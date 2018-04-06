6 апреля 2018, 13:25

Lada 4x4 получила камуфляжную окраску

Камуфляжная окраска кузова теперь доступна в виде опции для трехдверных внедорожников Lada 4x4 в комплектации Luxe. Доплата за эксклюзивный цвет составит 29 000 рублей.
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  Lada 4x4 получила камуфляжную окраску ВАЗ (Lada) Нива 4х4 (2121) Lada 4x4 получила камуфляжную окраску ВАЗ (Lada) Нива 4х4 (2121) Lada 4x4 получила камуфляжную окраску
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ВАЗ (Lada) Нива 4х4 (2121) Люкс 1.7 МТ 4х4
1.7 л, 83 л.с
Механическая 5-ступенчатая
0-100 - 19.0 с, 137 км/ч
3720 x 1680 x 1640 мм
полный
АИ-95, 9.7 л на 100 км
475 200 руб
Все характеристики
Летом прошлого года в камуфляжной окраске выпустили всего 1 977 автомобилей Lada 4x4 юбилейной серии. Теперь уникальная расцветка доступна всем покупателям трехдверной модификации внедорожника в топовой комплектации. За версию Lada 4x4 Luxe в камуфляже просят 534 900 рублей, а за аналогичный вариант, но с кондиционером – 556 900 рублей.

Камуфляжная окраска представляет собой сочетание трех цветов «металлик»: светло-зеленого, темно-зеленого и черного. Технология окраски достаточно сложная. Сначала автомобиль целиком окрашивается в черный цвет, а затем на кузов наносят пятнистый узор из двух оттенков зеленого. В дополнение к эксклюзивной окраске идут черненые легкосплавные колесные диски. 

Трехвердная Lada 4x4 оснащается 1,7-литровым бензиновым двигателем с отдачей 83 л.с. (129 Нм), который сочетается с 5-ступенчатой «механикой», раздаточной коробкой и блокировкой межосевого дифференциала. С 2017 года производство внедорожников налажено на новой сборочной линии. Благодаря этому цветовая гамма пополнилась металлизированными эмалями.

По итогам первого квартала 2018 года было реализовано 7 075 автомобилей Lada 4x4. Это на 17 процентов больше, чем в прошлом году.
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Отзывы по теме
Форум ВАЗ Нива 4х4 (2121)
Автомобиль легенда, здесь многие жалуются на постоянные поломки и бесконечный ремонт. Однако это вовсе не так, при должно нормальной эксплуатации автомобиль будет служить вам верой и правдой долгое время. Самое главное приобретать качественные дорогостоящие запчасти, а не брать первое что попалось. А ...
Medichi77
Новая Нива сохранит классические черты
За 40 лет так больше ничего и не придумали, даже приглашённый дизайнер ничего с этой моделью делать не хочет. Ну не возможно это детище реанимировать в новом свете, или действительно перерисовать Сандеру. Зато сколько пафоса в названии статьи: рассекретили! Такое впечатление, что и разработку Оки держали ...
Иван
Внедорожник Lada 4x4 обзавелся новой оптикой
А что делать тем, кто ездит на Ниве не по хорошим столичным дорогам, а по сельскому бездорожью? 235х70х15 типа Йокагама G 001 - резина несомненно хорошая, только бесполезная для данного авто. А что касаемо желания 110-120 л с под капот, то то же не целесообразно, её штатных коней хватает. ей момент нужен ...
Дима
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Lada 4x4 получила камуфляжную окраску
{{params_56240}}Летом прошлого года в камуфляжной окраске выпустили всего 1 977 автомобилей Lada 4x4 юбилейной серии. Теперь уникальная расцветка доступна всем покупателям трехдверной модификации внедорожника в топовой комплектации. За версию Lada 4x4 Luxe в камуфляже просят 534 900 рублей, а за аналогичный вариант, но с кондиционером – 556 900 рублей.Камуфляжная окраска представляет собой сочетание трех цветов «металлик»: светло-зеленого, темно-зеленого и черного. Технология окраски достаточно сложная. Сначала автомобиль целиком окрашивается в черный цвет, а затем на кузов наносят пятнистый узор из двух оттенков зеленого. В дополнение к эксклюзивной окраске идут черненые легкосплавные колесные диски. Трехвердная Lada 4x4 оснащается 1,7-литровым бензиновым двигателем с отдачей 83 л.с. (129 Нм), который сочетается с 5-ступенчатой «механикой», раздаточной коробкой и блокировкой межосевого дифференциала. С 2017 года производство внедорожников налажено на новой сборочной линии. Благодаря этому цветовая гамма пополнилась металлизированными эмалями.По итогам первого квартала 2018 года было реализовано 7 075 автомобилей Lada 4x4. Это на 17 процентов больше, чем в прошлом году.
2018-04-06
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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