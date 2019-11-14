14 ноября 2019, 18:47
Lada 2114 вернула себе титул бестселлера вторичного авторынка
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В октябре в России было перепродано свыше полумиллиона автомобилей с пробегом или на 2% больше, чем годом ранее. Хэтчбеку Lada 2114 удалось сместить с первого места Ford Focus и вновь занять место самой востребованной модели месяца.
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В октябре 2019 года в России было продано 526,7 тыс. подержанных автомобилей или на 2,1% больше, чем в прошлом ...Читать далее
За месяц россияне купили 13 тысяч «четырнадцатых» и 12,9 тысячи Ford Focus. Третье место заняла еще одна модель Волжского автозавода – Lada 2107 (11,5 тыс. экз.). Замыкают пятерку лидеров две модели корейского автопрома. На четвертой строчке расположился Hyundai Solaris (11,2 тыс. экз.). Пятая досталась семейству Kia Rio (10,3 тыс. экз.). В ТОП-10 самых популярных подержанных автомобилей также вошли: Lada Priora 2170 (10,3 тыс. экз.), Toyota Corolla (10,1 тыс. экз.), Lada 4x4 (9,9 тыс. экз.), Lada 2110 (9,2 тыс. экз.) и Toyota Camry (8,1 тыс. экз).
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Тест-драйв Lada Granta Cross: естественный отбор
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Цитата:| Кому: Саня Машина в аварии у вас скорей всего побывала. Такие симптомы возникают если кривая геометрия кузова. Проверьте этот вариант. Еще вариант может быть если колеса кривые. У некоторых моделей если есть развал схождение сзади тоже может такое наблюдаться. Цитата:| Кому: ГЕННАДИЙ Печку ...
в МВД сливают с завода самые уёбищные машины (гонял с 2005 года) вся некондиция сливается в МВД, был случай, когда машина просто не заводилась, на базе МВД сказали -ехайте по дороге заведёте. Это правительственный договор - всё говно в полицию
Вы что пишите??? какую иномарку развернуло ??? развернуло легковушку и она полетела на ниссан это раз, а во вторых они только отъехали от светофора какой может быть полный ход!!!
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