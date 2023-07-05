Купе Mercedes CLE: 380 сил под капотом и TikTok в салоне

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Новое купе Mercedes CLE одним махом заменит прежние купе C-Class и E-Class. По размеру новинка находится где-то между ними, хотя и немного ближе к E-Class, как предполагает буква «Е» в названии CLE. Таким образом, колесная база в 2 865 мм дает ей преимущество по сравнению с потенциальными конкурентами, BMW 4-Series и Audi A5, автомобилей, которые успешно конкурировали со старым купе C-Class. Теперь по сравнению с ним, CLE предлагает на 72 мм больше пространства для коленей сзади и на 60 литров больше места в багажнике, который способен вместить три сумки для гольфа.

Визуально CLE имеет много общего с нынешним седаном C-Class, включая заостренный нос, относительно узкую решетку радиатора с окантовкой в цвет кузова (в отличие от седана Е-Class), и капот, рельеф которого намекает на мощный V6 или V8. Разница в том, что CLE, в отличие от седана C-Class, на самом деле оправдывает это обещание. Он получил 380-сильную рядную «шестерку».

Фото: Mercedes-Benz

Ключевыми элементами интерьера являются 12,3-дюймовая цифровая приборная панель и 11,9-дюймовый лежащий на центральной консоли тачскрин медиасистемы. Как и последний E-Class, CLE получает новейшую информационно-развлекательную систему MBUX с поддержкой 5G, которая позволяет проводить видеоконференции, просматривать видео TikTok и даже играть в Angry Birds.

Фото: Mercedes-Benz

Купе Mercedes CLE поступит в продажу в Европе в ноябре и должен появиться в Северной Америке в начале 2024 года. По цене оно окажется между уходящими двухдверками С-Class (от 49 тысяч евро) и Е-Class (от 60 тысяч евро). Позже в 2024 году у дилеров появится кабриолет Mercedes CLE.

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