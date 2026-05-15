Пять болтов, турбомотор и сходство с китайскими моделями — что скрывает первый кроссовер АвтоВАЗа

15 мая 2026, 20:40
Lada Azimut: детали, которые вызывают вопросы у экспертов и автолюбителей
Lada Azimut - первый кроссовер АвтоВАЗа, который уже вызвал оживленные споры среди специалистов. Почему его конструкция и детали так активно обсуждаются, и как это может повлиять на рынок и будущее российского автопрома - разбираемся в материале.
Появление Lada Azimut стало одним из самых ярких событий российского автопрома. Новый кроссовер привлёк внимание не только дизайном, но и техническими решениями, вызвавшими вопросы у специалистов. В условиях перемен на рынке запуск такой модели может стать поворотным моментом для отрасли.
Азимут представили на ПМЭФ, и эксперты сразу заметили его отличие от привычных моделей АвтоВАЗа. При детальном рассмотрении кузова обнаруживается сходство с Renault Duster. Вероятно, проект новой «Нивы» был почти завершён до ухода Renault, и инженеры использовали готовые наработки.
Передняя и задняя части кузова Azimut уникальны, но полностью новый кузов за два года создать сложно даже мировым гигантам. Скорее всего, речь идёт о глубокой переработке платформы. Такой подход ускоряет процесс, но ставит вопросы о локализации и оригинальности.
Интерьер Azimut пока официально не показан, но отдельные детали, например форма дефлекторов, напоминают решения Changan. Это отражает общий тренд последних лет: российские заводы всё чаще используют китайские компоненты для ускорения вывода новых моделей.
У Azimut пять болтов крепления колеса вместо четырёх, как у «Весты» и «Искры». Конвейер пришлось перенастраивать под новую схему. Пять болтов — стандарт многих китайских кроссоверов, включая Changan Uni-S, Bestune T77 и Xcite X-Cross 7.
Под капотом — 1,5-литровый турбомотор, ранее не встречавшийся на моделях АвтоВАЗа. Такие двигатели давно и достаточно надёжно используются китайскими партнёрами. Это ещё одно свидетельство активного использования китайского опыта и технологий.
Если Azimut станет первым массовым автомобилем АвтоВАЗа с китайским турбомотором и новой платформой, это изменит представление о возможностях российского автопрома. Даже при заимствованиях запуск нового кроссовера в жёсткие сроки означает серьёзные перемены в отрасли.
Без внешней поддержки создать столь сложный продукт за два года было бы практически невозможно. В ближайшем будущем появятся новые подробности о технических характеристиках и происхождении компонентов Azimut, которые могут повлиять на дальнейшее развитие отечественного автопрома.
Вопрос о международных технологиях остается открытым - официально подтверждений нет, но детали указывают на тесное сотрудничество. Ожидается, что запуск серийного производства даст больше информации о технической начинке и происхождении основных компонентов. Важно отметить, что подобные процессы происходят не только в России: китайские бренды активно укрепляют позиции и на других рынках, что подтверждает свежий рейтинг надежности автомобилей .
