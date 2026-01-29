От 2,27 млн рублей: какие функции и технологии появились в новой LADA Aura

29 января 2026, 14:23
LADA Aura 2026: старт продаж обновленного флагманского седана
LADA Aura 2026 модельного года выходит на рынок с обновленной электроникой, современной мультимедийной системой и расширенными опциями бесключевого доступа. Разбираемся, что изменилось в комплектациях и какие функции теперь доступны владельцам.
Российский автогигант АВТОВАЗ официально начал поставки седана LADA Aura 2026 модельного года. Новое поколение флагмана получило не только свежий взгляд на дизайн, но и серьезные технологические доработки, которые заметно выделяют модель на фоне конкурентов. Ключевые изменения коснулись электронной архитектуры, мультимедийных возможностей и систем комфорта.
В первую очередь стоит отметить внедрение современной электронной платформы, аналогичной той, что используется в LADA Vesta. Теперь все версии Aura оснащаются компактной ключ-картой, позволяющей реализовать расширенный бесключевой доступ и дистанционный запуск двигателя. Благодаря технологии «свободные руки» водитель может открыть автомобиль, просто приблизившись к нему на расстояние до полутора метров - ключ доставать из кармана больше не требуется. Дистанционный запуск двигателя также стал стандартом для всей линейки, что особенно актуально в условиях российского климата.
Мультимедийная система EnjoY с проекционным решением PlayAuto и интеграцией сервисов Сбера и партнеров - еще одно заметное новшество. В комплектации Premier навигация работает как онлайн, так и офлайн, а также доступна функция бесконтактной оплаты топлива, голосовой помощник и музыкальные сервисы. Водитель и пассажиры получают доступ к современным цифровым сервисам, что делает поездки более комфортными и безопасными.
Безопасность и удобство также вышли на новый уровень. В оснащение Premier входят светодиодная оптика, четыре подушки безопасности, системы курсовой устойчивости и контроля слепых зон, а также передние и задние парктроники. Для комфорта предусмотрены подогрев руля, передних сидений и подушки заднего дивана, кондиционер, круиз-контроль и ряд других опций, которые ранее были доступны только в более дорогих сегментах.
Топовая версия Status отличается отделкой салона из натуральной кожи и дополнительными накладными подушками на задних подголовниках. Подогрев заднего сиденья теперь распространяется и на спинку кресла, а покупатель может выбрать цвет отделки панели приборов и руля - черный или светло-серый. В этой комплектации установлена мультимедийная система LADA Enjoy Vision Pro с 10-дюймовым планшетом, восемью динамиками и интеграцией сервисов Яндекс Авто, что подчеркивает премиальный статус модели.
Рекомендованная розничная цена на LADA Aura 2026 стартует от 2 269 000 рублей. Это делает модель одним из наиболее доступных флагманских седанов на российском рынке с таким уровнем оснащения. По информации, интерес к новинке уже проявили как частные покупатели, так и корпоративные клиенты, что неудивительно - сочетание современных технологий и традиционной надежности марки выглядит весьма привлекательно.
В последние годы АВТОВАЗ последовательно обновляет модельный ряд, делая ставку на интеграцию цифровых сервисов и повышение уровня безопасности. LADA Aura 2026 стала очередным шагом в этом направлении, предлагая покупателям не только привычную надежность, но и современные решения, которые ранее были доступны лишь в премиальном сегменте. Новая архитектура, расширенные возможности мультимедиа и бесключевого доступа - все это формирует новый стандарт для российских седанов, подчеркивая амбиции бренда на рынке.
