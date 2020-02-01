Купчинский «краб» станет велосипедным маршрутом
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Фото: m.news.yandex.ru
По мнению чиновников, это повысит «доступность переходов для маломобильных групп населения». Вот только каким образом, до конца не понятно. Ведь именно эти самые маломобильные группы как раз таки и жалуются на недостаточную доступность переходов, особенно в зимний период времени, когда, пардон, скользко.
Поживем, как говорится, увидим. А пока известно лишь то, что указанный «пятак» вошел в новый велосипедный маршрут, который проляжет по проспекту Славы - от Белградской улицы до Софийской улицы. Всего же в наступившем году велосипедная сеть Санкт-Петербурга прирастет новыми 21,8 км.
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