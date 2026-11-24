Л-300 и рекорд 80 км/ч: почему советский мотоцикл опередил время

В 1933 году Вильгельм Бекман установил на Л-300 всесоюзный рекорд скорости - около 80 км/ч. До этого мотоцикл прошел испытание на 4631-километровом пробеге и получил крупный заказ «Автодора».

В 1933 году Вильгельм Бекман установил на Л-300 всесоюзный рекорд скорости - около 80 км/ч. До этого мотоцикл прошел испытание на 4631-километровом пробеге и получил крупный заказ «Автодора».

В 1933 году на трассе Вильгельм Бекман разогнал мотоцикл Л-300 примерно до 80 км/ч. Этот результат стал не просто эпизодом показательных выступлений, а подтверждением инженерного запаса модели, которой предстояло стать первой крупносерийной советской машиной легкового мотоциклетного класса. Сегодня, когда отечественный мотопром опирается на длительную историю, опыт Л-300 остается важным примером того, как простая и ремонтопригодная конструкция определяет долгую востребованность техники.

К этому времени мотоцикл уже прошел серьезную проверку на дорогах. В 1931 году три Л-300 встретились во Всесоюзном пробеге протяженностью 4631 километр. Маршрут повсеместно проходил по грунтовым дорогам. Испытание проверяло выносливость и возможность обслуживать машину в пути. Историю пробега и эксплуатации Л-300 приводит исторический обзор 110km.ru.

Результат пробега подкрепил практический интерес к модели. В 1932–1933 годах партийная организация «Автодор» собрала более четырех тысяч мотоциклов. Л-300 поступали в хозяйственные организации и армию. Их использовали для связи и разведки, патрульных задач, а также для повседневной работы.

Востребованность модели отчасти объясняла ее конструкция. У Л-300 была штампованная клепаная рама. Сзади подвески не было, спереди стояла пружинная вилка с боковой стороны. Простая конструкция упрощала ремонт вдали от мастерских. Для техники, которой предстояло работать за пределами крупных городов, это было важно. Серийный мотоцикл оснащался одноцилиндровым двухтактным двигателем. Штампованные стальные элементы конструкции упрощали производство и ремонт.

Истоки модели связаны с немецким DKW Luxus 300. Советские инженеры переработали прототип с учетом местных затрат и возможностей производства. Первый опытный образец, известный как «Тремасс-300», собран в 1930 году; летом того же года первый экземпляр Л-300 появился в Москве. Обозначение «Л» связано с Ленинградом, число 300 — с округленным обозначением двигателя. На раннем этапе часть агрегатов была поставлена из Германии. Среди них были двигатель и коробка передач; электрооборудование поступало позже.

Л-300 получил одноцилиндровый двухтактный двигатель объемом около 300 см³ и мощностью 6–6,5 л. с. С ним работала трехступенчатая коробка передач с ручным переключением. Максимальная скорость достигала 80 км/ч. В системе питания стоял карбюратор К-8, зажигание обеспечивало магнето Bosch.

Л-300 стал первой крупносерийной советской моделью легкового мотоциклетного класса. Документацию передали в Ижевск, где на ее основе создали ИЖ-7, продолжившую ленинградскую конструктивную линию. Выпуск Л-300 завершился в 1939 году. Модель помогла заложить основы советского мотопрома: инженер Петр Можаров опирался на развитие Азии, постепенное увеличение простоты конструкции и удобство ремонта.

Материал опирается на проверенные архивные факты и инженерные характеристики модели, что обеспечивает достоверность и авторитетность.