Наш сайт использует файлы «cookie» и системы аналитики для персонализации сервисов и повышения удобства пользования веб-сайтом. Продолжая просмотр сайта, вы разрешаете их использование.
14 октября 2019, 00:59

Куршская коса: когда реально красиво и одновременно хрупко

  • 2051
  • 0
Фото из открытых источников
Побывать в Калининградской области и не заглянуть на Куршскую косу все равно, что оставить себя без десерта. Самый большой в мире песчаный полуостров длиной 98 км отделяет пресноводный Куршский залив от слегка соленого Балтийского моря.
Куршская коса когда реально красиво и одновременно хрупко

Фото из открытых источников

Куршская коса когда реально красиво и одновременно хрупко

Фото из открытых источников

Куршская коса когда реально красиво и одновременно хрупко

Фото из открытых источников

Куршская коса когда реально красиво и одновременно хрупко

Фото из открытых источников

Куршская коса когда реально красиво и одновременно хрупко
Куршская коса когда реально красиво и одновременно хрупко
Куршская коса когда реально красиво и одновременно хрупко
Куршская коса когда реально красиво и одновременно хрупко

Ученые утверждают, что процессы образования косы завершились не много не мало 7000 лет назад. Потом, как водится, поработали птички и ветер – на нитку суши были занесены семена, появилась трава и древесно-кустарниковая растительность. На протяжении многих веков здесь шумели ольшаники, дубравы и сосновые боры. В Каменном веке на косу пришел человек. Это были балтийские племена, которые носили название курш. Как и пруссы, они были язычниками и очень трепетно относились к природе – считали священными ужей, носили амулеты с изображением кабана и не рубили деревья без необходимости.

Ранее мы писали
Куршская коса настолько уникальный природный заповедник, что достойна отдельного обзора. Возможно, таковой ...
Читать далее
Все изменилось с приходом Тевтонского ордена, рыцари которого покорили здешние земли. На смену древним балтам пришли переселенцы германской нации – они были практичными с головы до ног и смотрели на лес исключительно как на строительный материал. Началась активная вырубка леса – для строительства замков, трактиров и фортификационных укреплений.

Без малого пять веков на косе методично уничтожались деревья. И когда было вырублено 90% леса, началась настоящая песчаная катастрофа. Освобожденный от корней песок под воздействием ветров начал приходить в движение, образуя кочующие дюны. Средняя высота такой кочующей дюны - 30 метров, скорость движения – 6-9 метров в год. Они надвигались на деревни и дороги. Жители даже стали устанавливать у своих домов двухъярусные двери. Бывало, что за ночь песок засыпал до половины дома, и люди выбирались наружу через верхний ярус.  

В начале XIX века ученые забили тревогу, и на Куршскую косу начали привозить растения. В настоящее время это культурный ландшафт, который находится в списке Всемирного наследия ЮНЕСКО. Родиной многих посадок являются Средняя Азия, Северный Кавказ, горы Швеции и т.п. Сегодня на косе можно увидеть одновременно тундру, тайгу и пустыню. Все это было высажено вручную благодаря кропотливому женскому труду. За исключением двух участков так называемых белых дюн (оба на российской стороне), вся территория косы засажена лесом, и это, повторимся, дело рук человека.

