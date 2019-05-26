26 мая 2019, 09:14

Курс на лето: самые красивые кабриолеты

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Отложите дела в сторону. Откиньтесь на спинку рабочего кресла, закройте глаза, расслабьтесь. Теперь представьте, что вы въезжаете в лето на крутом кабриолете. Классно? Самое время помечтать, а, может, воплотить мечту в реальность!

Кабриолеты в России, пожалуй, самые непрактичные автомобили. В них не погрузишь старую софу, которую надо отвезти на дачу, не прицепишь несколько детских автокресел, они, как правило, «жрут» много топлива, да и лето в нашей стране бывает пару недель. Но, тем не менее, открытые машины привлекают к себе внимание. Хочется провожать их взглядом на дороге, да и чего греха таить, хочется оказаться на месте водителя. Мы отобрали для вас самые красивые кабрики современности!

Alfa Romeo 4C
От 1.7 л, 240 / 177 при 6000 л.с

Alfa Romeo 4C Spider

Итальянцы умеют делать эффектные автомобили. Вот и открытая версия 4С не исключение. Внешне автомобиль практически полностью повторяет облик закрытой двухдверки, однако имеет другую выхлопную трубу, новые фары и небольшой воздухозаборник. Жесткий прозрачный верх можно снять. В салоне «Спайдера» имеются кожаные спортивные сиденья, алюминиевые педали и 7-дюймовый цветной цифровой дисплей. В список оснащения входит аудиосистема Alpine с поддержкой HD-радио.

Модель приводит в движение 1,7-литровый турбомотор с непосредственным впрыском топлива. Отдача агрегата достигает 275 сил. В паре с роботизированной трансмиссией движок разгоняет машину с места до 100 км/ч за 4 секунды. Максимальная скорость автомобиля при этом составляет 258 км/ч.

Porsche 911 Carrera S Cabriolet

Porsche 911
От 3 л, 450 л.с
Новый от 7 749 000 до 8 199 000 Р
В техническом плане купе и кабриолет практически идентичны: та же колея и разноразмерные колеса, 20-дюймовые спереди и 21-дюймовые сзади. По сравнению с кабриолетом Porsche 911 предыдущего поколения, инженеры усилили магниевый каркас мягкого верха и установили новый гидравлический механизм. Теперь процесс трансформации крыши занимает не более 12 секунд. Кстати, опустить и поднять крышу можно на скорости до 50 км/ч.

Автомобиль оснащен 3-литровым мотором с двойным наддувом, выдающим 450 л.с. и 530 Нм крутящего момента. Агрегат работает в паре с модернизированным 8-ступенчатым «роботом» PDK. Разгон до 100 км/ч занимает у открытой Carrera S 3,9 секунды.

Jaguar F-TYPE

Jaguar F-Type
От 2 л, 300 л.с
Новый от 4 500 000 до 8 752 000 Р
Открытая версия британского спорткара уже в базе имеет систему распределения крутящего момента, а версии со 380-сильным мотором добавили адаптивные амортизаторы и дифференциал повышенного трения. Также в список стандартного оборудования вошел 10-дюймовый сенсорный экран информационно-развлекательной системы InControl Touch Pro и безрамочное зеркало заднего вида в салоне. Впечатляет?

В гамме моторов – 3 варианта на выбор: 2,0-литровая наддувная «четверка» Ingenium мощностью 300 л.с., а также 3,0-литровые V6 с отдачей 340 л.с. или 380 л.с. Все двигатели сочетаются с 8-диапазонным «автоматом». Привод – задний или полный.

Aston Martin V12 Vantage S

Aston Martin V8 Vantage S
От 4.7 л, 436 / 321 при 7300 л.с
Новый 7 386 959 Р
Самый быстрый серийный родстер за всю историю британской марки! Только вслушайтесь в эти цифры: 7-ступенчатый «робот» Sportshift III агрегатируется с 6-литровым 12-цилиндровым мотором мощностью 573 л.с. и 620 Нм крутящего момента. С такой «начинкой» новинка набирает «сотню» за 4,1 секунды, а максимальная скорость ее составляет 323 км/ч.

Автомобиль имеет адаптивную подвеску с тремя режимами - Normal, Sport и Track. Выхлопную систему он позаимствовал от супекара One-77. Родстер заметно прибавил в весе из-за складывающейся крыши. Масса автомобиля по сравнению с купе увеличилась на 80 кг до 1745 кг. Зато, если сравнивать с «открывашкой» 2012 года, вес снизился на 20 кг благодаря новой трансмиссии.

