Квадрициклы и квадроциклы. В чём разница.
Но обычно им называют мотовездеходы (ATV). В РФ для управления таким транспортным средством требуются права на лёгкий трактор. О квадроциклах мы уже подробнее писали ранее ( https://110km.ru/art/razbiraemsya-v-kvadrociklah-chem-atv-otlichaetsya-ot-utv-i-komu-oni-nuzhny-136716.html ). В общем, термин это неофициальный и в большинстве случаев обозначающий ATV.
А вот квадрИцикл – это дело другое. В РФ действует ГОСТ, дающий этому слово чёткое и ясное определение: «…четырёхколесные мототранспортные средства с максимальной конструктивной скоростью не менее 25 км/ч, максимальной мощностью двигателя не более 15 кВт, снаряжённой массой не более 400 кг (550 кг — для транспортных средств, предназначенных для перевозки грузов) без массы батарей в случае электрических транспортных средств (далее - квадрициклы), предназначенные для эксплуатации на дорогах общей сети…». 15 кВт – это примерно 20,3 л.с.
В общем, если говорить совсем просто, квадрициклами считаются небольшие четырёхколёсные машинки. Они могут быть как с автомобильным рулём, так и с мотоциклетным. Например, к квадрициклам относится известный маленький электромобиль Renault Twizy.
Для лёгкого квадрицикла в России требуются права категории «М». Под «лёгким» закон понимает транспортные средства с объёмом двигателя не более 50 см3 и мощностью не более 50 л.с. Дальше всё зависит от конкретного типа машинки. Квадрициклы с автомобильной посадкой требуют наличия в в/у категории «B1», а с мотоциклетной – «A».
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