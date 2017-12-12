12 декабря 2017, 17:03

Куряне посетили Минский автозавод

На Минском автозаводе побывала делегация из Курской области. Посещение прошло в рамках визита в Республику Беларусь губернатора области Александра Михайлова и еще 45 человек - представители правительства, бизнесмены и руководители вузов.
^

На Минском автозаводе члены делегации посетили главный автосборочный конвейер, осмотрели новинки автотехники на выставке и провели переговоры с руководством МАЗа.

«Когда-то у нас был минимальный объем товарооборота. Затем мы достигли неплохих высот, потом был спад. Но в этом году по итогам 9 месяцев торговый оборот вырос в 1,5 раза к аналогичному периоду 2016-го. К концу года мы достигнем примерно 140 млн долларов. Есть перспективы для наращивания товарооборота и дальше. Для нас это очень важно», - подчеркнул Александр Михайлов.

Новости MAZ

В избранное

Комментарии
Ищете новую машину? Мы поможем выбрать Оставить заявку
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:
Отправить
Отзывы по теме
Форум МАЗ 5440
У меня был похожий случай, заменил прокладку воздушного компрессора и все окей.
Леонид
Автобусы МАЗ отправились на Кузбасс
Да... сливать газ посложнее чем солярку.
Marat_
Монголам приглянулись МАЗы
Монгольской народной республики нет уже 20 лет, это просто Монголия
MGL
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы
АвтоМосква МАЗ Автомудрость МАЗ АвтоПитер МАЗ Дизайн и тюнинг МАЗ Новинки и концепт кары МАЗ Новости и акции автосалонов МАЗ Автосалоны и дилеры марки МАЗ Аренда и прокат авто марки МАЗ Автоклубы и форумы автозавчастей марки МАЗ Автосервисы и магазины автозапчастей марки МАЗ
Главные материалы
Тест-драйв Mercedes GLC 250d 4MATIC: капитан Очевидность
Как мы покупали машины в ноябре 2017 года
Как вы благодарите водителя, пропустившего Вас вперед?
Голосовать
Рейтинг по классам
Класс Компактные кроссоверы и внедорожники Lux
Infiniti FX30 и еще 9 моделей
Класс Компактные кроссоверы и внедорожники
Subaru Impreza XV и еще 77 моделей
Класс Малотоннажные вэны
Volkswagen Transporter Kasten и еще 9 моделей
Класс А Exclusive
Mitsubishi i-MiEV и еще 2 модели
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого
 

налог в Москве
Рассчитать размер налога
Куряне посетили Минский автозавод
На Минском автозаводе члены делегации посетили главный автосборочный конвейер, осмотрели новинки автотехники на выставке и провели переговоры с руководством МАЗа.«Когда-то у нас был минимальный объем товарооборота. Затем мы достигли неплохих высот, потом был спад. Но в этом году по итогам 9 месяцев торговый оборот вырос в 1,5 раза к аналогичному периоду 2016-го. К концу года мы достигнем примерно 140 млн долларов. Есть перспективы для наращивания товарооборота и дальше. Для нас это очень важно», - подчеркнул Александр Михайлов.
2017-12-12
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту Условия использования
Тюмень Чебоксары Брянск
Москва Санкт-Петербург Карта портала
© 2007— 2017 110км.ру. При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Портал Интернет-издательства PDG