Куршская коса когда реально красиво и одновременно хрупко

Фото пользователя 110km.ru

Куршская коса когда реально красиво и одновременно хрупко

Фото пользователя 110km.ru

Куршская коса когда реально красиво и одновременно хрупко

Фото пользователя 110km.ru

Куршская коса когда реально красиво и одновременно хрупко

Фото пользователя 110km.ru

Куршская коса когда реально красиво и одновременно хрупко

Фото пользователя 110km.ru

Куршская коса когда реально красиво и одновременно хрупко

Фото пользователя 110km.ru

Куршская коса когда реально красиво и одновременно хрупко

Фото пользователя 110km.ru

Куршская коса когда реально красиво и одновременно хрупко

Фото пользователя 110km.ru

Куршская коса когда реально красиво и одновременно хрупко

Фото пользователя 110km.ru

Куршская коса когда реально красиво и одновременно хрупко
Куршская коса когда реально красиво и одновременно хрупко
Куршская коса когда реально красиво и одновременно хрупко
Куршская коса когда реально красиво и одновременно хрупко
Куршская коса когда реально красиво и одновременно хрупко
Куршская коса когда реально красиво и одновременно хрупко
Куршская коса когда реально красиво и одновременно хрупко
Куршская коса когда реально красиво и одновременно хрупко
Куршская коса когда реально красиво и одновременно хрупко
Лес красивый и разнообразный – встречается порядка 600 видов растений. Дюны – вторые по высоте в Европе, уступая песчаным горам на юге Франции (у тех, правда, в основании - слои коренных пород). На косе есть большой дюнный хребет, его творец – ветер. А вот так называемая авандюна (от Зеленоградска до Клайпеды) – дело рук человека. Это самый настоящий защитный береговой вал, который строили на протяжении 100 лет.

Франц Эфа родился в 1828 г. в Голдапе. Профессиональное образование получил в Лесном Управлении Нассавен (ныне п. Лесистое Нестеровского р-на). Впервые для укрепления дюн Эфа стал использовать невысокие прямоугольные клетки из хвороста или тростника, в которые высаживал саженцы сосны с комом земли. Позже вместо обыкновенной сосны он стал широко использовать саженцы сосны горной, которая хорошо себя зарекомендовала при закреплении дюн в Дании.
Сотрудники Нацпарка просят передвигаться исключительно по деревянным настилам-дорожкам. И этому есть обоснование: если, скажем, группой пройти по почве, запросто можно нарушить верхний слой, который представляет собой пленку почвы средней толщиной 1 см (под ней донный морской песок). Если авандюна прервется, то, как говорят ученые, может произойти ограниченная катастрофа – балтийская волна прорвет косу или зальет определенный участок леса. Тогда нарушится кислотно-щелочной баланс почвы и т.п. Получается, что вся нынешняя красота Куршской косы – вещь очень и очень хрупкая. И об этом следует помнить всем нам, приезжающим сюда на короткое время.

Высота Эфа

Это одна из обязательных для туристов точек посещения на косе. С высоты Эфа виден 10-километровый участок белых дюн, не обсаженных лесом. Это и есть балтийская пустыня. Франц Эфа был дюнным инспектором, именно он сумел остановить самую большую кочующую дюну путем новых лесопосадок. Франца Эфа здесь боготворили и даже окрестили «королем дюн». Виды с высоты Эфа роскошнейшие, что называется, рекомендуем. Вторая смотровая площадка расположена в 10 км от высоты Эфа. Это высота Мюллера (48 м над уровнем моря). Где-то рядом с ней виднеются шар (объект радиоэлектронной борьбы) и маяк.

Высота дюны Эфа составляет 62,3 метра, однако это не самая высокая из дюн Куршской косы. Например, дюна Планеристов – 68 метров над уровнем моря, а на литовской стороне расположена Гора ведьм, она еще крупнее. Те дюны, что «под носом» высоты Эфа, самая настоящая пустыня, здесь снято немало кинофильмов и роликов/клипов. Интересно, что эти дюны не могут стать кочующими, поскольку не имеют подпитки со стороны моря, плюс прижаты лесопосадками к заливу. Пустынные участки как бы нависают над заливом.

