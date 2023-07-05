Купе Mercedes CLE: 380 сил под капотом и TikTok в салоне
Фото: Mercedes-Benz
Фото: Mercedes-Benz
Фото: Mercedes-Benz
Фото: Mercedes-Benz
Фото: Mercedes-Benz
Фото: Mercedes-Benz
Фото: Mercedes-Benz
Визуально CLE имеет много общего с нынешним седаном C-Class, включая заостренный нос, относительно узкую решетку радиатора с окантовкой в цвет кузова (в отличие от седана Е-Class), и капот, рельеф которого намекает на мощный V6 или V8. Разница в том, что CLE, в отличие от седана C-Class, на самом деле оправдывает это обещание. Он получил 380-сильную рядную «шестерку».
Ключевыми элементами интерьера являются 12,3-дюймовая цифровая приборная панель и 11,9-дюймовый лежащий на центральной консоли тачскрин медиасистемы. Как и последний E-Class, CLE получает новейшую информационно-развлекательную систему MBUX с поддержкой 5G, которая позволяет проводить видеоконференции, просматривать видео TikTok и даже играть в Angry Birds.
Купе Mercedes CLE поступит в продажу в Европе в ноябре и должен появиться в Северной Америке в начале 2024 года. По цене оно окажется между уходящими двухдверками С-Class (от 49 тысяч евро) и Е-Class (от 60 тысяч евро). Позже в 2024 году у дилеров появится кабриолет Mercedes CLE.
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В Госдуме предлагают лишать прав за опасное вождение
Депутаты Госдумы разработали законопроект, предусматривающий ответственность за умышленное опасное вождение. Сегодня документ внесут на рассмотрение нижней палаты парламента.Читать далее
-
06.07.2023, 07:48
Все меньше выпускников автошкол сдают экзамен по вождению с первого раза: в МВД назвали главные ошибки
Пресс-центр МВД рассказал, что после 1 марта 2023 года, когда в силу вступили поправки в ПДД, практический экзамен на права с первого раза сдали 108 тысяч человек или на 10% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.Читать далее
-
06.07.2023, 07:22
«Главный мост»: власти запустили телеграм-канал, рассказывающий водителям о пробках на Крымском мосту
Власти Краснодарского края объявили о запуске телеграм-канала «Главный мост», где будут публиковать оперативные данные о дорожной обстановке на подъезде к переправе. Информация будет полезна водителям, планирующим поездку в Крым.Читать далее
-
05.07.2023, 21:29
Онколог объяснил, почему открытое окно автомобиля увеличивает риск заболевания раком
Жарким летом трудно удержаться от искушения прокатиться с ветерком в автомобиле с открытыми окнами. Врач-онколог объяснил, почему лучше воздержаться от соблазна и воспользоваться кондиционером.Читать далее
-
05.07.2023, 16:01
Взгляните на новый российский микрокар, который будут собирать в Петербурге
В открытой базе Федерального института промышленной собственности (ФИПС) появились первые патентные изображения нового российского автомобиля L-Type, сборку которого в 2024 году наладят на бывшем заводе Toyota в Санкт-Петербурге.Читать далее
-
05.07.2023, 14:48
5 самых популярных кроссоверов в России в июне 2023 года
Российский авторынок постепенно восстанавливается. В минувшем месяце было продано более 82 тысяч новых легковых автомобилей или в 2,5 раза больше, чем в июне 2022 года. Освободившиеся места корейских, японских и европейских моделей заняли выходцы из Китая.Читать далее
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