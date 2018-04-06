6 апреля 2018, 13:25
Lada 4x4 получила камуфляжную окраску
Камуфляжная окраска кузова теперь доступна в виде опции для трехдверных внедорожников Lada 4x4 в комплектации Luxe. Доплата за эксклюзивный цвет составит 29 000 рублей.
|ВАЗ (Lada) Нива 4х4 (2121) Люкс 1.7 МТ 4х4
|1.7 л, 83 л.с
|Механическая 5-ступенчатая
|0-100 - 19.0 с, 137 км/ч
|3720 x 1680 x 1640 мм
|полный
|АИ-95, 9.7 л на 100 км
|475 200 руб
|Все характеристики
Камуфляжная окраска представляет собой сочетание трех цветов «металлик»: светло-зеленого, темно-зеленого и черного. Технология окраски достаточно сложная. Сначала автомобиль целиком окрашивается в черный цвет, а затем на кузов наносят пятнистый узор из двух оттенков зеленого. В дополнение к эксклюзивной окраске идут черненые легкосплавные колесные диски.
Трехвердная Lada 4x4 оснащается 1,7-литровым бензиновым двигателем с отдачей 83 л.с. (129 Нм), который сочетается с 5-ступенчатой «механикой», раздаточной коробкой и блокировкой межосевого дифференциала. С 2017 года производство внедорожников налажено на новой сборочной линии. Благодаря этому цветовая гамма пополнилась металлизированными эмалями.
По итогам первого квартала 2018 года было реализовано 7 075 автомобилей Lada 4x4. Это на 17 процентов больше, чем в прошлом году.
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