Куршская коса когда реально красиво и одновременно хрупко

Фото пользователя 110km.ru

Куршская коса когда реально красиво и одновременно хрупко

Фото пользователя 110km.ru

Куршская коса когда реально красиво и одновременно хрупко

Фото пользователя 110km.ru

Куршская коса когда реально красиво и одновременно хрупко

Фото пользователя 110km.ru

Куршская коса когда реально красиво и одновременно хрупко

Фото пользователя 110km.ru

Куршская коса когда реально красиво и одновременно хрупко

Фото пользователя 110km.ru

Куршская коса когда реально красиво и одновременно хрупко

Фото пользователя 110km.ru

Куршская коса когда реально красиво и одновременно хрупко

Фото пользователя 110km.ru

Куршская коса когда реально красиво и одновременно хрупко

Фото пользователя 110km.ru

Куршская коса когда реально красиво и одновременно хрупко
Куршская коса когда реально красиво и одновременно хрупко
Куршская коса когда реально красиво и одновременно хрупко
Куршская коса когда реально красиво и одновременно хрупко
Куршская коса когда реально красиво и одновременно хрупко
Куршская коса когда реально красиво и одновременно хрупко
Куршская коса когда реально красиво и одновременно хрупко
Куршская коса когда реально красиво и одновременно хрупко
Куршская коса когда реально красиво и одновременно хрупко
Куршский залив соединяется с Балтийским морем в Клайпедском проливе. На соленость воды пролив никоим образом не влияет, потому как залив все время питается впадающими в него реками. Один лишь Неман несет в него тонны пресной воды. Залив имеет форму правильного треугольника. Его площадь составляет 1584 кв. км. Залив мелководный, максимальная глубина составляет 6 метров.

Ранее мы писали
Мы только что вернулись из Калининградской области и удивились обилию машин с номерами из самых разных регионов ...
Читать далее
Со смотровой площадки роскошный обзор. На 44 км от Зеленоградска – поселок Морское. За ним мыс Крюк и мыс Восточный, далее проходит граница с Литвой. По ту сторону «бугра» (50 км) – белый маяк. На высоте Эфа рекомендуется слушать тишину, а также вспоминать добрым словом г-на Эфа и его 300 рабочих, которые спасли поселок Морское от песчаного плена. Рабочие сплетали квадраты, в них выкапывали ямки, куда сажали саженцы, и так много-много раз...

Танцующий лес

Пожалуй, самое загадочное место на косе. Стволы деревьев по непонятным причинам имеют в этом месте необычную «закрученную» форму. Наука всерьез не занимается сим вопросом и потому однозначного объяснения ни у кого нет. Правда, существуют 4 версии, почему деревья могут вести себя столь причудливым образом.

Первая уповает на силу ветра, дескать, он и только он способен влиять на рост деревьев на поверхности и закручивать их «в бараний рог». Вторая версия винит во всем вредителей-насекомых. Мол, на начальной стали роста деревья стали ползти вверх с некоторыми аномалиями. Третья версия – так сказать, генетическая: предки этих деревьев болели некими болезнями, и это, к сожалению, передалось по генам. Наконец, на планете Земля существуют различные зоны, где царствуют геомагнитные поля и разломы земной коры – они могли повлиять на необычный рост деревьев.

Любой местный гид предложит вам выбрать понравившуюся версию и покажет 3 в ряд стоящих ровных дерева и по соседству одно «танцующее». Получается, ветер совсем ни причем? Ученые, в том числе литовские, склоняются к версии №2. Их право. Интересно, что все эти «закрученные» примеры – посадки образца 1946-1947 г.г. (во время Второй Мировой сгорело много здешнего леса). А вот посадки, которым по 15-20 лет, все, как один, ровные. 

Куршская коса когда реально красиво и одновременно хрупко

Фото пользователя 110km.ru

Куршская коса когда реально красиво и одновременно хрупко

Фото пользователя 110km.ru

Куршская коса когда реально красиво и одновременно хрупко

Фото пользователя 110km.ru

Куршская коса когда реально красиво и одновременно хрупко

Фото пользователя 110km.ru

Куршская коса когда реально красиво и одновременно хрупко

Фото пользователя 110km.ru

Куршская коса когда реально красиво и одновременно хрупко

Фото пользователя 110km.ru

Куршская коса когда реально красиво и одновременно хрупко

Фото пользователя 110km.ru

Куршская коса когда реально красиво и одновременно хрупко

Фото пользователя 110km.ru

Куршская коса когда реально красиво и одновременно хрупко

Фото пользователя 110km.ru

Куршская коса когда реально красиво и одновременно хрупко
Куршская коса когда реально красиво и одновременно хрупко
Куршская коса когда реально красиво и одновременно хрупко
Куршская коса когда реально красиво и одновременно хрупко
Куршская коса когда реально красиво и одновременно хрупко
Куршская коса когда реально красиво и одновременно хрупко
Куршская коса когда реально красиво и одновременно хрупко
Куршская коса когда реально красиво и одновременно хрупко
Куршская коса когда реально красиво и одновременно хрупко
Будем и мы грешить на гадов-насекомых, потакая ученым умам. Ведь есть же другой вредитель - накипной лишайник-паразит – это такой серебристый налет на деревьях. Распространяется он на чистом воздухе очень быстро, то есть хорошая экология способствует его распространению. Лишайник особенно поражает те деревья, что растут плотно. В один не самый прекрасный момент он погубил редкий вид сосны, занесенной в Красную книгу. Деревья слишком плотно росли друг к другу и потому заражали друг друга этим самым лишайником. Пришлось произвести санитарную вырубку, и вскоре на зачищенном участке ожидают посадку сосны обыкновенной. Это называется «обновление леса» - процесс постоянный и правильный.

