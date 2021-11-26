Kurogane Type 95: японский джип времен Второй Мировой
Фото: auto.cz
Подавляющее большинство производств в первой половине 1940-х были в спешном порядке переориентированы на выпуск военной продукции, в том числе бронетанковой. Но одновременно развивалась сборка пассажирского и грузового видов транспорта. Войскам, задействованным что на передовой, что в тылу, требовались транспортные средства для обеспечения тех или иных задач. Причем, как правило, без тяжелой брони.
Буддийский символ счастья
Речь идет об армейском компактном внедорожнике Kurogane Type 95, производством которого занималась фирма Tokyu Kurogane Industries. Автомобиль имел два неофициальных прозвища - Yonki (японский полный привод) и Daruma (буддийский символ счастья). В период с 1936 по 1944 годы в токийском районе Омори было изготовлено около 4700 машин.
Что интересно, Kurogane Type 95 стал одним из первых в мире полноприводных легковых автомобилей, запущенных в серийное производство. Причем сделал это раньше американцев (Willys MB – 1941 год), немцев – (Volkswagen Kubelwagen – 1940 год) и СССР (ГАЗ-61 – 1938 год).
Поскольку Kurogane Type 95 – автомобиль военнообязанный, он, естественно, принимал участие в боях на Хасане и Халхин-Голе. Там-то несколько экземпляров и были захвачены в плен советскими бойцами. Говорят, что один «девяносто пятый» дожил до сегодняшних дней. А всего, дескать, таких машин нынче лишь 2 ед. После окончания Второй Мировой производство Kurogane Type 95, как и другой оборонной продукции, было приостановлено.
Мал да удал
Жизнь у Kurogane Type 95 получилась короткой, но она вместила в себя несколько новаций в конструкцию. Так, например, были версии кузова с крышей и без нее, родстер, пикап и даже фаэтон. Компанию 2-дверной модификации в 1939 году составила версия с 4 дверями на удлиненной колесной базе. При этом общей отличительной чертой всех машин была пятиконечная звезда, расположенная на самом видном месте - на решетке радиатора системы охлаждения. Это, как все мы сегодня знаем, первейший символ японской императорской армии.
Джип выполнял самые различные задачи - от транспортировки офицеров до доставки жизненно важных сообщений и участия в разведывательных операциях.
Как мы уже заметили, Kurogane Type 95 воевал на стороне Японии против СССР. Боевое крещение прошел во время известного инцидента в поселке Номон-Хане, близ которого в 1930-1940-е годы проходила граница между Монголией и марионеточным правительством Маньчжоу-го, за спиной которого стояла Япония. Впоследствии автомобиль помогал странам-союзникам в войне на Тихом океане.
Изначально на Kurogane Type 95 устанавливался 1,3-литровый 2-цилиндровый силовой агрегат, но чуть позже появилась более мощная 1,4-литровая версия. Оба – с воздушным охлаждением, что считалось наиболее разумным в боевых условиях, где солдаты боролись за выживание. Мощность мотора составляла 24,3 кВт (33 л.с.) при 3300 об/мин. Коробка передач – механическая: три скорости переднего хода и одна назад. Привод – на задние колеса, передняя ось подключаемая (посредством крестовин). На полном баке можно было проехать до 450 км, а максимальная скорость (на ровной дороге) не превышала 75 км/ч.
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