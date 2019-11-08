8 ноября 2019, 00:01
Купе-кроссовер Haval F7x оценили в 1 549 000 рублей
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Фото: quto.ru
В Москве состоялась официальная презентация новой модели Haval. Купеобразный кроссовер Haval F7x предложат в трех комплектациях по цене от 1 549 000 рублей. За версию с полным приводом придется доплатить еще 80 000 рублей.
Фото: quto.ru
Фото: quto.ru
Фото: quto.ru
Фото: quto.ru
Фото: quto.ru
Фото: quto.ru
Фото: quto.ru
Фото: quto.ru
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Успехи Haval впечатляют: еще недавно многие из нас даже имени этого не слышали, а сегодня бренд - самый успешный ...Читать далее
На следующем уровне Elite дополнительно появляются электрорегулировки водительского кресла, подогрев всех сидений, фотохромное салонное зеркало и камера заднего вида. Такой кроссовер стоит минимум 1 619 000 рублей с передним приводом и от 1 699 000 рублей с приводом на все четыре колеса.
Топовая комплектация Premium отличается полностью светодиодной оптикой, отделкой салона кожзамом, 18-дюймовыми колесами, люком с электроприводом, парктрониками по кругу, а также адаптивным круиз-контролем, системой кругового обзора, системой предупреждения фронтальных столкновений и системой автоматического экстренного торможения. Цены в зависимости от типа привода начинаются от 1 739 000 и от 1 819 000 рублей соответственно.
Все кроссоверы Haval F7x оснащаются 2-литровыми моторами мощностью 190 л.с. и 7-диапазонной роботизированной трансмиссией с двумя сцеплениями мокрого типа. Для сравнения самая дорогая комплектация Renault Arkana со 150-сильным мотором стоит 1 524 000 рублей. Купеобразные BMW и Mercedes-Benz оказываются вдвое дороже. Официальный старт продаж Haval F7x будет дан в субботу, 9 ноября. Но при желании оформить предзаказ у дилера можно уже сегодня.
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Тест-драйв Haval H9: китайский гладиатор
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Тест-драйв Haval H2: нежгучий перец
09.09.2016, 09:37
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06.11.2019, 00:06
Тест-драйв Volkswagen Golf VII: прощальная гастроль
15.10.2019, 22:07
Тест-драйв Haval H6 Coupe: знает себе цену
02.07.2018, 09:15
Тест-драйв Haval H8: китайское дружелюбие
23.12.2016, 07:16
Тест-драйв Haval H9: китайский гладиатор
25.09.2016, 20:05
Тест-драйв Haval H2: нежгучий перец
09.09.2016, 09:37
Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
Я своим H9 очень доволен, с 17г не подводил еще. В качество китайцев уже давно поверил, думаю, кому-то просто время нужно, лояльность еще вырастет.
Можно закрывать завод.=) )
ОТ 2,6 млн. за китайца в красивой и нашпигованной обертке???? Кому он нужен будет ещё и тульской сборки за такие деньги? Подешевеет? НА 20тыс. р наверное, ка обычно бывает. Ещё пару лет назад он стоил 2,2 мл.н. новый! И это была предельная для него цена! Я за эти три года в Москве видел его всего пару ...
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