Еще бы достучаться до наших с вами сердец, что в Национальном парке следует вести себя по-человечески. Его сотрудники винят себя за то, что однажды открыли «танцующий лес» для свободного доступа. За полтора года родились дурные привычки и суеверия. Мол, надо пролезть через дерево-петлю, тогда, дескать, исполнятся все желания. От наших диких выходок не единожды стирались коры деревьев, они погибали. В других случаях ломались ветки. Некогда росло «дерево-кавалер», которое как бы протягивало всем свою руку-ветку. Так, что вы думаете - сломали ту руку...

Есть надежда, что мы – этакие скифы-азиаты – не доберемся до пожарной дороги, за которой целая полоса леса, растущего под углом 45 градусов. Нет, это не упадший лес, как может показаться на первый взгляд.  Это так называемый «пьяный лес». Под воздействием ветра деревья наклонились в сторону Куршского залива. Они как бы делают реверанс в сторону человека, Царя всего живого. Так, может, нам стоит на деле доказать, что мы еще способны вести себя по-царски, по-человечески?..


Нашли ошибку или неточность? Нажмите CTRL и ENTER и расскажите нам про это
Читать нас в Яндекс.Новостях
Комментарии
Комментарии пользователей
Обсуждение на форуме (1)
temeraromashin14.10.2019 23:01
а вы в курсе что власти на данный момент массово устанавливают камеры на всех дорогах страны что бы выбивать деньгу штрафами. Но есть возможность обойти систему, я сам проверил и все описал, вот почитайте если не хотите быть дураком и платить за любое нарушение ---- http:// gg.gg/ anticam
Войти через
Код проверки:
Отправить
Отзывы по теме
Эксперты рассказали, как продлить ресурс двигателя
а вы в курсе что власти на данный момент массово устанавливают камеры на всех дорогах страны что бы выбивать деньгу штрафами. Но есть возможность обойти систему, я сам проверил и все описал, вот почитайте если не хотите быть дураком и платить за любое нарушение ---- http:// gg.gg/ anticam
temeraromashin
Изменения в ОСАГО с 1 октября. Европротокол
а вы в курсе что власти на данный момент массово устанавливают камеры на всех дорогах страны что бы выбивать деньгу штрафами. Но есть возможность обойти систему, я сам проверил и все описал, вот почитайте если не хотите быть дураком и платить за любое нарушение ---- http:// gg.gg/ anticam
temeraromashin
Пикап Isuzu D-Max сменил поколение
а вы в курсе что власти на данный момент массово устанавливают камеры на всех дорогах страны что бы выбивать деньгу штрафами. Но есть возможность обойти систему, я сам проверил и все описал, вот почитайте если не хотите быть дураком и платить за любое нарушение ---- http:// gg.gg/ anticam
temeraromashin
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы
АвтоМосква Автомудрость АвтоПитер Дизайн и тюнинг Новинки и концепт кары Новости и акции автосалонов Автосалоны и дилеры Аренда и прокат авто Автоклубы и форумы автозавчастей Автосервисы и магазины автозапчастей
Главные материалы
Изменения в ОСАГО с 1 октября. Европротокол
Тест-драйв Porsche 911 Carrera: штрафной патрон
Почему Вы не покупаете электромобиль?
Голосовать
Рейтинг по классам
Класс Пикапы
УАЗ 23632 и еще 29 моделей
Класс Среднеразмерные кроссоверы и внедорожники
Jeep Commander и еще 52 модели
Класс Купе спортивные
Alfa Romeo Brera и еще 24 модели
Класс Компактные кроссоверы и внедорожники
Subaru Impreza XV и еще 87 моделей
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого
 

