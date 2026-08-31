Как в Европе: РЖД внедряет купейные вагоны с увеличенными полками на южных направлениях

31 августа 2026, 11:00
Купейные вагоны нового поколения: больше мест и простор на южных маршрутах
Купейные вагоны нового поколения: больше мест и простор на южных маршрутах
С 2027 года на южных железнодорожных направлениях появятся купейные вагоны увеличенного габарита. Это решение важно на фоне роста внутреннего туризма и сезонного наплыва пассажиров, ведь новые вагоны обещают повысить уровень комфорта и вместимость поездов.
Появление купейных вагонов увеличенного габарита на южных маршрутах с 2027 года - событие, которое может заметно изменить привычный облик российских поездов. В условиях, когда внутренний туризм продолжает расти, а летом спрос на поездки на юг достигает максимума, вопрос вместимости и комфорта выходит на первый план.
Главное отличие новых вагонов - увеличение числа мест в купе до 40 вместо стандартных 36. Это стало возможным благодаря переработке внутреннего пространства: полки стали шире, спальные места - длиннее, а проход между купе - просторнее. Верхняя полка удлинилась на 16 см, нижняя - на 6 см, а ширина полки увеличилась на 3 см. Такие изменения особенно важны для семей с детьми и тех, кто ценит удобство в дороге.
Первые маршруты, где можно будет встретить новые вагоны, - Анапа и Адлер. Именно эти направления традиционно испытывают максимальную нагрузку в летний сезон, что делает их идеальной площадкой для внедрения новинки. По словам генерального директора РЖД, новые вагоны будут работать только на юге, чтобы эффективнее распределять пассажиропоток и повысить качество сервиса.
Впервые вагоны увеличенного размера были представлены в августе 2025 года. Уже тогда стало понятно: ставка делается на сочетание вместимости и комфорта, что соответствует мировым тенденциям развития железнодорожного транспорта. В Европе и Азии подобные решения давно стали стандартом, где удобство и эффективность - ключевые критерии выбора перевозчика.
Запуск новых купейных вагонов может стать отправной точкой масштабного обновления пассажирского парка в России. Для пассажиров это означает больше свободного пространства, улучшенные условия для сна и возможность путешествовать по современным маршрутам. Обновление вагонов способно снизить перегруженность поездов, повысить удовлетворенность пассажиров и простимулировать развитие туристической инфраструктуры на юге страны. Важно отметить, что такие шаги не только соответствуют мировым стандартам, но и укрепляют конкурентоспособность российских железных дорог на фоне роста числа поездок по стране.
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