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Автор: Элина Градова

4 ноября 2026, 11:36

Почему новые правила Минтранса для самокатов могут взвинтить цены на доставку

Почему новые правила Минтранса для самокатов могут взвинтить цены на доставку

Как лимит в 0,25 кВт в ПДД оставит службы доставки без тысяч курьеров

Почему новые правила Минтранса для самокатов могут взвинтить цены на доставку

Обсуждаются поправки к городским правилам движения. Проект меняет подход к отдельным видам транспорта. В нем предусмотрены новые обозначения улиц. Специалист указала на сложность распознавания техники.

Обсуждаются поправки к городским правилам движения. Проект меняет подход к отдельным видам транспорта. В нем предусмотрены новые обозначения улиц. Специалист указала на сложность распознавания техники.

Мощность в 0,25 кВт может стать границей между средством индивидуальной мобильности и мопедом. Минтранс вынес на общественное обсуждение проект изменений ПДД: к СИМ предлагают относить персональные и арендные электросамокаты и электровелосипеды с номинальной максимальной мощностью двигателя в режиме длительной нагрузки более 0,1 и не более 0,25 кВт, если их конструктивная скорость не превышает 25 километров в час. Речь идёт не обязательно о пиковой мощности, которую производители могут указывать в рекламе. Технику мощностью от 0,25 до 4 кВт и скоростью выше 25 километров в час предлагают регулировать как мопеды, выяснил 360.ru. Минтранс сообщил, что на такую технику распространятся ограничения на движение по тротуарам.

Для курьеров это может означать поездки по проезжей части. По словам директора Ассоциации операторов микромобильности Ксении Эрдман, транспорт сотрудников служб доставки сложно точно определить. В Москве систему КИС «АРТ» используют для идентификации курьера и его транспортного средства. За пределами МКАД, отметила эксперт в беседе с 360.ru, контроль устроен менее чётко, а часть электровелосипедов фактически относится к мопедам. Такие велосипеды могут внешне напоминать обычные, но иметь характеристики, соответствующие мопедам.

Эрдман считает, что пока тип техники нельзя надёжно установить, курьерские электровелосипеды следует считать мопедами и направлять на дорогу. Она также обратила внимание на сам критерий классификации: мощность на практике бывает сложно измерить, поэтому для разграничения транспорта можно было бы учитывать скорость.

В проекте есть и другие изменения. Для пересечения проезжей части без спешивания предлагают ввести обозначения «Велопереезд» и «Велопешеходный переход». Обычный пешеходный переход сам по себе не будет означать, что на СИМ можно пересекать дорогу, не спешиваясь: для этого предусмотрены специально оборудованные велопереезды. В отдельных местах предлагают устанавливать знак «Зона с ограничением движения СИМ», а в местах массового скопления людей движение таких устройств хотят запретить. Технике, используемой для перевозки грузов, предлагают ограничить движение по пешеходным пространствам.

Проект также предусматривает, что движение СИМ по тротуару будет возможно только при отсутствии доступной велоинфраструктуры, массе устройства не более 35 кг и отсутствии коммерческой доставки. Для курьерских электровелосипедов, которые по мощности и скорости будут отнесены к мопедам, предусмотрен более строгий режим: движение по тротуарам запрещено.

Управлять СИМ на дорогах общего пользования предлагают разрешить с 16 лет. Также проект запрещает ехать на одном устройстве вдвоём или втроём и предусматривает отдельные требования к парковке, включая разрешённые места и сроки размещения.

Для СИМ водительские права не требуются. Для управления мопедом необходимо водительское удостоверение категории M либо другая категория, дающая такое право; в разъяснениях по проекту указаны категории A, A1 и B. Если требование распространится на курьеров, предупреждает Эрдман, это может привести к нехватке работников, замедлению доставки и росту её стоимости.

Проект поправок размещён для общественного обсуждения, которое, согласно опубликованному графику, должно продлиться до 20 ноября 2026 года. На момент обсуждения предлагаемые правила ещё не вступили в силу и могут измениться. Интерфакс сообщает, что Минтранс предлагает разграничивать СИМ и мопеды по мощности двигателя и максимальной конструктивной скорости.

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