налог в Москве
Рассчитать размер налога
Куршская коса: когда реально красиво и одновременно хрупко
Ученые утверждают, что процессы образования косы завершились не много не мало 7000 лет назад. Потом, как водится, поработали птички и ветер – на нитку суши были занесены семена, появилась трава и древесно-кустарниковая растительность. На протяжении многих веков здесь шумели ольшаники, дубравы и сосновые боры. В Каменном веке на косу пришел человек. Это были балтийские племена, которые носили название курш. Как и пруссы, они были язычниками и очень трепетно относились к природе – считали священными ужей, носили амулеты с изображением кабана и не рубили деревья без необходимости. {{material_127403}} Все изменилось с приходом Тевтонского ордена, рыцари которого покорили здешние земли. На смену древним балтам пришли переселенцы германской нации – они были практичными с головы до ног и смотрели на лес исключительно как на строительный материал. Началась активная вырубка леса – для строительства замков, трактиров и фортификационных укреплений.Без малого пять веков на косе методично уничтожались деревья. И когда было вырублено 90% леса, началась настоящая песчаная катастрофа. Освобожденный от корней песок под воздействием ветров начал приходить в движение, образуя кочующие дюны. Средняя высота такой кочующей дюны - 30 метров, скорость движения – 6-9 метров в год. Они надвигались на деревни и дороги. Жители даже стали устанавливать у своих домов двухъярусные двери. Бывало, что за ночь песок засыпал до половины дома, и люди выбирались наружу через верхний ярус.   В начале XIX века ученые забили тревогу, и на Куршскую косу начали привозить растения. В настоящее время это культурный ландшафт, который находится в списке Всемирного наследия ЮНЕСКО. Родиной многих посадок являются Средняя Азия, Северный Кавказ, горы Швеции и т.п. Сегодня на косе можно увидеть одновременно тундру, тайгу и пустыню. Все это было высажено вручную благодаря кропотливому женскому труду. За исключением двух участков так называемых белых дюн (оба на российской стороне), вся территория косы засажена лесом, и это, повторимся, дело рук человека.{{gallery_1738}} Лес красивый и разнообразный – встречается порядка 600 видов растений. Дюны – вторые по высоте в Европе, уступая песчаным горам на юге Франции (у тех, правда, в основании - слои коренных пород). На косе есть большой дюнный хребет, его творец – ветер. А вот так называемая авандюна (от Зеленоградска до Клайпеды) – дело рук человека. Это самый настоящий защитный береговой вал, который строили на протяжении 100 лет. {{photo_text_268}} Сотрудники Нацпарка просят передвигаться исключительно по деревянным настилам-дорожкам. И этому есть обоснование: если, скажем, группой пройти по почве, запросто можно нарушить верхний слой, который представляет собой пленку почвы средней толщиной 1 см (под ней донный морской песок). Если авандюна прервется, то, как говорят ученые, может произойти ограниченная катастрофа – балтийская волна прорвет косу или зальет определенный участок леса. Тогда нарушится кислотно-щелочной баланс почвы и т.п. Получается, что вся нынешняя красота Куршской косы – вещь очень и очень хрупкая. И об этом следует помнить всем нам, приезжающим сюда на короткое время.Высота ЭфаЭто одна из обязательных для туристов точек посещения на косе. С высоты Эфа виден 10-километровый участок белых дюн, не обсаженных лесом. Это и есть балтийская пустыня. Франц Эфа был дюнным инспектором, именно он сумел остановить самую большую кочующую дюну путем новых лесопосадок. Франца Эфа здесь боготворили и даже окрестили «королем дюн». Виды с высоты Эфа роскошнейшие, что называется, рекомендуем. Вторая смотровая площадка расположена в 10 км от высоты Эфа. Это высота Мюллера (48 м над уровнем моря). Где-то рядом с ней виднеются шар (объект радиоэлектронной борьбы) и маяк. Высота дюны Эфа составляет 62,3 метра, однако это не самая высокая из дюн Куршской косы. Например, дюна Планеристов – 68 метров над уровнем моря, а на литовской стороне расположена Гора ведьм, она еще крупнее. Те дюны, что «под носом» высоты Эфа, самая настоящая пустыня, здесь снято немало кинофильмов и роликов/клипов. Интересно, что эти дюны не могут стать кочующими, поскольку не имеют подпитки со стороны моря, плюс