Белградской улицы до Софийской улицы. Всего же в наступившем году велосипедная сеть Санкт-Петербурга прирастет новыми 21,8 км.

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Отзывы по теме
Karoq стоит своих денег?
Всем привет. Буквально вчера Шкода объявила о старте продаж нового Карок. Судя по данному калькулятору https:// karoq.club/ calc/ стоимость в максималке будет стоить почти 2 млн 200 тысяч. Как считаете, стоит он своих денег?
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Купчинский «краб» станет велосипедным маршрутом
{{material_128762}} Теперь же, как пишет «Интерфакс», по «креветке» поедут велосипедисты. Уже в текущем году строители приступят «к проектным работам по оснащению лифтовым оборудованием данных наземных переходов с последующим проведением необходимых строительно-монтажных работ», - так сообщили агентству в Комитете по развитию транспортной инфраструктуры.По мнению чиновников, это повысит «доступность переходов для маломобильных групп населения». Вот только каким образом, до конца не понятно. Ведь именно эти самые маломобильные группы как раз таки и жалуются на недостаточную доступность переходов, особенно в зимний период времени, когда, пардон, скользко.Поживем, как говорится, увидим. А пока известно лишь то, что указанный «пятак» вошел в новый велосипедный маршрут, который проляжет по проспекту Славы - от Белградской улицы до Софийской улицы. Всего же в наступившем году велосипедная сеть Санкт-Петербурга прирастет новыми 21,8 км.
2020-02-01
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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