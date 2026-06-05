Новая эра LADA: Azimut станет главным конкурентом «китайцам» — полный разбор комплектации, опций и зимних решений

LADA Azimut: цифровой кокпит, панорамная крыша и обогрев стёкол в базе

LADA Azimut выходит на рынок с цифровой панелью, панорамной крышей и обогревом боковых стёкол уже в базе. Новинка обещает изменить баланс сил среди городских кроссоверов и стать заметным событием для российского автопрома.

LADA Azimut выходит на рынок с цифровой панелью, панорамной крышей и обогревом боковых стёкол уже в базе. Новинка обещает изменить баланс сил среди городских кроссоверов и стать заметным событием для российского автопрома.

Появление LADA Azimut на российском рынке может стать поворотным моментом для сегмента традиционных кроссоверов. Модель привлекает внимание не только внешним видом, но и набором опций, которые ранее были доступны лишь в более дорогих иномарках. Уже в базовой комплектации Azimut предлагает цифровую приборную панель, мультимедийную систему с двумя экранами и панорамную крышу со сдвижным люком. Такой подход к оснащению выглядит как попытка АвтоВАЗа не просто догнать, а обойти китайских конкурентов, которые в последние годы доминируют в этом сегменте.

Особое внимание уделяется системе обогрева боковых стёкол, что особенно актуально для российских регионов с суровым климатом. В сочетании с панорамной крышей и цифровым кокпитом Azimut формирует новый стандарт комфорта для отечественных автомобилей. Эксперты отмечают, что такой набор опций ранее встречался только в моделях стоимостью значительно выше, а теперь становится доступным стандартом.

Дизайн Azimut полностью разработан в центре АвтоВАЗа и отличается брутальностью и самобытностью. На старте продаж покупателям предложат два атмосферных двигателя — 1,6 л (120 л.с.) и 1,8 л (132 л.с.), оба собственного производства. Коробки передач — шестиступенчатая механика или вариатор, а в перспективе ожидается турбоверсия на 150 л.с. с классическим автоматом. По габаритам Azimut сопоставим с такими моделями, как Haval Jolion, Chery Tiggo 4 Pro и Geely Coolray, но выигрывает по цене: средний ценовой диапазон 1,7–2,2 млн рублей, что делает его более доступным для российских покупателей.

Перед запуском в серию «Азимут» прошел комплексные испытания на автополигоне АвтоВАЗа: инженеры проверяют поведение машины на ямах, колейности, при перепадах температуры и на разном качестве топлива. Такой подход предполагает ориентацию на реальные условия эксплуатации, а не только на маркетинговые обещания. Важно, что двигатель и основные компоненты полностью локализованы, что снижает зависимость от импорта и позволяет быстрее реагировать на изменения рынка.

Ожидается, что уже в сентябре 2026 года станет ясно, сможет ли LADA Azimut изменить расстановку сил в сегменте, где сейчас лидируют китайские бренды. Если судить по комплектации и цене, у новинки есть возможность привлечь внимание тех, кто ищет современный и адаптированный к российским условиям кроссовер.

Среди очевидных плюсов «Азимута» — богатое базовое оснащение, адаптация к климатическим условиям и независимость от сторонних комплектующих. Однако часть экспертов и покупателей пока сдержанно относятся к качеству сборки и надёжности новой электроники. Тем не менее уникальные опции и привлекательная цена могут сделать Azimut настоящим открытием для рынка. Важно отметить, что интерес к новым кроссоверам в России стабильно высок: например, в последнее время мы наблюдаем, как Geely Monjaro стал хитом среди российских водителей — подробнее об этом можно узнать в материале о преимуществах Geely Monjaro для российских покупателей .