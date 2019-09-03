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3 сентября 2019, 11:21

Lada 4x4 ждет масштабный рестайлинг

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Фото: АвтоВАЗ
Компания AвтоВАЗ готовит очередной пакет обновлений для внедорожника Lada 4x4. Новинка должна встать на конвейер до конца 2019 года. Главные изменения покупателей ждут в салоне автомобиля.
Lada 4x4 ждет масштабный рестайлинг

Фото: Лада.Онлайн

Lada 4x4 ждет масштабный рестайлинг

Интерьер Lada 4x4 2018 модельного года. Фото: Лада.Онлайн

Lada 4x4 ждет масштабный рестайлинг

Интерьер "Нивы" образца 1977 года. Фото: Лада.Онлайн

Lada 4x4 ждет масштабный рестайлинг
Lada 4x4 ждет масштабный рестайлинг
Lada 4x4 ждет масштабный рестайлинг
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Отечественная «Нива» выпускается на протяжении более 40 лет без каких-либо существенных изменений в дизайне. Журналистам портала Лада.Онлайн стало известно о готовящемся радикальном обновлении интерьера. Источник близкий к АвтоВАЗу сообщил, что внедорожник получит новые кресла, у заднего дивана появятся три подголовника, а на смену натяжному потолку придет формованный, как в большинстве современных автомобилей.

В распоряжении редакции оказался первый снимок обновленного салона Lada 4x4. У внедорожника изменится конфигурация торпедо и дизайн приборной панели. Воздуховоды на центральной консоли станут крупнее, а в центре появятся три «кругляша» регулировок температуры, скорости и направления обдува. Внешние изменения ожидаются минимальные - на крыше появится антенна. Кроме того, обновленная Lada 4x4 получит новые уплотнители и модернизированный отопитель салона.

Под капотом все останется по-прежнему: 1,7-литровый мотор мощностью 83 л.с., который сочетается с 5-ступенчатой МКПП. Серийное производство обновленной Lada 4x4 планируют наладить до конца текущего года. Судя по фотографии, на заводе уже собрали несколько предсерийных образцов.

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Форум ВАЗ Нива 4х4 (2121)
Цитата:| Кому: Андрей А я 200000 проехал на ней. классный а/ м
Леонид
Форум ВАЗ Нива 4х4 (2131)
Цитата:| Кому: Михаил: Продолжаю историю. Летом 2017 заварены швы по стыкам крыши и стоек, швы по стыкам порогов, после чего машина полностью покрашена заново и покрыта лаком. Откуда-то дует холодом в ноги водителя - откуда никто понять не может. Салон разбирали полностью, когда в 2016 оклеивали противошумкой ...
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Lada 4x4 ждет масштабный рестайлинг
{{material_126084}}Отечественная «Нива» выпускается на протяжении более 40 лет без каких-либо существенных изменений в дизайне. Журналистам портала Лада.Онлайн стало известно о готовящемся радикальном обновлении интерьера. Источник близкий к АвтоВАЗу сообщил, что внедорожник получит новые кресла, у заднего дивана появятся три подголовника, а на смену натяжному потолку придет формованный, как в большинстве современных автомобилей.В распоряжении редакции оказался первый снимок обновленного салона Lada 4x4. У внедорожника изменится конфигурация торпедо и дизайн приборной панели. Воздуховоды на центральной консоли станут крупнее, а в центре появятся три «кругляша» регулировок температуры, скорости и направления обдува. Внешние изменения ожидаются минимальные - на крыше появится антенна. Кроме того, обновленная Lada 4x4 получит новые уплотнители и модернизированный отопитель салона.Под капотом все останется по-прежнему: 1,7-литровый мотор мощностью 83 л.с., который сочетается с 5-ступенчатой МКПП. Серийное производство обновленной Lada 4x4 планируют наладить до конца текущего года. Судя по фотографии, на заводе уже собрали несколько предсерийных образцов.
2019-09-03
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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