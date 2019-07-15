15 июля 2019, 12:26
Lada 4x4 Bronto получит новый стайлинг-пакет
- 1336
- 0
Экстремальная версия Lada 4x4 Bronto в ближайшее время обзаведется новым стайлинг-пакетом. В Сети появилось первое фото новинки, на котором запечатлена гипнотическая решетка радиатора.
|ВАЗ (Lada) Нива 4х4 (2121) Bronto Standart Image Камуфляж 1.7 MT 4x4
|1.7 л, 83 л.с
|механика 5
|0-100 - 18.0 с, 137 км/ч
|3680 x 1713 x 1740 мм
|полный
|АИ-95, 12.0 л на 100 км
|766 900 руб
|Все характеристики
Lada 4x4 Bronto стоит на 200 тысяч рублей дороже базовой 3-дверной «Нивы» и отличается улучшенными внедорожными характеристиками. В их числе: увеличенный до 240 мм дорожный просвет, усиленные пружины, амортизаторы и задний мост, самоблокирующиеся дифференциалы в переднем и заднем мостах, дополнительная антигравийная защита и резиновые расширители арок. Штатно внедорожник оснащается 15-дюймовыми стальными колесными дисками, обутыми в off-road покрышки с активным грунтовым протектором. В список доступного оборудования входит кондиционер, обогрев передних сидений, электропакет боковых зеркал, рейлинги и экспедиционный багажник на крыше.
Цены версии Bronto стартуют с отметки в 722 900 рублей. Дополнительно внедорожник можно оснастить усиленной защитой картера, лебедкой, тягово-сцепным устройством, противотуманными фарами и «люстрой» на крыше. Топовая комплектация Bronto Image Камуфляж стоит минимум 786 900 рублей.
Комментарии
Вас также могут заинтересовать другие тест-драйвы
Тест-драйв Lada XRay Cross: кулачное право
21.10.2018, 00:01
Тест-драйв Lada Vesta Sport: на острие атаки
07.10.2018, 13:02
Тест-драйв обновленной Lada Granta: нарисуем, будем жить
19.09.2018, 08:02
Тест-драйв седана Lada Vesta Cross: выезд на обочину
09.06.2018, 00:01
Тест-драйв Lada XRay: элементарная частица
15.04.2016, 10:57
Тест-драйв Lada Vesta: белая неВеста
24.01.2016, 12:23
Вас также могут заинтересовать другие тест-драйвы
Тест-драйв Lada XRay Cross: кулачное право
21.10.2018, 00:01
Тест-драйв Lada Vesta Sport: на острие атаки
07.10.2018, 13:02
Тест-драйв обновленной Lada Granta: нарисуем, будем жить
19.09.2018, 08:02
Тест-драйв седана Lada Vesta Cross: выезд на обочину
09.06.2018, 00:01
Тест-драйв Lada XRay: элементарная частица
15.04.2016, 10:57
Тест-драйв Lada Vesta: белая неВеста
24.01.2016, 12:23
Комментарии пользователей
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
Отзывы по теме
Цитата:| Кому: Андрей А я 200000 проехал на ней. классный а/ м
судя по цене и виду, это явно отрыжка гелентвагена. маркетологи кто это затевал явно ипанулись, расскажите им кто-нибудь, что за эти деньги есть как минимум УАЗ Патриот.
Арки увеличены, что мешало расширить салон?
Главные материалы
Рейтинг по классам
Транспортный налог
Итого
налог в Москве
налог в Москве