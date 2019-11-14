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14 ноября 2019, 18:47

Lada 2114 вернула себе титул бестселлера вторичного авторынка

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В октябре в России было перепродано свыше полумиллиона автомобилей с пробегом или на 2% больше, чем годом ранее. Хэтчбеку Lada 2114 удалось сместить с первого места Ford Focus и вновь занять место самой востребованной модели месяца.
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В борьбе брендов на вторичном авторынке российская Lada сохраняет лидерство с двукратным отрывом от ближайших преследователей – японских Toyota и Nissan. Среди конкретных моделей ситуация меняется от месяца к месяцу. Главные претенденты на титул бестселлера – это Lada 2114 и Ford Focus. «Американец» лидировал в 2019 году трижды – в июне, июле и сентябре. Отечественная Lada была первой с января по май, потом - в августе и сейчас – в октябре.

За месяц россияне купили 13 тысяч «четырнадцатых» и 12,9 тысячи Ford Focus. Третье место заняла еще одна модель Волжского автозавода – Lada 2107 (11,5 тыс. экз.). Замыкают пятерку лидеров две модели корейского автопрома. На четвертой строчке расположился Hyundai Solaris (11,2 тыс. экз.). Пятая досталась семейству Kia Rio (10,3 тыс. экз.). В ТОП-10 самых популярных подержанных автомобилей также вошли: Lada Priora 2170 (10,3 тыс. экз.), Toyota Corolla (10,1 тыс. экз.), Lada 4x4 (9,9 тыс. экз.), Lada 2110 (9,2 тыс. экз.) и Toyota Camry (8,1 тыс. экз).


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Форум ВАЗ 2114
Цитата:| Кому: Саня Машина в аварии у вас скорей всего побывала. Такие симптомы возникают если кривая геометрия кузова. Проверьте этот вариант. Еще вариант может быть если колеса кривые. У некоторых моделей если есть развал схождение сзади тоже может такое наблюдаться. Цитата:| Кому: ГЕННАДИЙ Печку ...
Ярослав
«Глас народа»: хорошо ли полицейским на «Жигулях»?
в МВД сливают с завода самые уёбищные машины (гонял с 2005 года) вся некондиция сливается в МВД, был случай, когда машина просто не заводилась, на базе МВД сказали -ехайте по дороге заведёте. Это правительственный договор - всё говно в полицию
СЕРЖ
В тройном ДТП на Севастопольском проспекте в Москве пострадали три человека
Вы что пишите??? какую иномарку развернуло ??? развернуло легковушку и она полетела на ниссан это раз, а во вторых они только отъехали от светофора какой может быть полный ход!!!
Мария
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Lada 2114 вернула себе титул бестселлера вторичного авторынка
{{material_128096}}В борьбе брендов на вторичном авторынке российская Lada сохраняет лидерство с двукратным отрывом от ближайших преследователей – японских Toyota и Nissan. Среди конкретных моделей ситуация меняется от месяца к месяцу. Главные претенденты на титул бестселлера – это Lada 2114 и Ford Focus. «Американец» лидировал в 2019 году трижды – в июне, июле и сентябре. Отечественная Lada была первой с января по май, потом - в августе и сейчас – в октябре.За месяц россияне купили 13 тысяч «четырнадцатых» и 12,9 тысячи Ford Focus. Третье место заняла еще одна модель Волжского автозавода – Lada 2107 (11,5 тыс. экз.). Замыкают пятерку лидеров две модели корейского автопрома. На четвертой строчке расположился Hyundai Solaris (11,2 тыс. экз.). Пятая досталась семейству Kia Rio (10,3 тыс. экз.). В ТОП-10 самых популярных подержанных автомобилей также вошли: Lada Priora 2170 (10,3 тыс. экз.), Toyota Corolla (10,1 тыс. экз.), Lada 4x4 (9,9 тыс. экз.), Lada 2110 (9,2 тыс. экз.) и Toyota Camry (8,1 тыс. экз).
2019-11-14
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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