Как выглядит жизнь в доме на колесах премиум-класса — удивит каждого

6 января 2026, 18:53
La Onda: европейский фургон, превращенный в роскошные апартаменты на колесах
La Onda: европейский фургон, превращенный в роскошные апартаменты на колесах
Переоборудование фургона в дом открывает новые горизонты. La Onda - не просто кемпер, а настоящий мобильный оазис. Внутри - уют, стиль и максимум комфорта. Такой дом на колесах меняет представление о путешествиях. Хотите узнать, как это возможно?
Преобразование естественного фургона в полноценный дом на колесах - задача не из простых, но именно такие проекты сегодня становятся все популярнее в Европе. La Onda - свежий пример того, как можно превратить стандартный панельный фургон в нечто большее, чем просто средство передвижения. Это не просто кемпер, а настоящая мобильная квартира, где каждая деталь продумана до мелочей.
Внутри La Onda царит атмосфера уюта и современного стиля. Здесь нет ощущения временного проживания или компромисса ради мобильности. Интерьер выполнен в светлых тонах, с использованием натуральных материалов и дизайнерских решений, которые обычно встречаются в дорогих квартирах. Пространство организовано так, чтобы каждый сантиметр был продуман для комфорта владельцев: диван-кровать, полноценная кухня, вместительные шкафы и даже отдельная зона для отдыха.
Особое внимание уделено эргономике и функциональности. В La Onda нет ничего лишнего, но при этом есть все необходимое для жизни и путешествий. Кухонная зона оснащена современной техникой, а система хранения позволяет аккуратно и незаметно складывать все вещи. Ванная комната - отдельная гордость: несмотря на компактные размеры, здесь есть душ, туалет и даже небольшое зеркало с тумбочкой.
Технологии тоже не остались в стороне. В фургоне установлены системы автономного электропитания, солнечные панели и мощные аккумуляторы, что позволяет не зависеть от внешних источников энергии. Управление освещением и климатом осуществляется с помощью сенсорных панелей, а для развлечений предусмотрена мультимедийная система.
La Onda - это не просто способ путешествовать, а возможность жить в движении, не теряя привычного уровня комфорта. Подобный подход к организации пространств и быту на колесах меняет само представление о кемперах. Здесь нет места случайным решениям.
Похожие материалы
-
07.01.2026, 19:20
Honda GL1000 превратили в кафе-рейсер с мотором Valkyrie - смелый проект из Испании
Огромный Honda Gold Wing редко становится основой для кафе-рейсеров. Но испанский мастер решил иначе. Он не только полностью изменил облик GL1000, но и оснастил его еще более мощным двигателем. Итог поражает воображение и вызывает вопросы даже у опытных байкеров.Читать далее
-
07.01.2026, 18:41
Мини-дом на колесах Funluce Serengeti 525: японский ответ на тесноту и скуку
Funluce Serengeti 525 - это не просто компактный автодом. Он способен разместить до семи человек, несмотря на скромные размеры. Японцы снова удивили мир своим подходом к организации пространства. Почему этот мини-дом на колесах называют настоящим чудом инженерии? Узнайте, чем он отличается от европейских и американских аналогов.Читать далее
-
07.01.2026, 18:13
Владелец купил Chevrolet Corvette ZR1 за 18,9 млн рублей и перепродал с прибылью через 79 км
Chevrolet Corvette ZR1 2026 года с уникальной комплектацией был куплен за внушительную сумму. Владелец почти не ездил на нем, а затем выставил на аукцион. Итоговая цена удивила даже опытных коллекционеров. Почему такие сделки становятся все популярнее?Читать далее
-
07.01.2026, 18:04
Новый Ram 1500 SRT TRX 2027 года бросает вызов Ford F-150 Raptor R по цене и мощности
Stellantis удивляет автолюбителей: дизельный Cummins для Power Wagon и возвращение Ram 1500 SRT TRX. Новый курс компании уже заметен. Интрига вокруг цен и характеристик сохраняется. Поклонники пикапов ждут подробностей. Конкуренция с Ford выходит на новый уровень.Читать далее
-
07.01.2026, 16:32
EMC Starfire - самый странный и дорогой автодом в истории автопрома
EMC Starfire - редчайший автодом, который удивляет даже бывалых коллекционеров. Его прозвали «Муравьед» за необычную внешность. Почему он стал иконой 80-х и чем поразил рынок - читайте далее.Читать далее
-
07.01.2026, 13:40
В России стартовали продажи семиместного Mitsubishi Xpander с оцинкованным кузовом
В стране появился новый семиместный автомобиль из Японии. Его стоимость оказалась ниже аналогов. Модель отличается оцинкованным кузовом и простым мотором. Подробности о комплектациях и ценах - в материале.Читать далее
-
07.01.2026, 08:42
Уникальный Yamaha XV750 Cafe Racer: кастом с премиальными деталями от De Stijl Moto
В Портленде мастер кастомных мотоциклов Шон Хоган создает настоящие шедевры. Его Yamaha XV750 Cafe Racer - пример безупречного вкуса и внимания к деталям. Каждый проект мастера - это индивидуальный подход и премиальные компоненты. Узнайте, чем удивляет этот байк и почему он стал предметом восхищения.Читать далее
-
07.01.2026, 08:21
Rolls-Royce Cullinan Series II: эффектные диски, но интерьер вызывает вопросы
Rolls-Royce Cullinan Series II с новыми дисками от Forgiato и AG Luxury Wheels выглядит ярко. Но интерьерные решения вызывают недоумение. Внешний лоск не всегда сочетается с внутренним стилем. Неожиданные цветовые сочетания портят впечатление. Узнайте, что пошло не так.Читать далее
-
07.01.2026, 08:12
Дилер из Техаса продал Chevrolet Corvette ZR1 2019 года на 78 тысяч дороже MSRP
Chevrolet Corvette ZR1 2019 года с минимальным пробегом ушел с аукциона за 220 тысяч долларов. Это на 78 тысяч больше рекомендованной цены. Автомобиль отличает черный цвет и топовая комплектация. Такая сделка удивила даже опытных коллекционеров.Читать далее
-
07.01.2026, 06:42
Контрольный разряд: как электромобиль Zeekr 001 пережил русскую зиму
Владелец Zeekr 001 испытал электромобиль в суровой зиме и на трассе. Он проехал из Челябинска в Батуми и обратно. В пути возникли неожиданные сложности с зарядкой. Зимой расход энергии вырос почти вдвое. Некоторые детали эксплуатации удивили даже опытного автолюбителя.Читать далее
Похожие материалы
-
07.01.2026, 19:20
Honda GL1000 превратили в кафе-рейсер с мотором Valkyrie - смелый проект из Испании
Огромный Honda Gold Wing редко становится основой для кафе-рейсеров. Но испанский мастер решил иначе. Он не только полностью изменил облик GL1000, но и оснастил его еще более мощным двигателем. Итог поражает воображение и вызывает вопросы даже у опытных байкеров.Читать далее
-
07.01.2026, 18:41
Мини-дом на колесах Funluce Serengeti 525: японский ответ на тесноту и скуку
Funluce Serengeti 525 - это не просто компактный автодом. Он способен разместить до семи человек, несмотря на скромные размеры. Японцы снова удивили мир своим подходом к организации пространства. Почему этот мини-дом на колесах называют настоящим чудом инженерии? Узнайте, чем он отличается от европейских и американских аналогов.Читать далее
-
07.01.2026, 18:13
Владелец купил Chevrolet Corvette ZR1 за 18,9 млн рублей и перепродал с прибылью через 79 км
Chevrolet Corvette ZR1 2026 года с уникальной комплектацией был куплен за внушительную сумму. Владелец почти не ездил на нем, а затем выставил на аукцион. Итоговая цена удивила даже опытных коллекционеров. Почему такие сделки становятся все популярнее?Читать далее
-
07.01.2026, 18:04
Новый Ram 1500 SRT TRX 2027 года бросает вызов Ford F-150 Raptor R по цене и мощности
Stellantis удивляет автолюбителей: дизельный Cummins для Power Wagon и возвращение Ram 1500 SRT TRX. Новый курс компании уже заметен. Интрига вокруг цен и характеристик сохраняется. Поклонники пикапов ждут подробностей. Конкуренция с Ford выходит на новый уровень.Читать далее
-
07.01.2026, 16:32
EMC Starfire - самый странный и дорогой автодом в истории автопрома
EMC Starfire - редчайший автодом, который удивляет даже бывалых коллекционеров. Его прозвали «Муравьед» за необычную внешность. Почему он стал иконой 80-х и чем поразил рынок - читайте далее.Читать далее
-
07.01.2026, 13:40
В России стартовали продажи семиместного Mitsubishi Xpander с оцинкованным кузовом
В стране появился новый семиместный автомобиль из Японии. Его стоимость оказалась ниже аналогов. Модель отличается оцинкованным кузовом и простым мотором. Подробности о комплектациях и ценах - в материале.Читать далее
-
07.01.2026, 08:42
Уникальный Yamaha XV750 Cafe Racer: кастом с премиальными деталями от De Stijl Moto
В Портленде мастер кастомных мотоциклов Шон Хоган создает настоящие шедевры. Его Yamaha XV750 Cafe Racer - пример безупречного вкуса и внимания к деталям. Каждый проект мастера - это индивидуальный подход и премиальные компоненты. Узнайте, чем удивляет этот байк и почему он стал предметом восхищения.Читать далее
-
07.01.2026, 08:21
Rolls-Royce Cullinan Series II: эффектные диски, но интерьер вызывает вопросы
Rolls-Royce Cullinan Series II с новыми дисками от Forgiato и AG Luxury Wheels выглядит ярко. Но интерьерные решения вызывают недоумение. Внешний лоск не всегда сочетается с внутренним стилем. Неожиданные цветовые сочетания портят впечатление. Узнайте, что пошло не так.Читать далее
-
07.01.2026, 08:12
Дилер из Техаса продал Chevrolet Corvette ZR1 2019 года на 78 тысяч дороже MSRP
Chevrolet Corvette ZR1 2019 года с минимальным пробегом ушел с аукциона за 220 тысяч долларов. Это на 78 тысяч больше рекомендованной цены. Автомобиль отличает черный цвет и топовая комплектация. Такая сделка удивила даже опытных коллекционеров.Читать далее
-
07.01.2026, 06:42
Контрольный разряд: как электромобиль Zeekr 001 пережил русскую зиму
Владелец Zeekr 001 испытал электромобиль в суровой зиме и на трассе. Он проехал из Челябинска в Батуми и обратно. В пути возникли неожиданные сложности с зарядкой. Зимой расход энергии вырос почти вдвое. Некоторые детали эксплуатации удивили даже опытного автолюбителя.Читать далее