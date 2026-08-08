La Mancelle Liberty: Французский аристократ на колесах с островной кроватью и санузлом-трансформером

8 августа 2026, 00:49
La Mancelle Liberty: французский прицеп с необычным дизайном и уютным салоном
La Mancelle Liberty: французский прицеп с необычным дизайном и уютным салоном
Французский прицеп La Mancelle Liberty появился на британском рынке и сразу привлек внимание необычным внешним видом и продуманным интерьером. В чем его особенности и почему он может заинтересовать российских автолюбителей - разбираемся в деталях.
В последние годы заметно вырос интерес к автопутешествиям и отдыху на природе, а производители удивляют не только комфортом, но и техническими решениями. Французский бренд La Mancelle, хорошо известный в Европе, вывел на британский рынок модель Liberty, которая сразу выделилась на фоне конкурентов благодаря необычному внешнему виду и продуманному интерьеру.
La Mancelle - марка основанная в 1960 году в самом сердце Ле-Мана. Сегодня компания входит в состав крупного концерна Trigano Group и продолжает выпуск прицепов. В Великобритании через крупнейшего дилера Marquis Leisure доступны две версии Liberty: 490 SA с островной кроватью и 440 PC с угловой спальней и санузлом. В центре внимания - именно 490 SA, выделяющийся аэродинамическими профилями, плавными линиями корпуса и декоративной отделкой под дерево, что создает узнаваемый облик.
Технически прицеп построен на прочном шасси AL-KO, имеет полимерный кузов. При длине 6,71 м, ширине 2,26 м и высоте 2,58 м его масса без нагрузки составляет 1297 кг, что делает Liberty достаточно легким для буксировки.
Внутри прицепа сразу обращает на себя внимание полукруглая гостиная зона с нарисованными окнами, создающими ощущение простора и света. Мягкие диваны и регулируемый стол позволяют легко трансформировать пространство для отдыха или сна. Отсутствие верхних шкафов создает ощущение свободы, а для хранения вещей предусмотрены ниши и тумбочки. Вечером диваны превращаются в дополнительное спальное место, а рядом с гостиной есть зона для телевизора с розетками и USB-портами.
Основная кровать расположена в задней части прицепа и оборудована подъемной лестницей со встроенным отсеком для хранения вещей, доступным также снаружи. По обе стороны кровати — шкафы для одежды и личных вещей, а над изголовьем — дополнительные полки.
Кухонный блок расположен по центру и оснащен плитой для приготовления пищи: трехконфорочной плитой, духовкой, грилем, круглой мойкой из нержавеющей стали и холодильником на 150 литров с морозильной камерой. Для хранения посуды и продуктов предусмотрены выдвижные ящики и навесные шкафы, рабочая поверхность может быть увеличена за счет откидной секции.
Стоимость La Mancelle Liberty 490 SA в Великобритании составляет 40 тысяч фунтов (около 51 400 долларов), что ставит его в один ряд с премиальными упрощенными моделями. Однако сочетание оригинального дизайна, качественных материалов и продуманной эргономики делает этот прицеп интересным выбором для тех, кто ценит комфорт и индивидуальность. Для сравнения, на рынке уже есть проекты, ориентированные на максимальный уют и автономность, например, Primrose на базе Mercedes-Benz Sprinter , но французский подход La Mancelle отличается именно сочетанием традиций и новых идей.
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