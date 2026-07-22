В РЖД представили купе-трансформер: сенсорные панели, душевые кабины и системы хранения нового поколения

22 июля 2026, 13:30
Купейные вагоны РЖД с душем и двухметровыми полками: что изменилось для пассажиров
Купейные вагоны РЖД с душем и двухметровыми полками: что изменилось для пассажиров
РЖД запускают купейные вагоны нового поколения с душем и увеличенными спальными местами. Новинка обещает повысить уровень комфорта на дальних маршрутах, но первые отзывы выявили не только плюсы, но и ряд спорных моментов. Разбираемся, что важно знать о новых купе.
В 2026 году РЖД выведет на маршруты купейные вагоны нового образца, что уже вызвало официальное обсуждение среди пассажиров. Главная особенность новинки — в каждом купе теперь только два спальных места, зато длина полки увеличилась почти до двух метров. Это решение особенно актуально для высоких людей, которые прежде были вынуждены мириться с жёсткой стандартной планировкой.
Интерьер выполнен в светлых тонах с тёмными акцентами, в стиле, вдохновлённом отделкой яхт. Внутри много гладких панелей, встроенных шкафчиков и ниш для хранения. Для каждого пассажира предусмотрены отдельная ячейка, шкаф с тремя секциями и антресоль для сумок или спортивного инвентаря. Однако длинные предметы, например лыжи, закрепить не получится — это может стать минусом для любителей активного отдыха.
Управление климатом и освещением вынесено на сенсорную панель, что позволяет индивидуально настраивать параметры. В каждом купе есть выдвижной экран для просмотра фильмов, USB-розетка и сейф для документов. Главная инновация — душевая кабина в коридоре, ранее доступная только в вагонах класса «люкс». Также обещают фен, утюг и гладильную доску, что превращает поездку в пребывание в мини-отеле на колёсах.
Однако не все решения оказались удачными. Антресоль расположена довольно высоко, и пассажирам невысокого роста бывает сложно дотянуться даже до лёгкого багажа. Дверцы шкафов иногда открываются сами или, наоборот, закрываются слишком туго. Избыточное количество мест для хранения на коротких маршрутах кажется чрезмерным, хотя для туристических поездок это скорее плюс. Высокие пассажиры могут задевать выступающие элементы диванов, несмотря на скруглённые углы.
По плану РЖД, до конца 2026 года на линии выйдут 28 таких вагонов. Если эксперимент окажется успешным, замечания по эргономике будут учтены, а формат двухметровых спальных мест и система охлаждения могут стать новым стандартом для российских поездов дальнего следования. Сейчас проект проходит стадию пилотирования, и его развитие зависит от отзывов пассажиров и доработки деталей.
Новые купе РЖД могут задать тенденцию к повышению уровня сервиса в российских поездах. Важно, что такие изменения отражают стремление отечественных железных дорог к мировым стандартам, а пассажиры получают больше возможностей для комфортных путешествий на дальние расстояния.
Переход к современному комфорту требует не только внедрения новых технологий, но и тщательной проработки мелочей, которые напрямую влияют на впечатление от поездки. Появление увеличенных полок в стандартном купе — первый шаг вперёд для российских железных дорог. Подобные решения уже встречаются в зарубежных поездах и современных домах на колёсах, например, в автобусе Blue Bird, который был переоборудован в автономное жильё. Подробнее об этом проекте можно узнать в материале о преобразовании автобуса в мобильный дом с максимальным комфортом .
Похожие материалы
-
22.07.2026, 14:46
CityCoco Harley Chopper 3000W: запас хода 70 км и скорость до 65 км/ч
Электроскутер CityCoco Harley Chopper 3000W 60V 30Ah в красном цвете выделяется сочетанием мощности, дальности и современного дизайна. Модель интересна тем, кто ищет надежный транспорт для города и пригорода, а также ценит комфорт и безопасность.Читать далее
-
22.07.2026, 13:49
Nissan Z 2027: новые цены и механика для топовой версии Nismo в США
Nissan официально раскрыла стоимость обновленного спорткара Z 2027 модельного года для американского рынка. Все версии купе подорожали, а флагманский Nismo теперь доступен с механической коробкой передач. Разбираемся, что изменилось и как это влияет на интерес к модели сейчас.Читать далее
-
22.07.2026, 13:23
Hyundai Santa Fe сменил поколение: новые детали и неожиданные перемены
На тестах замечен обновленный Hyundai Santa Fe, и на этот раз удалось рассмотреть интерьер. Мало кто знает, что изменения затронули не только дизайн, но и техническую часть. Эксперты объяснили, почему корейцы решились на столь радикальные шаги и что это значит для рынка. Какие проблемы решает новая версия и когда ждать премьеру - разбираемся подробно.Читать далее
-
22.07.2026, 13:22
Airbus начал испытания нового крыла A321neo с удлинителями и сенсорами
Airbus приступил к масштабным летным испытаниям экспериментальных крыльев для A321neo. Это важный шаг для будущих узкофюзеляжных самолетов, ведь новые технологии могут повлиять на эффективность и безопасность авиаперевозок в ближайшие годы.Читать далее
-
22.07.2026, 13:14
Гибридный Ferrari 849 Testarossa Spider: 1036 л.с. и новая эра кабриолетов
Ferrari 849 Testarossa Spider с гибридной установкой и складной крышей выходит на рынок как самый мощный кабриолет бренда. Новинка сочетает технологии и стиль, а ее появление может изменить представление о спортивных автомобилях для повседневной езды.Читать далее
