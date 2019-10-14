Куршская коса: когда реально красиво и одновременно хрупко
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Фото из открытых источников
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников
Ученые утверждают, что процессы образования косы завершились не много не мало 7000 лет назад. Потом, как водится, поработали птички и ветер – на нитку суши были занесены семена, появилась трава и древесно-кустарниковая растительность. На протяжении многих веков здесь шумели ольшаники, дубравы и сосновые боры. В Каменном веке на косу пришел человек. Это были балтийские племена, которые носили название курш. Как и пруссы, они были язычниками и очень трепетно относились к природе – считали священными ужей, носили амулеты с изображением кабана и не рубили деревья без необходимости.
Без малого пять веков на косе методично уничтожались деревья. И когда было вырублено 90% леса, началась настоящая песчаная катастрофа. Освобожденный от корней песок под воздействием ветров начал приходить в движение, образуя кочующие дюны. Средняя высота такой кочующей дюны - 30 метров, скорость движения – 6-9 метров в год. Они надвигались на деревни и дороги. Жители даже стали устанавливать у своих домов двухъярусные двери. Бывало, что за ночь песок засыпал до половины дома, и люди выбирались наружу через верхний ярус.
В начале XIX века ученые забили тревогу, и на Куршскую косу начали привозить растения. В настоящее время это культурный ландшафт, который находится в списке Всемирного наследия ЮНЕСКО. Родиной многих посадок являются Средняя Азия, Северный Кавказ, горы Швеции и т.п. Сегодня на косе можно увидеть одновременно тундру, тайгу и пустыню. Все это было высажено вручную благодаря кропотливому женскому труду. За исключением двух участков так называемых белых дюн (оба на российской стороне), вся территория косы засажена лесом, и это, повторимся, дело рук человека.
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Высота Эфа
Это одна из обязательных для туристов точек посещения на косе. С высоты Эфа виден 10-километровый участок белых дюн, не обсаженных лесом. Это и есть балтийская пустыня. Франц Эфа был дюнным инспектором, именно он сумел остановить самую большую кочующую дюну путем новых лесопосадок. Франца Эфа здесь боготворили и даже окрестили «королем дюн». Виды с высоты Эфа роскошнейшие, что называется, рекомендуем. Вторая смотровая площадка расположена в 10 км от высоты Эфа. Это высота Мюллера (48 м над уровнем моря). Где-то рядом с ней виднеются шар (объект радиоэлектронной борьбы) и маяк.
Высота дюны Эфа составляет 62,3 метра, однако это не самая высокая из дюн Куршской косы. Например, дюна Планеристов – 68 метров над уровнем моря, а на литовской стороне расположена Гора ведьм, она еще крупнее. Те дюны, что «под носом» высоты Эфа, самая настоящая пустыня, здесь снято немало кинофильмов и роликов/клипов. Интересно, что эти дюны не могут стать кочующими, поскольку не имеют подпитки со стороны моря, плюс прижаты лесопосадками к заливу. Пустынные участки как бы нависают над заливом.
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Танцующий лес
Пожалуй, самое загадочное место на косе. Стволы деревьев по непонятным причинам имеют в этом месте необычную «закрученную» форму. Наука всерьез не занимается сим вопросом и потому однозначного объяснения ни у кого нет. Правда, существуют 4 версии, почему деревья могут вести себя столь причудливым образом.
Первая уповает на силу ветра, дескать, он и только он способен влиять на рост деревьев на поверхности и закручивать их «в бараний рог». Вторая версия винит во всем вредителей-насекомых. Мол, на начальной стали роста деревья стали ползти вверх с некоторыми аномалиями. Третья версия – так сказать, генетическая: предки этих деревьев болели некими болезнями, и это, к сожалению, передалось по генам. Наконец, на планете Земля существуют различные зоны, где царствуют геомагнитные поля и разломы земной коры – они могли повлиять на необычный рост деревьев.
Любой местный гид предложит вам выбрать понравившуюся версию и покажет 3 в ряд стоящих ровных дерева и по соседству одно «танцующее». Получается, ветер совсем ни причем? Ученые, в том числе литовские, склоняются к версии №2. Их право. Интересно, что все эти «закрученные» примеры – посадки образца 1946-1947 г.г. (во время Второй Мировой сгорело много здешнего леса). А вот посадки, которым по 15-20 лет, все, как один, ровные.
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Еще бы достучаться до наших с вами сердец, что в Национальном парке следует вести себя по-человечески. Его сотрудники винят себя за то, что однажды открыли «танцующий лес» для свободного доступа. За полтора года родились дурные привычки и суеверия. Мол, надо пролезть через дерево-петлю, тогда, дескать, исполнятся все желания. От наших диких выходок не единожды стирались коры деревьев, они погибали. В других случаях ломались ветки. Некогда росло «дерево-кавалер», которое как бы протягивало всем свою руку-ветку. Так, что вы думаете - сломали ту руку...
Есть надежда, что мы – этакие скифы-азиаты – не доберемся до пожарной дороги, за которой целая полоса леса, растущего под углом 45 градусов. Нет, это не упадший лес, как может показаться на первый взгляд. Это так называемый «пьяный лес». Под воздействием ветра деревья наклонились в сторону Куршского залива. Они как бы делают реверанс в сторону человека, Царя всего живого. Так, может, нам стоит на деле доказать, что мы еще способны вести себя по-царски, по-человечески?..
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