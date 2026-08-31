Как в Европе: РЖД внедряет купейные вагоны с увеличенными полками на южных направлениях

Штрафы за езду по обочине в России могут вырасти более чем вдвое

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Ambertruck Arcfox Aston Martin Audi Aurus Austin Avatr BAIC Baojun BAW Belgee Bentley BMW Borgward Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Cupra Dacia Daewoo Daihatsu Datsun Denza Derways Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Hafei Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hozon Hummer Hyundai iCar IM Motors Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu JMC KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Land Rover Leapmotor Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxeed Lynk & Co M-Hero Maserati Maxus Maybach Mazda McLaren Mercedes Mercury MG Micro MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Pontiac Porsche Proton Ravon Renault Rising Auto Roewe Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK Tata TENET Tesla Toyota VGV Volga Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wiesmann Wuling Xcite Xiaomi Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ ЛУАЗ Москвич ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

31 августа 2026, 11:00

Купейные вагоны нового поколения: больше мест и простор на южных маршрутах

Купейные вагоны нового поколения: больше мест и простор на южных маршрутах

Как в Европе: РЖД внедряет купейные вагоны с увеличенными полками на южных направлениях

Купейные вагоны нового поколения: больше мест и простор на южных маршрутах

С 2027 года на южных железнодорожных направлениях появятся купейные вагоны увеличенного габарита. Это решение важно на фоне роста внутреннего туризма и сезонного наплыва пассажиров, ведь новые вагоны обещают повысить уровень комфорта и вместимость поездов.

С 2027 года на южных железнодорожных направлениях появятся купейные вагоны увеличенного габарита. Это решение важно на фоне роста внутреннего туризма и сезонного наплыва пассажиров, ведь новые вагоны обещают повысить уровень комфорта и вместимость поездов.

Появление купейных вагонов увеличенного габарита на южных маршрутах с 2027 года - событие, которое может заметно изменить привычный облик российских поездов. В условиях, когда внутренний туризм продолжает расти, а летом спрос на поездки на юг достигает максимума, вопрос вместимости и комфорта выходит на первый план.

Главное отличие новых вагонов - увеличение числа мест в купе до 40 вместо стандартных 36. Это стало возможным благодаря переработке внутреннего пространства: полки стали шире, спальные места - длиннее, а проход между купе - просторнее. Верхняя полка удлинилась на 16 см, нижняя - на 6 см, а ширина полки увеличилась на 3 см. Такие изменения особенно важны для семей с детьми и тех, кто ценит удобство в дороге.

Первые маршруты, где можно будет встретить новые вагоны, - Анапа и Адлер. Именно эти направления традиционно испытывают максимальную нагрузку в летний сезон, что делает их идеальной площадкой для внедрения новинки. По словам генерального директора РЖД, новые вагоны будут работать только на юге, чтобы эффективнее распределять пассажиропоток и повысить качество сервиса.

Впервые вагоны увеличенного размера были представлены в августе 2025 года. Уже тогда стало понятно: ставка делается на сочетание вместимости и комфорта, что соответствует мировым тенденциям развития железнодорожного транспорта. В Европе и Азии подобные решения давно стали стандартом, где удобство и эффективность - ключевые критерии выбора перевозчика.

Запуск новых купейных вагонов может стать отправной точкой масштабного обновления пассажирского парка в России. Для пассажиров это означает больше свободного пространства, улучшенные условия для сна и возможность путешествовать по современным маршрутам. Обновление вагонов способно снизить перегруженность поездов, повысить удовлетворенность пассажиров и простимулировать развитие туристической инфраструктуры на юге страны. Важно отметить, что такие шаги не только соответствуют мировым стандартам, но и укрепляют конкурентоспособность российских железных дорог на фоне роста числа поездок по стране.

Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы

Похожие материалы

Сентябрь 2026: какие перемены ждут россиян в законах и правилах
70% локализации: российский электромобиль «Атом» стартует с рекордным показателем
Tenet A8 выходит на рынок: комплектации, цены и особенности для России
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Олдтаймеры
Ferrari 250 GTO и еще 57 моделей
А
BYD FLYER II и еще 48 моделей
Среднеразмерные кроссоверы и внедорожники
Jaecoo J7 и еще 215 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Благовещенск Пермь Магнитогорск
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться