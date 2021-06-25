Купят и так: «облегченную» Lada без магнитолы АвтоВАЗ изобрел из-за дефицита чипов
Дефицит автомобилей в достойных комплектациях усугубляет предстоящий традиционный корпоративный отпуск на АвтоВАЗе. Поэтому многие предпочитают купить, что есть, доплатив 50 000 рублей за установку аудиосистемы. По оценке дилеров, проблема сохранится минимум до сентября.
Напомним, с 1 июля автомобили Lada ждет очередное подорожание, уже четвертое по счету в 2021 году. Неофициальной причиной нового повышения цен называют рост мировых цен на сталь. АвтоВАЗ уже разослал скорректированные прайс-листы дилерам. Цифры выросли на 12 000 – 20 000 рублей в зависимости от модели и уровня оснащения.
- 270 000 РВАЗ (Lada) Largus 2019 в Москве
- 130 000 РВАЗ (Lada) Largus 2018 в Москве
- 450 000 РВАЗ (Lada) Largus 2017 в Москве
- 430 000 РВАЗ (Lada) Largus 2016 в Москве
- 1 740 000 РВАЗ (Lada) Largus 2021 в Москве
- 539 000 РВАЗ (Lada) Largus 2016 в Москве
- 517 000 РВАЗ (Lada) Vesta 2017 в Москве
- 927 000 РВАЗ (Lada) Vesta 2019 в Москве
- 940 000 РВАЗ (Lada) Vesta 2020 в Москве
- 690 000 РВАЗ (Lada) Largus 2018 в Москве
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