20 ноября 2026, 05:19
«Каблучок» с бутылкой и вечный мотор: сколько стоит содержание старого W220
«Каблучок» с бутылкой и вечный мотор: сколько стоит содержание старого W220
Владелец W220 обменял универсал W210 на удлиненный S-Class с доплатой 150 тыс. рублей. Механические расходы он считает умеренными, но кузов требует минимум 300 тыс. рублей. Покупателю важно учитывать разницу между ценой машины и стоимостью восстановления.
На одометре W220 уже больше 300 тыс. км: коробка осталась родной и работает без рывков, а мотор расходует около литра масла на 2 тыс. км. Владелец оценивает восстановление кузова минимум в 300 тыс. рублей, это больше, чем многие текущие работы по технике.
Этот автомобиль стал для хозяина вторым W220 и далеко не первым Mercedes, выяснил Autonews. Он получил его в обмен на универсал W210 1998 года выпуска с доплатой покупателя 150 тыс. рублей. Машина удлиненная, с раздельным задним диваном и редким серым салоном. Под капотом V-образный шестицилиндровый M112 объемом 3,2 л и мощностью 224 л.с. Его рабочий объем составляет 3199 куб. см, мощность равна 165 кВт. Часть деталей уже не оригинальная, но автомобиль, по словам владельца, едет уверенно.
W220, четвертое поколение S-Class, выпускали примерно с 1998 по 2005 год. Оно пришло на смену W140, а следующей генерацией стал W221. Модель собирали в Зиндельфингене, покупателям предлагали стандартную и удлиненную версии. По сравнению с предшественником Mercedes-Benz сделал кузов более обтекаемым и снизил массу автомобиля, одновременно расширив электронное оснащение.
Кузов съедает бюджет
Владелец называет W220 одним из самых подверженных коррозии Mercedes. Особенно уязвимы крепления переднего подрамника, которые в гаражной речи прозвали «каблучками». На них даже надевали пластиковые бутылки, чтобы не скапливалась грязь. Найти такую деталь непросто: ржавую, но целую оценивают примерно в 10 тыс. рублей. Отсутствие пола в машине, по его словам, уже не редкость.
У этого экземпляра несущие элементы, пороги и «стаканы», еще сохранились. А вот навесные детали требуют замены: придется менять крылья и двери. Крышка багажника также нуждается в обновлении. Чтобы привести кузов в товарное состояние, автомобиль предстоит полностью покрасить и заменить большую часть навесных элементов. Передние кресла изношены, тогда как задний диван сохранился.
С расходами на содержание владелец сопоставляет планы по немецким заводам Mercedes-Benz: там речь шла о производственных инвестициях, здесь о ремонте конкретной машины. Подробности его опыта владения приведены в исходном материале.
Ремонт техники и расходы
По оценке автомобилиста, запчасти для W220 обходятся дешевле, чем для кузовов 124 и 210. Полный перебор подвески по запчастям, утверждает он, стоит около 150 тыс. рублей. Для W140 аналогичная работа, по его оценке, обойдется примерно в 1-1,5 млн рублей. Детали для W220 доступны в магазинах, дефицита владелец не отмечает.
На W220 применялась пневматическая подвеска Airmatic, которая поддерживает уровень кузова. В поколении также предлагались радарный адаптивный круиз-контроль Distronic и система PRE-SAFE. Владелец не опасается пневмоподвески: ремонт даже в запущенном состоянии, по его словам, обойдется примерно в 100 тыс. рублей. Проблемы возникают со стойками и клапанами. Блок управления у него ни разу не ломался, а на разборке такая деталь стоит около 300 рублей. Компрессор со временем также может выйти из строя. Владелец ценит пневматику за комфорт по сравнению с традиционными амортизаторами.
Саму конструкцию он считает сравнительно простой для Mercedes: проводка выглядит понятной, а двигатель снимается вниз вместе с коробкой примерно за полтора часа. Стартер хозяин заменил во дворе за то же время. На подушки двигателя ушло три часа. Самостоятельно выполнить не удалось только развал-схождение.
Мотору нужны новые резинотехнические изделия и маслосъемные колпачки. В планах владельца переуплотнить двигатель, заменить рулевые наконечники и один поворотный кулак. Второй уже меняли до него. Радиатор кондиционера он оценил в 2 тыс. рублей, работы с фарами и фонарями обойдутся еще в тысячу. Также предстоят сварка выхлопной трубы и замена подтекающего люка. Весь этот список хозяин оценивает максимум в 50 тыс. рублей.
По оценке владельца, хороший целый W220 можно найти примерно за 1 млн рублей, а более доступный приличный экземпляр стоит 500-600 тыс. рублей и потребует небольших вложений. Он считает, что за эти деньги альтернативы по комфорту и ощущениям от салона найти сложно.
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