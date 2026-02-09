Редкая Нива с эксклюзивными доработками и полной шумоизоляцией выставлена на продажу в Алматы

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

Автор: Дарья Климова

9 февраля 2026, 14:59

В Алматы продают необычную Lada 4x4 2022 года с пробегом 23 000 км и множеством доработок, включая премиальную шумоизоляцию и эксклюзивный тюнинг. Цена почти вдвое превышает среднерыночную. Почему авто стоит так дорого и что в нем особенного — разбираемся в деталях.

На рынке подержанных автомобилей Казахстана появилось объявление, которое не может остаться незамеченным для поклонников отечественного автопрома и любителей нестандартных решений. Как выяснил 110km.ru, в Алматы выставлена на продажу Lada 2121 2022 года выпуска, которая не просто выделяется свежим возрастом и небольшим пробегом, но и поражает масштабом вложений в доработки и индивидуализацию. Цена — 11 500 000 тенге (порядка 1,8 млн рублей по текущему курсу) — почти вдвое выше средней по рынку для этой модели. Такой разрыв в стоимости сразу вызывает вопросы: что же скрывается за этим предложением?

Автомобиль относится ко второму рестайлингу поколения 2009 года, оснащен бензиновым мотором объемом 1,7 литра, механической коробкой передач и классическим для «Нивы» полным приводом. Кузов окрашен в белый металлик, а пробег составляет всего 23 000 километров. Машина полностью растаможена в Казахстане, что избавляет будущего владельца от бюрократических сложностей.

Фото: kolesa.kz

Однако главная интрига — в списке доработок. Владелец вложил в тюнинг и модернизацию более 6 миллионов тенге. Весь кузов оклеен матовой прозрачной пленкой, а шумоизоляция выполнена по высшему разряду: четыре слоя на полу, три на потолке, четыре на дверях. Установлены бесшумные замки с доводчиками, а салон полностью перешит в качественную кожу. Потолок и козырьки выполнены в черном цвете с ромбовидной прострочкой.

Среди внешних изменений — заниженная подвеска (-90 мм), литые диски Mercedes-Benz R20 с низкопрофильной резиной, пороги в стиле Range Rover, зеркала от G63, передний спойлер Brabus и задний Magnum. Оптика заменена на линзовую, заказанную из России, установлены дневные ходовые огни, биксенон, противотуманки и корректор фар. В комплектации также присутствуют тонировка, кенгурятник, ветровики, кожаные шторки, полный электропакет, кондиционер, подогрев сидений, парктроники, сигнализация с автозапуском и современная аудиосистема с сабвуфером и двумя усилителями.

Фото: kolesa.kz

Владелец подчеркивает, что автомобиль не требует вложений и прошел техосмотр. В объявлении отмечено, что рассмотрит варианты обмена. Для желающих приобрести авто в кредит предлагаются условия с первоначальным взносом от 1 150 000 тенге и ежемесячным платежом 336 322 тенге на срок до 60 месяцев.

Средняя стоимость аналогичных Lada 4x4 2022 года на рынке составляет 5 453 500 тенге, что делает это предложение дороже на 110,9%. Такой ценник объясняется не только редкостью свежих экземпляров, но и уникальным уровнем индивидуализации. Впрочем, мнения владельцев о модели расходятся. Одни отмечают надежность, доступность запчастей и отличную проходимость, другие — критикуют качество сборки и советуют обратить внимание на альтернативные внедорожники.

Фото: kolesa.kz

Объявление за пару дней уже привлекло внимание более 3,5 тыс. пользователей, что говорит о высоком интересе к подобным проектам. В условиях, когда рынок новых автомобилей переживает дефицит, а спрос на уникальные экземпляры растет, такие предложения становятся все более актуальными для тех, кто ищет не просто транспорт, а автомобиль с историей и характером.

Упомянутые модели: ВАЗ (Lada) Нива 4х4 (2121) (от 478 200 Р)
Упомянутые марки: ВАЗ (Lada)