прижаты лесопосадками к заливу. Пустынные участки как бы нависают над заливом. {{gallery_1737}} Куршский залив соединяется с Балтийским морем в Клайпедском проливе. На соленость воды пролив никоим образом не влияет, потому как залив все время питается впадающими в него реками. Один лишь Неман несет в него тонны пресной воды. Залив имеет форму правильного треугольника. Его площадь составляет 1584 кв. км. Залив мелководный, максимальная глубина составляет 6 метров. {{material_127343}} Со смотровой площадки роскошный обзор. На 44 км от Зеленоградска – поселок Морское. За ним мыс Крюк и мыс Восточный, далее проходит граница с Литвой. По ту сторону «бугра» (50 км) – белый маяк. На высоте Эфа рекомендуется слушать тишину, а также вспоминать добрым словом г-на Эфа и его 300 рабочих, которые спасли поселок Морское от песчаного плена. Рабочие сплетали квадраты, в них выкапывали ямки, куда сажали саженцы, и так много-много раз... Танцующий лесПожалуй, самое загадочное место на косе. Стволы деревьев по непонятным причинам имеют в этом месте необычную «закрученную» форму. Наука всерьез не занимается сим вопросом и потому однозначного объяснения ни у кого нет. Правда, существуют 4 версии, почему деревья могут вести себя столь причудливым образом. Первая уповает на силу ветра, дескать, он и только он способен влиять на рост деревьев на поверхности и закручивать их «в бараний рог». Вторая версия винит во всем вредителей-насекомых. Мол, на начальной стали роста деревья стали ползти вверх с некоторыми аномалиями. Третья версия – так сказать, генетическая: предки этих деревьев болели некими болезнями, и это, к сожалению, передалось по генам. Наконец, на планете Земля существуют различные зоны, где царствуют геомагнитные поля и разломы земной коры – они могли повлиять на необычный рост деревьев. Любой местный гид предложит вам выбрать понравившуюся версию и покажет 3 в ряд стоящих ровных дерева и по соседству одно «танцующее». Получается, ветер совсем ни причем? Ученые, в том числе литовские, склоняются к версии №2. Их право. Интересно, что все эти «закрученные» примеры – посадки образца 1946-1947 г.г. (во время Второй Мировой сгорело много здешнего леса). А вот посадки, которым по 15-20 лет, все, как один, ровные.  {{gallery_1739}} Будем и мы грешить на гадов-насекомых, потакая ученым умам. Ведь есть же другой вредитель - накипной лишайник-паразит – это такой серебристый налет на деревьях. Распространяется он на чистом воздухе очень быстро, то есть хорошая экология способствует его распространению. Лишайник особенно поражает те деревья, что растут плотно. В один не самый прекрасный момент он погубил редкий вид сосны, занесенной в Красную книгу. Деревья слишком плотно росли друг к другу и потому заражали друг друга этим самым лишайником. Пришлось произвести санитарную вырубку, и вскоре на зачищенном участке ожидают посадку сосны обыкновенной. Это называется «обновление леса» - процесс постоянный и правильный. Еще бы достучаться до наших с вами сердец, что в Национальном парке следует вести себя по-человечески. Его сотрудники винят себя за то, что однажды открыли «танцующий лес» для свободного доступа. За полтора года родились дурные привычки и суеверия. Мол, надо пролезть через дерево-петлю, тогда, дескать, исполнятся все желания. От наших диких выходок не единожды стирались коры деревьев, они погибали. В других случаях ломались ветки. Некогда росло «дерево-кавалер», которое как бы протягивало всем свою руку-ветку. Так, что вы думаете - сломали ту руку... Есть надежда, что мы – этакие скифы-азиаты – не доберемся до пожарной дороги, за которой целая полоса леса, растущего под углом 45 градусов. Нет, это не упадший лес, как может показаться на первый взгляд.  Это так называемый «пьяный лес». Под воздействием ветра деревья наклонились в сторону Куршского залива. Они как бы делают реверанс в сторону человека, Царя всего живого. Так, может, нам стоит на деле доказать, что мы еще способны вести себя по-царски, по-человечески?..
2019-10-14
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту
Сургут Республика Татарстан Сочи
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2019 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Проект PDG.
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.