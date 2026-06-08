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Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

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Автор: Мария Степанова

8 июня 2026, 05:40

LADA Aura получит новый 1,8-литровый двигатель на 135 л.с. - детали обновления

LADA Aura получит новый 1,8-литровый двигатель на 135 л.с. - детали обновления

«АвтоВАЗ» официально подтвердил новый двигатель для LADA Aura и Azimut — что изменилось

LADA Aura получит новый 1,8-литровый двигатель на 135 л.с. - детали обновления

АвтоВАЗ объявил о модернизации седана LADA Aura: теперь модель будет оснащаться 1,8-литровым двигателем мощностью 135 л.с. Такой же мотор появится и на кроссовере LADA Azimut. Это решение может повлиять на расстановку сил в сегменте российских автомобилей и интерес к новинкам бренда.

АвтоВАЗ объявил о модернизации седана LADA Aura: теперь модель будет оснащаться 1,8-литровым двигателем мощностью 135 л.с. Такой же мотор появится и на кроссовере LADA Azimut. Это решение может повлиять на расстановку сил в сегменте российских автомобилей и интерес к новинкам бренда.

Новость о том, что удлинённый седан LADA Aura получит новый 1,8-литровый двигатель мощностью 135 л.с., стала одним из первых событий на российском авторынке. Решение было объявлено врио президента «АвтоВАЗа» Максимом Соколовым во время тест-драйва кроссовера LADA Azimut с министром финансов РФ Антоном Силуановым. Теперь на LADA Aura будет устанавливаться тот же мотор, что и на LADA Azimut, что может изменить восприятие моделей среди покупателей.

Ранее LADA Aura оснащалась 16-клапанным двигателем объёмом 1,8 литра мощностью 122 л.с. в комплектациях «Премьер» и «Статус». В паре с бесступенчатой автоматической коробкой передач китайского производства седан разгонялся до 100 км/ч за 12,5 секунды, а максимальная скорость достигала 175 км/ч. Новый двигатель не только улучшит динамику, но и сделает модель более привлекательной для тех, кто ищет баланс между комфортом и мощностью.

Изменения касаются и кроссовера LADA Azimut: по словам главы «АвтоВАЗа», эта модель получит два новых двигателя — 1,6 и 1,8 литра, мощностью 122 и 135 л.с. Ранее сообщалось, что эти моторы будут выдавать 120 и 132 л.с., однако теперь указаны другие характеристики. Подобный шаг может усилить позиции бренда в сегменте массовых автомобилей, где конкуренция с китайскими и корейскими марками становится всё жестче.

Стоит отметить, что LADA Aura отличается от исходной LADA Vesta не только увеличенными габаритами (длина – 4690 мм, высота – 1505 мм, колёсная база – 2885 мм), но и улучшенной шумоизоляцией, премиальной отделкой салона натуральной кожей, выдвижным подлокотником для задних пассажиров, доработанной подвеской и современной аудиосистемой. За счёт удлинённой базы пространства для ног во втором ряду заметно больше, что особенно ценят корпоративные клиенты и таксопарки.

Если рассматривать ситуацию в целом, модернизация LADA Aura может свидетельствовать о стремлении «АвтоВАЗа» не только удержать позиции на внутреннем рынке, но и предложить покупателям более технологичные и комфортные решения. Важно, что обновлённый седан способен конкурировать с аналогичными предложениями китайских и корейских производителей, а также отвечает запросам клиентов. Судя по имеющимся данным, ставка на новые двигатели и расширение комплектаций выглядит логичным шагом для продвижения бренда в условиях меняющегося рынка.

С июня 2026 года «АвтоВАЗ» предлагает LADA Aura 2024–2025 годов выпуска со скидкой в 100 тысяч рублей, что дополнительно подогревает интерес к модели. Важно, что подобные обновления и ценовые предложения могут стать ответом на растущий спрос на более современные и мощные автомобили российского производства. Кстати, интерес к новинкам и обновлениям на рынке сохраняется и у зарубежных брендов: например, недавно Chevrolet запустил онлайн-конфигуратор для новой версии Corvette Grand Sport , но пока не раскрыл стоимость модели.

Упомянутые модели: ВАЗ (Lada) Aura, ВАЗ (Lada) AZIMUT
Упомянутые марки: ВАЗ (Lada)
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