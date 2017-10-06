6 октября 2017, 20:56

Купить Ford Explorer сегодня можно с выгодой 100 000 рублей

Ford Sollers снижает стоимость 7-местного внедорожника Explorer. Максимальные розничные цены всех версий снизились на 100 тыс. рублей. В начальной комплектации XLT автомобиль можно приобрести за 2 649 000 рублей.
^
Купить Ford Explorer сегодня можно с выгодой 100 000 рублей Ford Explorer

При этом по-прежнему можно воспользоваться всеми действующими финансовыми программами, которые позволяют приобрести Explorer XLT за 2 479 000 рублей. Общая экономия может достигать 385 000 рублей для максимальной комплектации Explorer Sport с 340-сильным EcoboostV6, который теперь с учетом спецпредложений можно приобрести за 3 134 000 рублей.

По словам Антона Карпова, директора по маркетингу и продажам Ford Sollers, внедорожник Explorer является одним из лидеров по темпу роста спроса в модельном ряду Ford в России. В настоящее время компания работает над тем, чтобы Explorer в версии Limited был исключен из списка автомобилей, для которых действует повышающий коэффициент транспортного налога и надеется, что это произойдет в ближайшее время. 

Напомним, что уже в базовой версии Explorer XLT оснащается 3-зонным климат-контролем, мультимедийной системой SYNC 3 с 8-дюймовым сенсорным дисплеем и голосовым управлением на русском языке, камерой заднего вида с омывателем, сиденьями с кожаной обивкой, подогревом лобового, зеркал и передних сидений, светодиодными фарами ближнего света и противотуманными фарами, передними и задними парктрониками.

В Limited и Limited Plus оборудование дополнено аудиосистемой Sony с 12 динамиками мощностью 390 Вт, подогревом задних сидений, cистемой открывания багажника hands-free с электроприводом двери, передними сиденьями с вентиляцией (Limited) и массажем (Limited Plus). Версия Limited Plus также располагает адаптивным круиз-контролем и системой слежения за дорожной разметкой и удержания автомобиля в полосе движения.

Купить авто Форд Эксплорер

В избранное

Комментарии
Ищете новую машину? Мы поможем выбрать Оставить заявку
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:
Отправить
Отзывы по теме
Форум Ford Explorer
Здраствуйте! У меня возникла одна проблема на форд эксплорер 2004г. Купил новый акумулятор включаю зажигание вроде всё работает, но когда хочу завести стартер вообще не прокручивает и датчик давление масла лежит, что делать? чё с ним а работал до этого хорошо, на морозе простоял 5 дней.
Шакир
ТОП-5 лучших автомобилей для путешествий
Honda G5466 такая как у Бена 10
Gulbozavr
«За край света», к природным декорациям «Левиафана»
"Зато, как говорят, местные рыбаки, много краба, завезенного в свое время с Дальнего Востока, а также морских ежей - лови, не хочу. На обед нам подали по порции вкуснейшей рыбы, северных мидий и крабовых палочек (не путать с той «химией», что предлагает наша городская торговля) - где еще отведаешь таких ...
Сергей
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы
АвтоМосква Ford Автомудрость Ford АвтоПитер Ford Дизайн и тюнинг Ford Новинки и концепт кары Ford Новости и акции автосалонов Ford Автосалоны и дилеры марки Ford Аренда и прокат авто марки Ford Автоклубы и форумы автозавчастей марки Ford Автосервисы и магазины автозапчастей марки Ford
Главные материалы
«Засветиться» на трассе: водителей оденут в жилеты
Тест-драйв Audi Q5: упрямый премиум
Средняя цена авто в России - 1,34 млн руб. За эти деньги Вы купите:
Голосовать
Продажа Ford Explorer
Объявления о продаже Ford Explorer
Рейтинг по классам
Класс Полноразмерные кроссоверы и внедорожники
Lincoln Aviator и еще 23 модели
Класс С
Lancia Delta и еще 73 модели
Класс Грузопассажирские универсалы повышенной вместимости
Skoda Praktik и еще 8 моделей
Класс Компактные кроссоверы и внедорожники Business
Suzuki Vitara и еще 7 моделей
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого
 

налог в Москве
Рассчитать размер налога
Купить Ford Explorer сегодня можно с выгодой 100 000 рублей
При этом по-прежнему можно воспользоваться всеми действующими финансовыми программами, которые позволяют приобрести Explorer XLT за 2 479 000 рублей. Общая экономия может достигать 385 000 рублей для максимальной комплектации Explorer Sport с 340-сильным EcoboostV6, который теперь с учетом спецпредложений можно приобрести за 3 134 000 рублей. По словам Антона Карпова, директора по маркетингу и продажам Ford Sollers, внедорожник Explorer является одним из лидеров по темпу роста спроса в модельном ряду Ford в России. В настоящее время компания работает над тем, чтобы Explorer в версии Limited был исключен из списка автомобилей, для которых действует повышающий коэффициент транспортного налога и надеется, что это произойдет в ближайшее время.  Напомним, что уже в базовой версии Explorer XLT оснащается 3-зонным климат-контролем, мультимедийной системой SYNC 3 с 8-дюймовым сенсорным дисплеем и голосовым управлением на русском языке, камерой заднего вида с омывателем, сиденьями с кожаной обивкой, подогревом лобового, зеркал и передних сидений, светодиодными фарами ближнего света и противотуманными фарами, передними и задними парктрониками. В Limited и Limited Plus оборудование дополнено аудиосистемой Sony с 12 динамиками мощностью 390 Вт, подогревом задних сидений, cистемой открывания багажника hands-free с электроприводом двери, передними сиденьями с вентиляцией (Limited) и массажем (Limited Plus). Версия Limited Plus также располагает адаптивным круиз-контролем и системой слежения за дорожной разметкой и удержания автомобиля в полосе движения.
2017-10-06
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту Условия использования
Ставрополь Евпатория Рязань
Москва Санкт-Петербург Карта портала
© 2007— 2017 110км.ру. При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Портал Интернет-издательства PDG