Audi R8 V10 Spyder

Audi R8
От 5.2 л, 610 л.с
Новый 11 200 000 Р
Созданная подразделением Audi Sport GmbH модель - самая быстрая их тех, что с открывающимся верхом. Крутящий момент равен 560 Нм и достигается при 6 500 об/мин: самый мощный серийный двигатель бренда. На родстер устанавливаются шины разной размерности: 245/35 на передней оси и 295/35 на задней. В стандартную комплектацию автомобиля входят 19-дюймовые кованые алюминиевые диски с 5 сдвоенными спицами. Опционально предлагаются 20-дюймовые диски с шинами размерности 245/30 и 305/30 соответственно.

В список стандартного оборудования R8 Spyder V10 plus входит информационно-развлекательная система MMI navigation plus с сенсорным интерфейсом MMI touch. Система использует понятную логику управления с горизонтальной иерархией. Система имеет интегрированную точку доступа Wi-Fi для подключения мобильных устройств водителя и пассажиров.

Mercedes-Benz SLC

Mercedes SLC
От 2 л, 245 л.с
Новый от 3 100 000 до 4 710 000 Р
Любимец большинства ценителей открытых машин и просто фееричной внешности родстер. Под его капотом расположился 1,6-литровый агрегат, оборудованный системой турбонаддува, способный генерировать 155 л.с. Силовая установка работает в тандеме с трансмиссией, представленной 6-ступенчатой механической коробкой переключения передач.

Такая техническая «начинка» позволяет родстеру набирать первые 100 км/ч за 7,9 сек., при этом максимальная скорость составляет 225 км/ч. Примечательно, что модель стала самой легкой среди спорткаров линейки SLC, ее вес составляет 1 435 кг.

Ferrari 488 Pista Spider

Ferrari 488 GTB
От 3.9 л, 670 л.с
Вернемся к итальянцам. В прошлом году компания продемонстрировала на конкурсе элегантности в Пеббл-Бич открытую версию своего спорткара 488 Pista. Отсутствие крыши позволяет в полной мере насладиться хищным урчанием 720-сильного двигателя. Его максимальный крутящий момент достигает 770 Нм. Суперкар набирает первую «сотню» за 2,85 секунды, вторую – за 8 секунд. Максимальная скорость составляет 340 км/ч.

Родстер оказался чуть тяжелее и поэтому чуть медленнее стандартного купе 488 Pista. Лишний 91 килограмм массы ему добавила сложная складная крыша. Тем, кто не желает с этим мириться, Ferrari предлагает опциональные карбоновые колесные диски, которые на 20% легче базовых легкосплавных колес с алмазным покрытием. Кроме того, чтобы уменьшить массу, ручки дверей заменили на кожаные ремешки, а коврики – на алюминиевые пластины.


