Почему в Самаре за старенький пошарпанный ВАЗ 2101 просят 10 миллионов рублей

5 ноября 2026, 10:29
В Самаре сняли с хранения продают 56-летнюю «копейку»: очень дорого
В Самаре сняли с хранения продают 56-летнюю «копейку»: очень дорого
В Самаре продают раннюю Ладу 2101 1970 года за 9 999 999 рублей. Машина на ходу, хотя продавец предупреждает, что ей нужна реставрация. Почему экземпляр с номером кузова 0000582 адресован музеям и коллекционерам и какие детали приводит владелец.
В объявлении из Самары продавец указывает кузовной номер 0000582 и заявляет о «Фиатовской сборке» ранней Лады 2101. Предложение адресовано музеям и коллекционерам. ВАЗ-2101 - советская лицензионная версия Fiat 124. Инженеры адаптировали конструкцию для местных дорог и климата, производство автомобиля началось на Волжском автозаводе в 1970 году.
По словам продавца, автомобиль на ходу и может передвигаться самостоятельно, хотя ему требуется реставрация. Седан оснащен бензиновым двигателем объемом 1,3 л мощностью 64 л.с. и механической коробкой передач; привод задний. Кузов выкрашен в зеленый оттенок. Пробег составляет 44 000 км, а за полвека автомобиль сменил лишь двух владельцев.
ВАЗ-2101 унаследовал от Fiat 124 классическую компоновку: продольный двигатель, механическая коробка передач и задний привод. Для советских условий конструкцию доработали с учетом плохих дорог и холодного климата. Модель положила начало семейству автомобилей, известных как «классика». В СССР ВАЗ-2101 выпускали до конца 1980-х годов; за это время появились многочисленные модификации и производные.
Продавец утверждает, что значительная часть комплектующих аутентична и импортирована из Италии. В числе приведенных им деталей - оригинальные метизы с клеймами Fiat. Он также указывает на элементы навесного оборудования и кузовную штамповку первого года выпуска.
Похожие материалы Лада
-
28.09.2026, 13:31
Чем ВАЗ-21011 отличается от ВАЗ-2101 и почему за него доплачивали 500 рублей
ВАЗ-21011 стал не просто обновлением «копейки», а настоящим шагом вперед для советского автопрома. Новая внешность, мощный двигатель и доработанный салон сделали модель желанной для тысяч водителей. Почему эти перемены были важны именно тогда - в нашем материале.Читать далее
-
24.09.2026, 22:46
Как Фиат 124 превратился в легендарную «копейку»: 800 изменений ради выживания
ВАЗ-2101 называют копией Fiat 124, но советские инженеры внесли более 800 изменений, чтобы машина справлялась с российскими морозами и бездорожьем. Почему эти доработки сделали «копейку» легендой и как она выдерживала то, что не под силу европейским седанам - в материале.Читать далее
-
24.09.2026, 20:17
Почему «архаичный» ВАЗ-2101 оказывается живее современных машин
Барабанные тормоза, массивная подвеска и запас прочности ВАЗ-2101 сегодня кажутся устаревшими, но именно эти решения позволили машине десятилетиями выдерживать суровые условия эксплуатации. Почему такие подходы вновь актуальны - в материале.Читать далее
-
21.09.2026, 11:31
Почему ВАЗ-2101 отказался от задних дисковых тормозов и что изменилось в конструкции
В 1967 году Fiat 124 получил престижную европейскую награду и дисковые тормоза по кругу, но советские инженеры быстро поняли: для российских дорог такой прогресс обернулся проблемой. Как именно изменили конструкцию и почему это решение оказалось судьбоносным - в материале.Читать далее
-
11.09.2026, 14:09
Прототипы, которые не дошли до конвейера: как СССР и Россия потеряли свои самые смелые автомобили
В истории отечественного автопрома есть десятки машин, которые могли изменить рынок, но так и не вышли за пределы опытных партий. Сейчас эти автомобили стали музейными экспонатами, а их судьба - повод задуматься о причинах провалов и смене приоритетов в отрасли.Читать далее
-
25.07.2026, 14:40
ВАЗ-2101: как советская доработка превратила Fiat 124 в легенду российских дорог
ВАЗ-2101 - не просто копия Fiat 124, а результат глубоких изменений, позволивших машине выдерживать суровые российские условия. Этот опыт актуален для современных брендов, стремящихся к надежности и ремонтопригодности.Читать далее
-
16.07.2026, 19:28
ВАЗ-2101: как советская «копейка» превзошла исходный Fiat 124 по конструкции
ВАЗ-2101 часто называют копией Fiat 124, но на деле советский седан получил сотни изменений, чтобы выдерживать российские дороги и климат. Эксперты отмечают, что именно эти доработки сделали «копейку» символом отечественного автопрома и востребованной машиной даже спустя десятилетия.Читать далее
-
22.06.2026, 19:02
ВАЗ-2101: как «Копейка» изменила рынок и стала символом эпохи в России
