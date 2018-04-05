5 апреля 2018, 14:09
Купе Alfa Romeo Giulia превратят в 650-сильный гибрид
Компания Alfa Romeo собирается выпустить двухдверную версию спорткара Giulia. Купе оснастят гибридной силовой установкой с суммарной отдачей порядка 650 лошадиных сил. Премьера ожидается до конца нынешнего года.
|Alfa Romeo Giulia 2.9 MT
|2.9 л, 510 л.с
|Механическая 6-ступенчатая
|0-100 - 3.9 с, 307 км/ч
|4639 x 1873 x 1426 мм
|задний
|АИ-95, 8.5 л на 100 км
|Все характеристики
Спорткупе Alfa Romeo может получить приставку Sprint к названию. Хотя GTV была бы более уместной с точки зрения преемственности, в честь мощного купе, выпускавшегося в 1995 – 2005 годах.
Публичный дебют должен состояться уже в этом году. Продажи новинки начнутся в 2019-м. Основными конкурентами модели станут BMW M4 DTM (493 л.с.), Audi RS5 (444 л.с.) и Mercedes-AMG C63 S Coupe (503 л.с.).
Сейчас топовая версия седана Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio оснащается 510-сильным (600 Нм) мотором. Разгон до «сотни» занимает 3,9 секунды. В 2016 году автомобиль стал самым быстрым седаном Северной петли Нюрбургринга, проехав круг за 7 минуты 32 секунды.
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Комментарии пользователей
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