Купить Ford Explorer сегодня можно с выгодой 100 000 рублей

При этом по-прежнему можно воспользоваться всеми действующими финансовыми программами, которые позволяют приобрести Explorer XLT за 2 479 000 рублей. Общая экономия может достигать 385 000 рублей для максимальной комплектации Explorer Sport с 340-сильным EcoboostV6, который теперь с учетом спецпредложений можно приобрести за 3 134 000 рублей.

По словам Антона Карпова, директора по маркетингу и продажам Ford Sollers, внедорожник Explorer является одним из лидеров по темпу роста спроса в модельном ряду Ford в России. В настоящее время компания работает над тем, чтобы Explorer в версии Limited был исключен из списка автомобилей, для которых действует повышающий коэффициент транспортного налога и надеется, что это произойдет в ближайшее время.

Напомним, что уже в базовой версии Explorer XLT оснащается 3-зонным климат-контролем, мультимедийной системой SYNC 3 с 8-дюймовым сенсорным дисплеем и голосовым управлением на русском языке, камерой заднего вида с омывателем, сиденьями с кожаной обивкой, подогревом лобового, зеркал и передних сидений, светодиодными фарами ближнего света и противотуманными фарами, передними и задними парктрониками.

В Limited и Limited Plus оборудование дополнено аудиосистемой Sony с 12 динамиками мощностью 390 Вт, подогревом задних сидений, cистемой открывания багажника hands-free с электроприводом двери, передними сиденьями с вентиляцией (Limited) и массажем (Limited Plus). Версия Limited Plus также располагает адаптивным круиз-контролем и системой слежения за дорожной разметкой и удержания автомобиля в полосе движения.