ВАЗ-2101 не просто массовый автомобиль, а важная веха для российского автопрома. Его конструкция, сервисная сеть и экспортные успехи сформировали новые стандарты для рынка. Почему интерес к «Копейке» не исчезает даже спустя десятилетия - в нашем материале.Читать далее
-
18.06.2026, 12:46
Почему ВАЗ-2101 оказался практичнее FIAT-124 для российских дорог
ВАЗ-2101 не просто повторил FIAT-124, а стал самостоятельной машиной, адаптированной к российским условиям. В материале - ключевые доработки, которые сделали «Жигули» надежнее и удобнее для водителей в СССР и сегодня.Читать далее
-
11.06.2026, 20:12
Почему именно Fiat 124 лег в основу ВАЗ-2101: детали судьбоносного выбора СССР
В 1966 году советское руководство приняло решение, определившее будущее российского автопрома: в качестве прототипа для массового автомобиля был выбран Fiat 124. Этот шаг оказал влияние не только на завод в Тольятти, но и на всю промышленность страны.Читать далее
Похожие материалы Лада
-
28.09.2026, 13:31
Чем ВАЗ-21011 отличается от ВАЗ-2101 и почему за него доплачивали 500 рублей
ВАЗ-21011 стал не просто обновлением «копейки», а настоящим шагом вперед для советского автопрома. Новая внешность, мощный двигатель и доработанный салон сделали модель желанной для тысяч водителей. Почему эти перемены были важны именно тогда - в нашем материале.Читать далее
-
24.09.2026, 22:46
Как Фиат 124 превратился в легендарную «копейку»: 800 изменений ради выживания
ВАЗ-2101 называют копией Fiat 124, но советские инженеры внесли более 800 изменений, чтобы машина справлялась с российскими морозами и бездорожьем. Почему эти доработки сделали «копейку» легендой и как она выдерживала то, что не под силу европейским седанам - в материале.Читать далее
-
24.09.2026, 20:17
Почему «архаичный» ВАЗ-2101 оказывается живее современных машин
Барабанные тормоза, массивная подвеска и запас прочности ВАЗ-2101 сегодня кажутся устаревшими, но именно эти решения позволили машине десятилетиями выдерживать суровые условия эксплуатации. Почему такие подходы вновь актуальны - в материале.Читать далее
-
21.09.2026, 11:31
Почему ВАЗ-2101 отказался от задних дисковых тормозов и что изменилось в конструкции
В 1967 году Fiat 124 получил престижную европейскую награду и дисковые тормоза по кругу, но советские инженеры быстро поняли: для российских дорог такой прогресс обернулся проблемой. Как именно изменили конструкцию и почему это решение оказалось судьбоносным - в материале.Читать далее
-
11.09.2026, 14:09
Прототипы, которые не дошли до конвейера: как СССР и Россия потеряли свои самые смелые автомобили
В истории отечественного автопрома есть десятки машин, которые могли изменить рынок, но так и не вышли за пределы опытных партий. Сейчас эти автомобили стали музейными экспонатами, а их судьба - повод задуматься о причинах провалов и смене приоритетов в отрасли.Читать далее
-
25.07.2026, 14:40
ВАЗ-2101: как советская доработка превратила Fiat 124 в легенду российских дорог
ВАЗ-2101 - не просто копия Fiat 124, а результат глубоких изменений, позволивших машине выдерживать суровые российские условия. Этот опыт актуален для современных брендов, стремящихся к надежности и ремонтопригодности.Читать далее
-
16.07.2026, 19:28
ВАЗ-2101: как советская «копейка» превзошла исходный Fiat 124 по конструкции
ВАЗ-2101 часто называют копией Fiat 124, но на деле советский седан получил сотни изменений, чтобы выдерживать российские дороги и климат. Эксперты отмечают, что именно эти доработки сделали «копейку» символом отечественного автопрома и востребованной машиной даже спустя десятилетия.Читать далее
-
22.06.2026, 19:02
ВАЗ-2101: как «Копейка» изменила рынок и стала символом эпохи в России
ВАЗ-2101 не просто массовый автомобиль, а важная веха для российского автопрома. Его конструкция, сервисная сеть и экспортные успехи сформировали новые стандарты для рынка. Почему интерес к «Копейке» не исчезает даже спустя десятилетия - в нашем материале.Читать далее
-
18.06.2026, 12:46
Почему ВАЗ-2101 оказался практичнее FIAT-124 для российских дорог
ВАЗ-2101 не просто повторил FIAT-124, а стал самостоятельной машиной, адаптированной к российским условиям. В материале - ключевые доработки, которые сделали «Жигули» надежнее и удобнее для водителей в СССР и сегодня.Читать далее
-
11.06.2026, 20:12
Почему именно Fiat 124 лег в основу ВАЗ-2101: детали судьбоносного выбора СССР
В 1966 году советское руководство приняло решение, определившее будущее российского автопрома: в качестве прототипа для массового автомобиля был выбран Fiat 124. Этот шаг оказал влияние не только на завод в Тольятти, но и на всю промышленность страны.Читать далее