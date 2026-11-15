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Дмитрий Новиков

Автор: Дмитрий Новиков

15 ноября 2026, 16:14

«Нива» обошла Land Cruiser и Duster: какие авто с высоким клиренсом чаще берут в РФ

«Нива» обошла Land Cruiser и Duster: какие авто с высоким клиренсом чаще берут в РФ

От «Нивы» за 381 тысячу до Land Cruiser за 4,55 млн: топ подержанных машин с клиренсом 200 мм

«Нива» обошла Land Cruiser и Duster: какие авто с высоким клиренсом чаще берут в РФ

В 2026 году на автомобили с высоким дорожным просветом пришлось 18,5% спроса на вторичном рынке. В рейтинге Авито Авто лидирует LADA 4x4, а средние цены моделей в первой десятке отличаются в разы. Порог для этой категории - 200 мм.

В 2026 году на автомобили с высоким дорожным просветом пришлось 18,5% спроса на вторичном рынке. В рейтинге Авито Авто лидирует LADA 4x4, а средние цены моделей в первой десятке отличаются в разы. Порог для этой категории - 200 мм.

В 2026 году на автомобили с высоким дорожным просветом пришлось 18,5% совокупного интереса к машинам с пробегом, что на 0,9 процентного пункта больше, чем годом ранее. По данным Авито Авто, чаще других в этой категории выбирали LADA 4x4 (Нива). Директор направления «Автомобили с пробегом» Авито Андрей Ковалев отметил, что по России в общем на подобные модели пришлась эта доля интереса.

Средняя цена лидера составила около 381 тыс. рублей. На втором месте Chevrolet Niva за 456 тыс. рублей, на третьем Toyota Land Cruiser со средней стоимостью около 4,55 млн рублей. В пятерку также вошли Renault Duster за 1,10 млн рублей и Toyota Land Cruiser Prado за 3,46 млн рублей.

Дальше в рейтинге идут BMW X5, около 4,33 млн рублей, и Volkswagen Tiguan за 1,71 млн рублей. За ними следуют Nissan Qashqai со средней ценой 1,23 млн рублей и Nissan X-Trail за 1,41 млн рублей. Десятку замыкает Volkswagen Touareg, около 2,40 млн рублей. Это средние цены подержанных автомобилей на российском рынке, а не новых машин.

Директор направления «Автомобили с пробегом» в Авито Андрей Ковалев связывает интерес к таким машинам с их универсальностью. По его словам, покупатели рассматривают их для повседневных городских поездок и путешествий по пересеченной местности. В рейтинге соседствуют доступные отечественные внедорожники, кроссоверы и более дорогие автомобили повышенной проходимости. Средняя цена LADA 4x4, например, примерно в 12 раз ниже стоимости Toyota Land Cruiser.

В исследовании к машинам с высоким дорожным просветом отнесли модели, у которых расстояние от нижней точки кузова до дороги составляет не менее 200 мм. Сравнительные характеристики указывают для LADA 4x4 от 200 до 220 мм, для Chevrolet Niva около 200 мм, для Toyota Land Cruiser от 220 до 235 мм, для Renault Duster от 205 до 210 мм, а для Toyota Land Cruiser Prado от 215 до 245 мм. Среди остальных моделей рейтинга клиренс BMW X5 составляет от 203 до 226 мм, у Volkswagen Tiguan достигает 201 мм, у Nissan Qashqai составляет 200 мм, у Nissan X-Trail 210 мм, а у Volkswagen Touareg доходит до 300 мм. Показатели зависят от модификации, поколения и типа подвески.

Самая высокая доля интереса к таким автомобилям зафиксирована в Москве и Московской области, по 10,5% общероссийского показателя. Средняя стоимость машин в столице достигла 4,9 млн рублей, в Подмосковье 2,5 млн рублей. Среди лидеров по доле интереса также Краснодарский край, где показатель составил 5,4%, а средняя цена достигла 2,5 млн рублей. Санкт-Петербург показал 5,2% и 2,9 млн рублей, Татарстан 3,8% и 2,4 млн рублей.

Отдельно выделяются регионы, где машины с высоким клиренсом занимают большую долю среди объявлений о продаже подержанных автомобилей. В Ненецком автономном округе показатель достиг 40,1%. Далее идут Сахалинская область с 37,1%, Магаданская область с 30,6%, Камчатский край с 29,2% и Ямало-Ненецкий автономный округ с 28,5%. В Пермском крае на автомобили с высоким клиренсом пришлось около 22% объявлений и 23% покупательского интереса.

Высокий дорожный просвет востребован и среди новых машин: на них пришлось 31,1% совокупного интереса к новым автомобилям, на 7,3 процентного пункта больше, чем годом ранее. Первое место занял TENET T4L со средней ценой 2,3 млн рублей. Следом расположились LADA Niva Legend за 1,2 млн рублей и LADA Niva Travel за 1,6 млн рублей. В пятерку также вошли JAC T9 и Geely Monjaro, их средние цены составили 3,7 млн и 4,9 млн рублей соответственно.

Упомянутые модели: ВАЗ (Lada) Нива 4х4 (2121) (от 478 200 Р), Chevrolet Niva (от 585 990 Р), Renault Duster (от 699 000 Р), BMW X5 (от 4 690 000 Р), Volkswagen Tiguan (от 1 449 000 Р), Toyota Land Cruiser (от 7 278 000 Р)
Упомянутые марки: ВАЗ (Lada), Chevrolet, Renault, BMW, Volkswagen, Toyota
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