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8 ноября 2019, 00:01

Купе-кроссовер Haval F7x оценили в 1 549 000 рублей

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Фото: quto.ru
В Москве состоялась официальная презентация новой модели Haval. Купеобразный кроссовер Haval F7x предложат в трех комплектациях по цене от 1 549 000 рублей. За версию с полным приводом придется доплатить еще 80 000 рублей.
Купе кроссовер Haval F7x оценили в 1 549 000 рублей

Фото: quto.ru

Купе кроссовер Haval F7x оценили в 1 549 000 рублей

Фото: quto.ru

Купе кроссовер Haval F7x оценили в 1 549 000 рублей

Фото: quto.ru

Купе кроссовер Haval F7x оценили в 1 549 000 рублей

Фото: quto.ru

Купе кроссовер Haval F7x оценили в 1 549 000 рублей

Фото: quto.ru

Купе кроссовер Haval F7x оценили в 1 549 000 рублей

Фото: quto.ru

Купе кроссовер Haval F7x оценили в 1 549 000 рублей

Фото: quto.ru

Купе кроссовер Haval F7x оценили в 1 549 000 рублей

Фото: quto.ru

Купе кроссовер Haval F7x оценили в 1 549 000 рублей
Купе кроссовер Haval F7x оценили в 1 549 000 рублей
Купе кроссовер Haval F7x оценили в 1 549 000 рублей
Купе кроссовер Haval F7x оценили в 1 549 000 рублей
Купе кроссовер Haval F7x оценили в 1 549 000 рублей
Купе кроссовер Haval F7x оценили в 1 549 000 рублей
Купе кроссовер Haval F7x оценили в 1 549 000 рублей
Купе кроссовер Haval F7x оценили в 1 549 000 рублей
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Самая неожиданная новость – стильный Haval F7x стоит, как и его более скромно оснащенный «брат» Haval F7. Базовую версию Comfort с передним приводом оценили в 1 549 000 рублей, с приводом 4х4 – в 1 629 000 рублей. В список стандартного оснащения входят галогеновые фары, светодиодные задние фонари и «противотуманки», бесключевой доступ и парктроники сзади, «круиз» и климат-контроль, 9-дюймовый экран медиасистемы и кожаный руль с обогревом.

На следующем уровне Elite дополнительно появляются электрорегулировки водительского кресла, подогрев всех сидений, фотохромное салонное зеркало и камера заднего вида. Такой кроссовер стоит минимум 1 619 000 рублей с передним приводом и от 1 699 000 рублей с приводом на все четыре колеса.

Топовая комплектация Premium отличается полностью светодиодной оптикой, отделкой салона кожзамом, 18-дюймовыми колесами, люком с электроприводом, парктрониками по кругу, а также адаптивным круиз-контролем, системой кругового обзора, системой предупреждения фронтальных столкновений и системой автоматического экстренного торможения. Цены в зависимости от типа привода начинаются от 1 739 000 и от 1 819 000 рублей соответственно.

Все кроссоверы Haval F7x оснащаются 2-литровыми моторами мощностью 190 л.с. и 7-диапазонной роботизированной трансмиссией с двумя сцеплениями мокрого типа. Для сравнения самая дорогая комплектация Renault Arkana со 150-сильным мотором стоит 1 524 000 рублей. Купеобразные BMW и Mercedes-Benz оказываются вдвое дороже. Официальный старт продаж Haval F7x будет дан в субботу, 9 ноября. Но при желании оформить предзаказ у дилера можно уже сегодня.

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Отзывы по теме
Haval расширяет дилерскую сеть
Я своим H9 очень доволен, с 17г не подводил еще. В качество китайцев уже давно поверил, думаю, кому-то просто время нужно, лояльность еще вырастет.
Ярослав
Haval открыл завод и назвал цену F7
Можно закрывать завод.=) )
Сергей
Обновленный Haval H9: первые фото
ОТ 2,6 млн. за китайца в красивой и нашпигованной обертке???? Кому он нужен будет ещё и тульской сборки за такие деньги? Подешевеет? НА 20тыс. р наверное, ка обычно бывает. Ещё пару лет назад он стоил 2,2 мл.н. новый! И это была предельная для него цена! Я за эти три года в Москве видел его всего пару ...
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Купе-кроссовер Haval F7x оценили в 1 549 000 рублей
{{material_128016}}Самая неожиданная новость – стильный Haval F7x стоит, как и его более скромно оснащенный «брат» Haval F7. Базовую версию Comfort с передним приводом оценили в 1 549 000 рублей, с приводом 4х4 – в 1 629 000 рублей. В список стандартного оснащения входят галогеновые фары, светодиодные задние фонари и «противотуманки», бесключевой доступ и парктроники сзади, «круиз» и климат-контроль, 9-дюймовый экран медиасистемы и кожаный руль с обогревом.На следующем уровне Elite дополнительно появляются электрорегулировки водительского кресла, подогрев всех сидений, фотохромное салонное зеркало и камера заднего вида. Такой кроссовер стоит минимум 1 619 000 рублей с передним приводом и от 1 699 000 рублей с приводом на все четыре колеса.Топовая комплектация Premium отличается полностью светодиодной оптикой, отделкой салона кожзамом, 18-дюймовыми колесами, люком с электроприводом, парктрониками по кругу, а также адаптивным круиз-контролем, системой кругового обзора, системой предупреждения фронтальных столкновений и системой автоматического экстренного торможения. Цены в зависимости от типа привода начинаются от 1 739 000 и от 1 819 000 рублей соответственно.Все кроссоверы Haval F7x оснащаются 2-литровыми моторами мощностью 190 л.с. и 7-диапазонной роботизированной трансмиссией с двумя сцеплениями мокрого типа. Для сравнения самая дорогая комплектация Renault Arkana со 150-сильным мотором стоит 1 524 000 рублей. Купеобразные BMW и Mercedes-Benz оказываются вдвое дороже. Официальный старт продаж Haval F7x будет дан в субботу, 9 ноября. Но при желании оформить предзаказ у дилера можно уже сегодня.
2019-11-08
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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