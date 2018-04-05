5 апреля 2018, 14:09

Купе Alfa Romeo Giulia превратят в 650-сильный гибрид

Компания Alfa Romeo собирается выпустить двухдверную версию спорткара Giulia. Купе оснастят гибридной силовой установкой с суммарной отдачей порядка 650 лошадиных сил. Премьера ожидается до конца нынешнего года.
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Купе Alfa Romeo Giulia превратят в 650-сильный гибрид Alfa Romeo Giulia
Alfa Romeo Giulia 2.9 MT
2.9 л, 510 л.с
Механическая 6-ступенчатая
0-100 - 3.9 с, 307 км/ч
4639 x 1873 x 1426 мм
задний
АИ-95, 8.5 л на 100 км
Все характеристики
Инженеры Alfa Romeo разрабатывают два варианта гибридной силовой установки. В первую войдет 2-литровый турбомотор мощностью 276 л.с., во вторую – 2,9-литровая битурбо «шестерка» (510 л.с.). Повысить мощность собираются за счет системы рекуперации энергии, аналог которой используют болиды Формулы 1. Таким образом, суммарная отдача младшей модификации должна оказаться в районе 345 л.с., а более мощной версии – превысить 640 л.с.

Спорткупе Alfa Romeo может получить приставку Sprint к названию. Хотя GTV была бы более уместной с точки зрения преемственности, в честь мощного купе, выпускавшегося в 1995 – 2005 годах.

Публичный дебют должен состояться уже в этом году. Продажи новинки начнутся в 2019-м. Основными конкурентами модели станут BMW M4 DTM (493 л.с.), Audi RS5 (444 л.с.) и Mercedes-AMG C63 S Coupe (503 л.с.).

Сейчас топовая версия седана Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio оснащается 510-сильным (600 Нм) мотором. Разгон до «сотни» занимает 3,9 секунды. В 2016 году автомобиль стал самым быстрым седаном Северной петли Нюрбургринга, проехав круг за 7 минуты 32 секунды.
Новинки и концепт кары Альфа Ромео Джулия
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Отзывы по теме
Форум Alfa Romeo 147
всем привет, подскажите, кто знает, купил alfa 147 после капиталки двигателя на 5000-ой тысячи отрывается клапан и разбивает поршень..Клапана брал не оригинал в exsist, сейчас запрос на запчасти сделал в alfaclub , они отправили прайс: 1 Прокладка ГБЦ AA5420 700р 2 Поршень 7137079 8500р 3 Вкладыши ...
Михаил
Форум Alfa Romeo 155
где взять электро схему для Alfa Romeo 155
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Alfa Romeo. Нерентабельно, но почетно
Очень красивые автомобили у Alfa, каждая из них с душой... Жаль, что рынок беспощаден.
Александр
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Купе Alfa Romeo Giulia превратят в 650-сильный гибрид
{{params_55395}}Инженеры Alfa Romeo разрабатывают два варианта гибридной силовой установки. В первую войдет 2-литровый турбомотор мощностью 276 л.с., во вторую – 2,9-литровая битурбо «шестерка» (510 л.с.). Повысить мощность собираются за счет системы рекуперации энергии, аналог которой используют болиды Формулы 1. Таким образом, суммарная отдача младшей модификации должна оказаться в районе 345 л.с., а более мощной версии – превысить 640 л.с.Спорткупе Alfa Romeo может получить приставку Sprint к названию. Хотя GTV была бы более уместной с точки зрения преемственности, в честь мощного купе, выпускавшегося в 1995 – 2005 годах.Публичный дебют должен состояться уже в этом году. Продажи новинки начнутся в 2019-м. Основными конкурентами модели станут BMW M4 DTM (493 л.с.), Audi RS5 (444 л.с.) и Mercedes-AMG C63 S Coupe (503 л.с.).Сейчас топовая версия седана Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio оснащается 510-сильным (600 Нм) мотором. Разгон до «сотни» занимает 3,9 секунды. В 2016 году автомобиль стал самым быстрым седаном Северной петли Нюрбургринга, проехав круг за 7 минуты 32 секунды.
2018-04-05
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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