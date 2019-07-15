Наш сайт использует файлы «cookie» и системы аналитики для персонализации сервисов и повышения удобства пользования веб-сайтом. Продолжая просмотр сайта, вы разрешаете их использование.

15 июля 2019, 12:26

Lada 4x4 Bronto получит новый стайлинг-пакет

  • 1336
  • 0
Экстремальная версия Lada 4x4 Bronto в ближайшее время обзаведется новым стайлинг-пакетом. В Сети появилось первое фото новинки, на котором запечатлена гипнотическая решетка радиатора.
Lada 4x4 Bronto получит новый стайлинг пакет
ВАЗ (Lada) Нива 4х4 (2121) Bronto Standart Image Камуфляж 1.7 MT 4x4
1.7 л, 83 л.с
механика 5
0-100 - 18.0 с, 137 км/ч
3680 x 1713 x 1740 мм
полный
АИ-95, 12.0 л на 100 км
766 900 руб
Все характеристики
Как сообщает lada4x4.net, компания «Авторитетпласт» разрабатывает новый тюнинг-пакет для самой внедорожной версии Lada 4x4 Bronto. Уже готова новая решетка радиатора с концентрическим узором. Создатели постарались сохранить агрессивный вид российского внедорожника и удачно вписать новую решетку в общую стилистику автомобиля.

Lada 4x4 Bronto стоит на 200 тысяч рублей дороже базовой 3-дверной «Нивы» и отличается улучшенными внедорожными характеристиками. В их числе: увеличенный до 240 мм дорожный просвет, усиленные пружины, амортизаторы и задний мост, самоблокирующиеся дифференциалы в переднем и заднем мостах, дополнительная антигравийная защита и резиновые расширители арок. Штатно внедорожник оснащается 15-дюймовыми стальными колесными дисками, обутыми в off-road покрышки с активным грунтовым протектором. В список доступного оборудования входит кондиционер, обогрев передних сидений, электропакет боковых зеркал, рейлинги и экспедиционный багажник на крыше.

Цены версии Bronto стартуют с отметки в 722 900 рублей. Дополнительно внедорожник можно оснастить усиленной защитой картера, лебедкой, тягово-сцепным устройством, противотуманными фарами и «люстрой» на крыше. Топовая комплектация Bronto Image Камуфляж стоит минимум 786 900 рублей.

Нашли ошибку или неточность? Нажмите CTRL и ENTER и расскажите нам про это
Читать нас в Яндекс.Новостях
Комментарии
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:
Отправить
Отзывы по теме
Форум ВАЗ Нива 4х4 (2121)
Цитата:| Кому: Андрей А я 200000 проехал на ней. классный а/ м
Леонид
Внедорожник «Сталкер» на базе Lada 4x4 поступил в продажу
судя по цене и виду, это явно отрыжка гелентвагена. маркетологи кто это затевал явно ипанулись, расскажите им кто-нибудь, что за эти деньги есть как минимум УАЗ Патриот.
Влад
АвтоВАЗ запатентовал внешность преемника Lada 4x4
Арки увеличены, что мешало расширить салон?
Фарид
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы Лада
АвтоМосква Автомудрость АвтоПитер Дизайн и тюнинг Новинки и концепт кары Новости и акции автосалонов Автосалоны и дилеры марки Аренда и прокат авто марки Автоклубы и форумы автозавчастей марки Автосервисы и магазины автозапчастей марки
Главные материалы
Карпулинг в России: кому нужны совместные поездки?
Toyota Camry против Kia Optima: чем сильны участники ТОП-25
Что Вас привлекает на автомобильных выставках?
Голосовать
Продажа ВАЗ (Lada) Нива 4х4 (2121)
Объявления о продаже ВАЗ (Lada) Нива 4х4 (2121)
Рейтинг по классам
Класс E
Peugeot 607 и еще 21 модель
Класс Купе спортивные
Alfa Romeo Brera и еще 24 модели
Класс Среднеразмерные кроссоверы и внедорожники
Jeep Commander и еще 49 моделей
Класс Суперкары
Ferrari 308 GTS и еще 27 моделей
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого
 

налог в Москве
Рассчитать размер налога
Lada 4x4 Bronto получит новый стайлинг-пакет
{{params_60395}}Как сообщает lada4x4.net, компания «Авторитетпласт» разрабатывает новый тюнинг-пакет для самой внедорожной версии Lada 4x4 Bronto. Уже готова новая решетка радиатора с концентрическим узором. Создатели постарались сохранить агрессивный вид российского внедорожника и удачно вписать новую решетку в общую стилистику автомобиля.Lada 4x4 Bronto стоит на 200 тысяч рублей дороже базовой 3-дверной «Нивы» и отличается улучшенными внедорожными характеристиками. В их числе: увеличенный до 240 мм дорожный просвет, усиленные пружины, амортизаторы и задний мост, самоблокирующиеся дифференциалы в переднем и заднем мостах, дополнительная антигравийная защита и резиновые расширители арок. Штатно внедорожник оснащается 15-дюймовыми стальными колесными дисками, обутыми в off-road покрышки с активным грунтовым протектором. В список доступного оборудования входит кондиционер, обогрев передних сидений, электропакет боковых зеркал, рейлинги и экспедиционный багажник на крыше.Цены версии Bronto стартуют с отметки в 722 900 рублей. Дополнительно внедорожник можно оснастить усиленной защитой картера, лебедкой, тягово-сцепным устройством, противотуманными фарами и «люстрой» на крыше. Топовая комплектация Bronto Image Камуфляж стоит минимум 786 900 рублей.
2019-07-15
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту
Екатеринбург Саратов Набережные Челны
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2019 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Проект PDG.
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.