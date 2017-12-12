Куряне посетили Минский автозавод
На Минском автозаводе побывала делегация из Курской области. Посещение прошло в рамках визита в Республику Беларусь губернатора области Александра Михайлова и еще 45 человек - представители правительства, бизнесмены и руководители вузов.
На Минском автозаводе члены делегации посетили главный автосборочный конвейер, осмотрели новинки автотехники на выставке и провели переговоры с руководством МАЗа.
«Когда-то у нас был минимальный объем товарооборота. Затем мы достигли неплохих высот, потом был спад. Но в этом году по итогам 9 месяцев торговый оборот вырос в 1,5 раза к аналогичному периоду 2016-го. К концу года мы достигнем примерно 140 млн долларов. Есть перспективы для наращивания товарооборота и дальше. Для нас это очень важно», - подчеркнул Александр Михайлов.
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Отзывы по теме
У меня был похожий случай, заменил прокладку воздушного компрессора и все окей.
Да... сливать газ посложнее чем солярку.
Монгольской народной республики нет уже 20 лет, это просто Монголия
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