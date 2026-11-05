Почему в Самаре за старенький пошарпанный ВАЗ 2101 просят 10 миллионов рублей

В Самаре сняли с хранения продают 56-летнюю «копейку»: очень дорого

В Самаре продают раннюю Ладу 2101 1970 года за 9 999 999 рублей. Машина на ходу, хотя продавец предупреждает, что ей нужна реставрация. Почему экземпляр с номером кузова 0000582 адресован музеям и коллекционерам и какие детали приводит владелец.

В Самаре продают раннюю Ладу 2101 1970 года за 9 999 999 рублей. Машина на ходу, хотя продавец предупреждает, что ей нужна реставрация. Почему экземпляр с номером кузова 0000582 адресован музеям и коллекционерам и какие детали приводит владелец.

В объявлении из Самары продавец указывает кузовной номер 0000582 и заявляет о «Фиатовской сборке» ранней Лады 2101. Предложение адресовано музеям и коллекционерам. ВАЗ-2101 - советская лицензионная версия Fiat 124. Инженеры адаптировали конструкцию для местных дорог и климата, производство автомобиля началось на Волжском автозаводе в 1970 году.

По словам продавца, автомобиль на ходу и может передвигаться самостоятельно, хотя ему требуется реставрация. Седан оснащен бензиновым двигателем объемом 1,3 л мощностью 64 л.с. и механической коробкой передач; привод задний. Кузов выкрашен в зеленый оттенок. Пробег составляет 44 000 км, а за полвека автомобиль сменил лишь двух владельцев.

ВАЗ-2101 унаследовал от Fiat 124 классическую компоновку: продольный двигатель, механическая коробка передач и задний привод. Для советских условий конструкцию доработали с учетом плохих дорог и холодного климата. Модель положила начало семейству автомобилей, известных как «классика». В СССР ВАЗ-2101 выпускали до конца 1980-х годов; за это время появились многочисленные модификации и производные.

Продавец утверждает, что значительная часть комплектующих аутентична и импортирована из Италии. В числе приведенных им деталей - оригинальные метизы с клеймами Fiat. Он также указывает на элементы навесного оборудования и кузовную штамповку первого года выпуска.