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Комментарии
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Отзывы по теме
Форум Audi R8
Видела на натуре.Сосед ездит.Летом. Восхищает аэродинамика и дизайн, уж про рык мотора 4л не говорю. ТОлько дорог бы к ней получше.Пока - не очень для РОссии. А так, - арабских кровей скакун...чистокровный. Ну, а к такому коню и конюха надо и конюшню. Стало быть так.
гаечка
Назван список 5 лучших автомобилей года
Выбор Альфы откровенно удивил. Как можно включать в топ марку, которая почти неизвестна за пределами своей страны. И объяснение странное - 3 модификации, доступные покупателям.
Дмитрий
Porsche 911 Carrera GTS оценили в 6 178 000 рублей
3,3 секунды и уже 100км\ч? Нет, я бы не ней точно убился бы.
taran
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Курс на лето: самые красивые кабриолеты
Кабриолеты в России, пожалуй, самые непрактичные автомобили. В них не погрузишь старую софу, которую надо отвезти на дачу, не прицепишь несколько детских автокресел, они, как правило, «жрут» много топлива, да и лето в нашей стране бывает пару недель. Но, тем не менее, открытые машины привлекают к себе внимание. Хочется провожать их взглядом на дороге, да и чего греха таить, хочется оказаться на месте водителя. Мы отобрали для вас самые красивые кабрики современности!{{model_v2_3304}} Alfa Romeo 4C SpiderИтальянцы умеют делать эффектные автомобили. Вот и открытая версия 4С не исключение. Внешне автомобиль практически полностью повторяет облик закрытой двухдверки, однако имеет другую выхлопную трубу, новые фары и небольшой воздухозаборник. Жесткий прозрачный верх можно снять. В салоне «Спайдера» имеются кожаные спортивные сиденья, алюминиевые педали и 7-дюймовый цветной цифровой дисплей. В список оснащения входит аудиосистема Alpine с поддержкой HD-радио.Модель приводит в движение 1,7-литровый турбомотор с непосредственным впрыском топлива. Отдача агрегата достигает 275 сил. В паре с роботизированной трансмиссией движок разгоняет машину с места до 100 км/ч за 4 секунды. Максимальная скорость автомобиля при этом составляет 258 км/ч.Porsche 911 Carrera S Cabriolet{{model_v2_1715}} В техническом плане купе и кабриолет практически идентичны: та же колея и разноразмерные колеса, 20-дюймовые спереди и 21-дюймовые сзади. По сравнению с кабриолетом Porsche 911 предыдущего поколения, инженеры усилили магниевый каркас мягкого верха и установили новый гидравлический механизм. Теперь процесс трансформации крыши занимает не более 12 секунд. Кстати, опустить и поднять крышу можно на скорости до 50 км/ч.Автомобиль оснащен 3-литровым мотором с двойным наддувом, выдающим 450 л.с. и 530 Нм крутящего момента. Агрегат работает в паре с модернизированным 8-ступенчатым «роботом» PDK. Разгон до 100 км/ч занимает у открытой Carrera S 3,9 секунды. Jaguar F-TYPE {{model_v2_3236}} Открытая версия британского спорткара уже в базе имеет систему распределения крутящего момента, а версии со 380-сильным мотором добавили адаптивные амортизаторы и дифференциал повышенного трения. Также в список стандартного оборудования вошел 10-дюймовый сенсорный экран информационно-развлекательной системы InControl Touch Pro и безрамочное зеркало заднего вида в салоне. Впечатляет?В гамме моторов – 3 варианта на выбор: 2,0-литровая наддувная «четверка» Ingenium мощностью 300 л.с., а также 3,0-литровые V6 с отдачей 340 л.с. или 380 л.с. Все двигатели сочетаются с 8-диапазонным «автоматом». Привод – задний или полный.Aston Martin V12 Vantage S {{model_v2_6109}} Самый быстрый серийный родстер за всю историю британской марки! Только вслушайтесь в эти цифры: 7-ступенчатый «робот» Sportshift III агрегатируется с 6-литровым 12-цилиндровым мотором мощностью 573 л.с. и 620 Нм крутящего момента. С такой «начинкой» новинка набирает «сотню» за 4,1 секунды, а максимальная скорость ее составляет 323 км/ч.Автомобиль имеет адаптивную подвеску с тремя режимами - Normal, Sport и Track. Выхлопную систему он позаимствовал от супекара One-77. Родстер заметно прибавил в весе из-за складывающейся крыши. Масса автомобиля по сравнению с купе увеличилась на 80 кг до 1745 кг. Зато, если сравнивать с «открывашкой» 2012 года, вес снизился на 20 кг благодаря новой трансмиссии. Audi R8 V10 Spyder{{model_v2_1576}} Созданная подразделением Audi Sport GmbH модель - самая быстрая их тех, что с открывающимся верхом. Крутящий момент равен 560 Нм и достигается при 6 500 об/мин: самый мощный серийный двигатель бренда. На родстер устанавливаются шины разной размерности: 245/35 на передней оси и 295/35 на задней. В стандартную комплектацию автомобиля входят 19-дюймовые кованые алюминиевые диски с 5 сдвоенными спицами. Опционально предлагаются 20-дюймовые диски с шинами размерности 245/30 и 305/30 соответственно.В список стандартного оборудования R8 Spyder V10 plus входит информационно-развлекательная система MMI navigation plus с сенсорным интерфейсом MMI touch. Система использует понятную логику управления с горизонтальной иерархией. Система имеет интегрированную точку доступа Wi-Fi для подключения мобильных устройств водителя и пассажиров. Mercedes-Benz SLC {{model_v2_6247}} Любимец большинства ценителей открытых машин и просто фееричной внешности родстер. Под его капотом расположился 1,6-литровый агрегат, оборудованный системой турбонаддува, способный генерировать 155 л.с. Силовая установка работает в тандеме с трансмиссией, представленной 6-ступенчатой механической коробкой переключения передач.Такая техническая «начинка» позволяет родстеру набирать первые 100 км/ч за 7,9 сек., при этом максимальная скорость составляет 225 км/ч. Примечательно, что модель стала самой легкой среди спорткаров линейки SLC, ее вес составляет 1 435 кг.Ferrari 488 Pista Spider{{model_v2_6227}} Вернемся к итальянцам. В прошлом году компания продемонстрировала на конкурсе элегантности в Пеббл-Бич открытую версию своего спорткара 488 Pista. Отсутствие крыши позволяет в полной мере насладиться хищным урчанием 720-сильного двигателя. Его максимальный крутящий момент достигает 770 Нм. Суперкар набирает первую «сотню» за 2,85 секунды, вторую – за 8 секунд. Максимальная скорость составляет 340 км/ч. Родстер оказался чуть тяжелее и поэтому чуть медленнее стандартного купе 488 Pista. Лишний 91 килограмм массы ему добавила сложная складная крыша. Тем, кто не желает с этим мириться, Ferrari предлагает опциональные карбоновые колесные диски, которые на 20% легче базовых легкосплавных колес с алмазным покрытием. Кроме того, чтобы уменьшить массу, ручки дверей заменили на кожаные ремешки, а коврики – на алюминиевые пластины.
2019-05-26
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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