-
22.07.2026, 13:02
Маршрут Петербург - Архангельск станет ежедневным до осени 2026 года
В расписании поездов, отправляющихся из Санкт-Петербурга, ожидаются перемены. Пассажиров ждут новые возможности. Усиление получит северное направление. Впереди насыщенный сезон.Читать далее
-
22.07.2026, 11:57
Петербург инвестировал рекордные 378 млрд рублей в транспорт в 2025 году
В Петербурге обновляют транспортную инфраструктуру. Внедряют современные технологии. Открывают новые станции метро. Город стремится к удобству и безопасности. Журналисты выяснили, сколько денег направили на транспорт в прошлом году.Читать далее
-
22.07.2026, 11:32
GWM Ora 5 GT и GT Sport: новые спортивные версии с агрессивным дизайном
GWM расширяет линейку электрокроссоверов Ora 5, выводя на рынок спортивные версии GT и GT Sport с заметно измененным внешним видом. Эти модификации могут заинтересовать тех, кто ищет не только экологичность, но и выразительный стиль.Читать далее
-
22.07.2026, 11:18
На М-11 «Нева» появились крупнейшие зарядные комплексы для электромобилей в России
На платной трассе М-11 «Нева» открылись два масштабных зарядных комплекса для электромобилей и гибридов. Это событие может изменить ситуацию с дефицитом зарядной инфраструктуры и повлиять на интерес к электротранспорту в России.Читать далее
-
22.07.2026, 10:43
Citroen 2CV и Dyane: как ретро-иконы могут изменить сегмент электромобилей
Citroen готовит возвращение легендарных 2CV и Dyane, но теперь в премиальном и современном исполнении. Это может изменить подход к доступным электромобилям и повлиять на конкуренцию с Renault и Ford. Почему этот шаг важен для рынка - в нашем материале.Читать далее
Похожие материалы
-
22.07.2026, 14:46
CityCoco Harley Chopper 3000W: запас хода 70 км и скорость до 65 км/ч
Электроскутер CityCoco Harley Chopper 3000W 60V 30Ah в красном цвете выделяется сочетанием мощности, дальности и современного дизайна. Модель интересна тем, кто ищет надежный транспорт для города и пригорода, а также ценит комфорт и безопасность.Читать далее
-
22.07.2026, 13:49
Nissan Z 2027: новые цены и механика для топовой версии Nismo в США
Nissan официально раскрыла стоимость обновленного спорткара Z 2027 модельного года для американского рынка. Все версии купе подорожали, а флагманский Nismo теперь доступен с механической коробкой передач. Разбираемся, что изменилось и как это влияет на интерес к модели сейчас.Читать далее
-
22.07.2026, 13:23
Hyundai Santa Fe сменил поколение: новые детали и неожиданные перемены
На тестах замечен обновленный Hyundai Santa Fe, и на этот раз удалось рассмотреть интерьер. Мало кто знает, что изменения затронули не только дизайн, но и техническую часть. Эксперты объяснили, почему корейцы решились на столь радикальные шаги и что это значит для рынка. Какие проблемы решает новая версия и когда ждать премьеру - разбираемся подробно.Читать далее
-
22.07.2026, 13:22
Airbus начал испытания нового крыла A321neo с удлинителями и сенсорами
Airbus приступил к масштабным летным испытаниям экспериментальных крыльев для A321neo. Это важный шаг для будущих узкофюзеляжных самолетов, ведь новые технологии могут повлиять на эффективность и безопасность авиаперевозок в ближайшие годы.Читать далее
-
22.07.2026, 13:14
Гибридный Ferrari 849 Testarossa Spider: 1036 л.с. и новая эра кабриолетов
Ferrari 849 Testarossa Spider с гибридной установкой и складной крышей выходит на рынок как самый мощный кабриолет бренда. Новинка сочетает технологии и стиль, а ее появление может изменить представление о спортивных автомобилях для повседневной езды.Читать далее
-
22.07.2026, 13:02
Маршрут Петербург - Архангельск станет ежедневным до осени 2026 года
В расписании поездов, отправляющихся из Санкт-Петербурга, ожидаются перемены. Пассажиров ждут новые возможности. Усиление получит северное направление. Впереди насыщенный сезон.Читать далее
-
22.07.2026, 11:57
Петербург инвестировал рекордные 378 млрд рублей в транспорт в 2025 году
В Петербурге обновляют транспортную инфраструктуру. Внедряют современные технологии. Открывают новые станции метро. Город стремится к удобству и безопасности. Журналисты выяснили, сколько денег направили на транспорт в прошлом году.Читать далее
-
22.07.2026, 11:32
GWM Ora 5 GT и GT Sport: новые спортивные версии с агрессивным дизайном
GWM расширяет линейку электрокроссоверов Ora 5, выводя на рынок спортивные версии GT и GT Sport с заметно измененным внешним видом. Эти модификации могут заинтересовать тех, кто ищет не только экологичность, но и выразительный стиль.Читать далее
-
22.07.2026, 11:18
На М-11 «Нева» появились крупнейшие зарядные комплексы для электромобилей в России
На платной трассе М-11 «Нева» открылись два масштабных зарядных комплекса для электромобилей и гибридов. Это событие может изменить ситуацию с дефицитом зарядной инфраструктуры и повлиять на интерес к электротранспорту в России.Читать далее
-
22.07.2026, 10:43
Citroen 2CV и Dyane: как ретро-иконы могут изменить сегмент электромобилей
Citroen готовит возвращение легендарных 2CV и Dyane, но теперь в премиальном и современном исполнении. Это может изменить подход к доступным электромобилям и повлиять на конкуренцию с Renault и Ford. Почему этот шаг важен для рынка - в нашем материале.Читать далее