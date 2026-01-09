Чем удивит первый за 30 лет внедорожник Lada – разбор без иллюзий

Lada Azimut 2026: новый кроссовер или очередная вариация на тему Vesta

Lada Azimut 2026 стал самым обсуждаемым дебютом года. Новый кроссовер обещает свежий дизайн и современные опции. Но насколько он действительно отличается от Vesta? В чем его сильные и слабые стороны - рассказываем без прикрас.

Российский автопром редко балует нас настоящими инновациями, но в этот раз АвтоВАЗ решился на смелый шаг. Lada Azimut 2026 — первый полностью новый внедорожник марки за последние три десятилетия. Однако за громкими заявлениями скрывается не только свежий дизайн, но и хорошо знакомая техническая база. Попробуем разобраться, что же на самом деле представляет собой этот автомобиль.

Платформа и размеры: Веста в новой обличии

Azimut построен на платформе, которая уже давно знакома поклонникам марки — это доработанная база Lada Vesta. Производитель уверяет, что модернизировал почти тысячу деталей, но суть осталась прежней. Габариты кроссовера: длина 4416 мм, колесная база 2675 мм, клиренс - значительные 208 мм. Для сложных условий и разбитых дорог это плюс, но полного драйва на старте не будет. Только передний привод - и это сразу ограничивает внедорожные амбиции модели.

С точки зрения оптимизации, решение логичное: в условиях ограничений и ограниченного доступа к новым технологиям проще доработать проверенную платформу, чем создать что-то с нуля. Но это же и минус - Азимут не сможет конкурировать с современными кроссоверами по части технических инноваций.

Внешность: стильный шаг вперед

Внешний вид Azimut - пожалуй, главное достоинство новинки. Автомобиль получил выразительные линии, массивные колесные арки и светодиодную полосу на корме. В топовых версиях — 18-дюймовые диски, придающие солидность. Машина выглядит современно и даже дерзко, особенно на фоне других моделей.

Однако за эффектной внешностью скрывается статус «паркетника». Без полного привода и с подвеской, пусть и доработанной, но все же от Весты, рассчитывать на серьезное бездорожье не стоит. Это городской кроссовер, который отлично справится с бордюрами и снегом во дворе, но не более.

Салон и оснащение: цифровой апгрейд

Внутри Azimut встречает водителя цифровой приборной панелью и 10-дюймовым напольным освещением. Программное обеспечение, разработанное с участием российских компаний, обеспечивает интеграцию с привычными сервисами. Уже в комплектации заявлены камера заднего вида, бесключевой доступ и шесть динамиков. В опциях — панорамная крыша, беспроводная зарядка и круговой обзор.

Однако интерьер не получил революционных решений. Дизайн салона скорее практичный, чем эффектный. Качество материалов пока остается загадкой. Но для Лады это все равно большой шаг вперед.

Техника: проверенные моторы и минимум сюрпризов

Под капотом Azimut - хорошо знакомые атмосферные двигатели: 1,6 л (120 л.с.) и 1,8 л (132 л.с.), а также обещанный в будущем 1,5-литровый турбомотор на 150 л.с. от китайских партнеров. Основная пара - 1.8 с вариатором, как у Весты. Для любителей механики предусмотрена 6-ступенчатая коробка.

Плюсы такого явления очевидны: надежность, простота обслуживания, доступность запчастей. Эти моторы известны в любом сервисе, топливо можно заливать даже АИ-92. Но по динамике и экономичности они уступают современным турбированным конкурентам. Вариатор - решение спорное: плавность есть, но для активной езды и бездорожья он подходит не лучшим образом.

Для кого Азимут и стоит ли он своих денег

Ожидаемая цена - от 2,5 до 3 миллионов рублей. Это самый дорогой автомобиль в линейке Лада на сегодня. Azimut подойдет тем, кто ценит узнаваемый стиль, высокие клиренсы и простоту обслуживания. Городским жителям, которые хотят популяризироваться и не бояться зимних сугробов, он тоже понравится.

Но если вы ищете технические новинки, полный привод или низкую экономичность — Azimut вряд ли вас удивит. За эти деньги можно приобрести подержанные кроссоверы с более современными моторами и богатым оснащением. Для настоящих любителей бездорожья выбор по-прежнему очевиден – Нива или проверенные иномарки.

Азимут - это не революция, а эволюция. Он отражает новые амбиции АвтоВАЗа и выход на новый уровень, не отрываясь от реальности российского рынка.