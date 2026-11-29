Проедут даже по бездорожью: какие машины получили медики приграничья?

В автопарк службы скорой помощи Курской области поступила 31 машина. Двенадцать автомобилей повышенной проходимости уже направили в районы. Эта часть поставки особенно важна для жителей отдаленных населенных пунктов.

В автопарк службы скорой помощи Курской области поступила 31 машина. Двенадцать автомобилей повышенной проходимости уже направили в районы. Эта часть поставки особенно важна для жителей отдаленных населенных пунктов.

В отдаленные населенные пункты Курской области медики смогут быстрее добираться на 12 автомобилях «Соболь» с полным приводом, предназначенных прежде всего для работы в сельской местности.

Это часть поставки из 31 новой машины для службы скорой помощи. В регион передали 12 «Соболей» и 12 автомобилей «Газель NEXT». Еще 7 «Лада Ларгус» вошли в поставку. Технику медицинским учреждениям вручили 25 ноября 2026 года, ключи представителям больниц передал губернатор Курской области Александр Хинштейн.

По словам главного врача Курской областной станции скорой медицинской помощи Константина Хруслова, «Соболи» направят в сельскую местность, а «Газели NEXT» оставят для работы в городе. Все 24 автомобиля этих моделей относятся к классу «Б» и имеют одинаковую медицинскую комплектацию. Машины распределят между областной станцией скорой помощи и центральными районными больницами. Все они оснащены необходимым для оказания медицинской помощи оборудованием отечественного производства.

Из семи «Лада Ларгус» четыре направят в Суджанскую, Большесолдатскую, Льговскую и Рыльскую центральные районные больницы. Оставшиеся три поступят на областную станцию скорой медицинской помощи. Сведения о распределении автомобилей привел главный врач областной станции.

Поставку профинансировали из федерального бюджета в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». Технику также связывают с программой восстановления приграничных территорий. Автопарк обновляют в рамках общих целей нацпроекта: ожидаемую продолжительность жизни планируется увеличить до 78 лет к 2030 году и до 81 года к 2036-му.

Нацпроект предусматривает обновление медицинских учреждений и развитие реабилитации. В его рамках расширяют сеть национальных исследовательских центров, параллельно идет цифровизация здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются с 2025 года по решению Президента РФ Владимира Путина. Региональные различия автомобильного парка прежде рассматривались на примере правого руля на Дальнем Востоке; эта поставка касается служебного транспорта медучреждений.