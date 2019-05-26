Курс на лето: самые красивые кабриолеты
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Кабриолеты в России, пожалуй, самые непрактичные автомобили. В них не погрузишь старую софу, которую надо отвезти на дачу, не прицепишь несколько детских автокресел, они, как правило, «жрут» много топлива, да и лето в нашей стране бывает пару недель. Но, тем не менее, открытые машины привлекают к себе внимание. Хочется провожать их взглядом на дороге, да и чего греха таить, хочется оказаться на месте водителя. Мы отобрали для вас самые красивые кабрики современности!
Alfa Romeo 4C Spider
Итальянцы умеют делать эффектные автомобили. Вот и открытая версия 4С не исключение. Внешне автомобиль практически полностью повторяет облик закрытой двухдверки, однако имеет другую выхлопную трубу, новые фары и небольшой воздухозаборник. Жесткий прозрачный верх можно снять. В салоне «Спайдера» имеются кожаные спортивные сиденья, алюминиевые педали и 7-дюймовый цветной цифровой дисплей. В список оснащения входит аудиосистема Alpine с поддержкой HD-радио.
Модель приводит в движение 1,7-литровый турбомотор с непосредственным впрыском топлива. Отдача агрегата достигает 275 сил. В паре с роботизированной трансмиссией движок разгоняет машину с места до 100 км/ч за 4 секунды. Максимальная скорость автомобиля при этом составляет 258 км/ч.
Porsche 911 Carrera S Cabriolet
Автомобиль оснащен 3-литровым мотором с двойным наддувом, выдающим 450 л.с. и 530 Нм крутящего момента. Агрегат работает в паре с модернизированным 8-ступенчатым «роботом» PDK. Разгон до 100 км/ч занимает у открытой Carrera S 3,9 секунды.
Jaguar F-TYPE
В гамме моторов – 3 варианта на выбор: 2,0-литровая наддувная «четверка» Ingenium мощностью 300 л.с., а также 3,0-литровые V6 с отдачей 340 л.с. или 380 л.с. Все двигатели сочетаются с 8-диапазонным «автоматом». Привод – задний или полный.
Aston Martin V12 Vantage S
Автомобиль имеет адаптивную подвеску с тремя режимами - Normal, Sport и Track. Выхлопную систему он позаимствовал от супекара One-77. Родстер заметно прибавил в весе из-за складывающейся крыши. Масса автомобиля по сравнению с купе увеличилась на 80 кг до 1745 кг. Зато, если сравнивать с «открывашкой» 2012 года, вес снизился на 20 кг благодаря новой трансмиссии.
Audi R8 V10 Spyder
В список стандартного оборудования R8 Spyder V10 plus входит информационно-развлекательная система MMI navigation plus с сенсорным интерфейсом MMI touch. Система использует понятную логику управления с горизонтальной иерархией. Система имеет интегрированную точку доступа Wi-Fi для подключения мобильных устройств водителя и пассажиров.
Mercedes-Benz SLC
Такая техническая «начинка» позволяет родстеру набирать первые 100 км/ч за 7,9 сек., при этом максимальная скорость составляет 225 км/ч. Примечательно, что модель стала самой легкой среди спорткаров линейки SLC, ее вес составляет 1 435 кг.
Ferrari 488 Pista Spider
Родстер оказался чуть тяжелее и поэтому чуть медленнее стандартного купе 488 Pista. Лишний 91 килограмм массы ему добавила сложная складная крыша. Тем, кто не желает с этим мириться, Ferrari предлагает опциональные карбоновые колесные диски, которые на 20% легче базовых легкосплавных колес с алмазным покрытием. Кроме того, чтобы уменьшить массу, ручки дверей заменили на кожаные ремешки, а коврики – на алюминиевые пластины.
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