Купить машину с мотором от ворованного BMW: Лиса Рулит оказалась в центре скандала
Продавец Евгений оказался настолько обаятельным и внушающим доверие, что особенно внимательно осматривать машину и вчитываться в документы Андрей не стал. Тот факт, что он не вписан в ПТС, а сам автомобиль приехал из Петербурга в Москву всего неделю назад, Евгений объяснил просто – хотел сделать жене сюрприз, но машина ей не понравилась. На деле же продавец оказался обыкновенным перекупщиком, который деликатно умолчал о самом главном – на двигателе спилен номер.
Он купил машину у предыдущего владельца сравнительно дешево (за 640 тысяч рублей) именно из-за этого пикантного «нюанса». Штатный мотор N46b20 оказался не слишком надежным, и его пришлось заменить. Желая сэкономить, первый хозяин купил самый недорогой вариант на рынке, без документов. Поставить на учет автомобиль с таким двигателем законным способом невозможно. Перекупщик прекрасно знал о проблеме, но не моргнув глазом, продал автомобиль наивному покупателю за 780 тысяч рублей. Подробности истории можно узнать из видео, опубликованного ниже.
Главный вывод, который следует сделать – сначала смотрите документы, а не автомобиль. Продавец должен быть вписан в ПТС последним владельцем, иначе возможны разные неприятные ситуации. На осмотр автомобиля лучше пригласить опытного специалиста. С продавцами всегда надо держать ухо в остро, а их заверения в собственной кристальной честности должны насторожить еще больше.
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