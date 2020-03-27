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27 марта 2020, 17:57

Купить кроссоверы Chery по-прежнему можно онлайн

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Фото: Chery
Это означает, что передышка на карантин, продолжающаяся в стране вот уже который день, никоим образом не повлияла на работу онлайн-магазина китайской марки.
Выбрать и забронировать приглянувшийся автомобиль в нужной комплектации и цвете, можно, как и раньше, не выходя из дома. Для этого достаточно зайти на официальный сайт столичного офиса компании.

Chery Tiggo 4
От 1.5 л, 147 л.с
Новый от 899 900 до 1 099 900 Р
В том случае, когда приобретение Chery планируется с привлечением заёмных средств, с завтрашнего дня (28 марта 2020 года) там же, на официальном сайте марки, появится возможность удаленно подать заявку на кредит в банки-партнеры. Что удобно, решение банка по заявке будет известно в течение нескольких минут.

По данным Chery, по системе онлайн уже приобретено без малого 1000 автомобилей марки. И такой способ сулит покупателям выгоду, причем в реальных ценах. Так, например, размер выгоды на Chery Tiggo 4 составляет 15 000 рублей, на Tiggo 7 – до 35 000 рублей. Самый же вкусный бонус распространяется на Tiggo 5 – до 250 000 рублей.

В столичном офисе компании подчеркивают, что после завершения процедуры онлайн-покупки выбранный автомобиль будет в обязательном случае продезинфицирован и доставлен на эвакуаторе в удобное для покупателя место.

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Комментарии
Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
Тест-драйв Chery Tiggo7: крепкий орешек
У меня в друзьях Черри Тигго Т11 уже 10 лет, если бы были деньги, то сделал бы другу реинкарнацию в тигго 7, не задумываясь.
николай
Лучшие новые китайские автомобили в России
Цитата:| Кому: Алина Улыбнуло! Вспомнил конец 90-х, когда все плевались-Хёндай? Типа [xe быть Хондой? Да что они могут, эти Корейцы? Ведь было!!!!!На нынешнем этапе все полюбили корея автопром. Это же относится и к Китаю!!!! Уже и в космосе и на Луне!!!
Андрей
Как поменять сцепление не снимая коробки Chery Tiggo 5
Цитата:| Кому: Aptem35123 Полностью согласен с ребятами. Без снятия коробки поменять не получится. При этом любая ошибка в демонтаже и обратном монтаже может привести к нереальным последствиям и попаданием на реальные деньги. Хотя у меня сосед поменял сам, правда потратил на это один световой день и ...
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Купить кроссоверы Chery по-прежнему можно онлайн
Выбрать и забронировать приглянувшийся автомобиль в нужной комплектации и цвете, можно, как и раньше, не выходя из дома. Для этого достаточно зайти на официальный сайт столичного офиса компании. {{model_v2_no_show_6753}}В том случае, когда приобретение Chery планируется с привлечением заёмных средств, с завтрашнего дня (28 марта 2020 года) там же, на официальном сайте марки, появится возможность удаленно подать заявку на кредит в банки-партнеры. Что удобно, решение банка по заявке будет известно в течение нескольких минут.По данным Chery, по системе онлайн уже приобретено без малого 1000 автомобилей марки. И такой способ сулит покупателям выгоду, причем в реальных ценах. Так, например, размер выгоды на Chery Tiggo 4 составляет 15 000 рублей, на Tiggo 7 – до 35 000 рублей. Самый же вкусный бонус распространяется на Tiggo 5 – до 250 000 рублей.В столичном офисе компании подчеркивают, что после завершения процедуры онлайн-покупки выбранный автомобиль будет в обязательном случае продезинфицирован и доставлен на эвакуаторе в удобное для покупателя место.
2020-03-27
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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