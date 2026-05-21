Почему российский рынок выбирает классику - неожиданные итоги весны 2026 года

21 мая 2026, 18:08
Lada 2107 неожиданно стала лидером продаж, обогнав корейские и японские авто
Весна принесла неожиданные перемены на рынке авто. Старые модели вновь в центре внимания. Покупатели делают неожиданный выбор. Эксперты анализируют причины перемен.
Российский рынок легковых автомобилей в апреле 2026 года удивил даже опытных аналитиков. В центре внимания оказалась Lada 2107 - модель, которую многие считали пережитком прошлого. Однако именно она стала самой востребованной машиной месяца, оставив позади современные корейские и японские автомобили. Как сообщает Автостат, спрос на «семерку» оказался настолько высоким, что она вновь возглавила рейтинги продаж.
По данным специалистов, в апреле было реализовано 10,5 тысячи экземпляров Lada 2107. Несмотря на снижение продаж по сравнению с прошлым годом, эта модель сохраняет лидерство. Причина популярности проста: доступная цена, простота ремонта и возможность самостоятельно устранить большинство неисправностей. Для многих россиян это становится решающим фактором при выборе автомобиля, особенно на фоне роста цен на новые машины и сложности с их обслуживанием.
Второе и третье места заняли Kia Rio и Hyundai Solaris. Эти автомобили также пользуются высоким спросом, но их стоимость и обслуживание постепенно становятся менее привлекательными для покупателей. В апреле Kia Rio разошлась тиражом в 10,3 тысячи штук, а Hyundai Solaris - 10 тысяч. Люди предпочитают проверенные временем модели, которые можно недорого обслуживать и ремонтировать.
В десятке лидеров также оказались Lada 4x4 и Toyota Corolla, каждая из которых нашла по 9,5 тысячи новых владельцев. «Нива» традиционно востребована в регионах с тяжелыми дорожными условиями, а Toyota Corolla остается символом надежности даже с большим пробегом. Интересно, что в топе появились и такие модели, как Toyota Camry и Ford Focus, что говорит о смещении интереса покупателей к более доступным и ремонтопригодным автомобилям.
Общий объем продаж подержанных легковых автомобилей в апреле достиг 542,2 тысячи единиц, что на 14,1% больше, чем в марте. Однако не все старые модели удерживают позиции: Lada 2114 и «Приора» постепенно теряют популярность из-за возраста и проблем с кузовом. Покупатели все чаще обращают внимание на состояние электроники и избегают машин с кустарным ремонтом, чтобы не столкнуться с неожиданными поломками.
Эксперты отмечают, что рост продаж на вторичном рынке связан с невозможностью для многих россиян приобрести новые автомобили в кредит. Люди ищут варианты до миллиона рублей, где отечественные модели остаются вне конкуренции. При этом цены на подержанные машины продолжают расти вслед за первичным рынком, а за ликвидные экземпляры просят суммы, которые еще недавно казались завышенными.
Покупатели все чаще выбирают автомобили, которые можно обслуживать самостоятельно и не зависеть от дорогих сервисов. Это объясняет популярность Lada 2107 и других классических моделей. Вторичный рынок становится единственным реальным выходом для большинства россиян в условиях роста цен и ограниченного предложения новых машин.
