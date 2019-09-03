3 сентября 2019, 11:21
Lada 4x4 ждет масштабный рестайлинг
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Фото: АвтоВАЗ
Компания AвтоВАЗ готовит очередной пакет обновлений для внедорожника Lada 4x4. Новинка должна встать на конвейер до конца 2019 года. Главные изменения покупателей ждут в салоне автомобиля.
Фото: Лада.Онлайн
Интерьер Lada 4x4 2018 модельного года. Фото: Лада.Онлайн
Интерьер "Нивы" образца 1977 года. Фото: Лада.Онлайн
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В распоряжении редакции оказался первый снимок обновленного салона Lada 4x4. У внедорожника изменится конфигурация торпедо и дизайн приборной панели. Воздуховоды на центральной консоли станут крупнее, а в центре появятся три «кругляша» регулировок температуры, скорости и направления обдува. Внешние изменения ожидаются минимальные - на крыше появится антенна. Кроме того, обновленная Lada 4x4 получит новые уплотнители и модернизированный отопитель салона.
Под капотом все останется по-прежнему: 1,7-литровый мотор мощностью 83 л.с., который сочетается с 5-ступенчатой МКПП. Серийное производство обновленной Lada 4x4 планируют наладить до конца текущего года. Судя по фотографии, на заводе уже собрали несколько предсерийных образцов.
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