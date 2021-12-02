2 декабря 2021, 13:21
Курьеры начали доставлять родителям потерявшихся детей
Петербург в последнее время часто упоминается в жуткой криминальной хронике. Но есть в городе место доброте и отзывчивости. Курьер службы доставки помог матери найти потерявшегося сына.
Дарья Климова Фото: pikabu.ru
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Сам он тоже решил сделать перерыв в работе и поискать потеряшку. Буквально через 15 минут Егор наткнулся на мальчика на проспекте Героев, передал его маме и поехал за следующим заказом, пишет телеграм-канал Life Shot. Инцидент произошел еще в начале ноября, когда в Петербурге снега не было. Хотя и сейчас, после серьезного снегопада, многие курьеры продолжают самоотверженно ездить на велосипедах.
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17.11.2021, 13:36
Шакил О'Нил представил самый большой в мире велосипед: он специально создан для рослых людей
10.11.2021, 08:36
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