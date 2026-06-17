Платформа, турбомотор и пять болтов - что скрывает первый кроссовер АвтоВАЗа и почему его сравнивают с китайскими и европейскими моделями

17 июня 2026, 05:31
Lada Azimut: детали платформы, китайские технологии и вопросы к оригинальности
Lada Azimut: детали платформы, китайские технологии и вопросы к оригинальности
Lada Azimut вызвал оживленные споры среди экспертов: необычные технические решения, схожесть с зарубежными моделями и рекордные сроки разработки заставляют задуматься о реальном происхождении платформы и перспективах отечественного автопрома.
Появление Lada Azimut на ПМЭФ стало настоящим событием для российского автопрома. Первый кроссовер от АвтоВАЗа сразу привлёк внимание не только внешним видом, но и техническими особенностями, которые вызвали немало вопросов у специалистов. В условиях, когда отечественный рынок переживает серьёзные перемены, запуск новых моделей выглядит как попытка быстрой адаптации к новым реалиям.
Внимательные наблюдатели сразу заметили: несмотря на свежий дизайн, Azimut во многом напоминает Renault Duster. Это неудивительно, ведь проект новой «Нивы» был практически завершён ещё до ухода Renault, и инженеры АвтоВАЗа, судя по всему, решили использовать уже существующие наработки. Передняя и задняя части кузова у Azimut действительно уникальны, но полностью новый кузов за два года создать сложно даже для мировых гигантов. Поэтому эксперты склоняются к версии о глубокой переработке платформы, а не о создании автомобиля с нуля.
Интерьер Azimut пока остаётся загадкой — официальных фото салона нет, но отдельные детали указывают на влияние китайских производителей. Форма дефлекторов и расположение элементов на торпедо напоминают решения Changan. В последние годы международные автозаводы всё чаще используют китайские комплектующие и технологии. Это позволяет ускорить разработку и снизить затраты, но создаёт проблемы, связанные с самостоятельностью проекта.
Особое внимание привлекла схема крепления колёс: у Azimut пять болтов вместо привычных четырёх, как у «Весты» и «Искры». Для АвтоВАЗа это серьёзное изменение, потребовавшее перенастройки производственной линии. Пять болтов — стандарт для многих китайских кроссоверов, включая Changan Uni-S, Bestune T77 (Lada X-Cross 5) и Xcite X-Cross 7, который, по сути, является копией Chery Tiggo 7. Это ещё один аргумент в пользу версии об использовании китайских технических решений.
Под капотом Azimut — 1,5-литровый турбомотор, ранее не встречавшийся на моделях АвтоВАЗа, но хорошо знакомый по китайским автомобилям. Такой выбор двигателя стал результатом рекордно короткого срока разработки и появления необычных для бренда технических решений. Без поддержки партнёров из Китая реализовать столь сложный проект за два года было бы невозможно.
Появление Lada Azimut — важный шаг для российского автопрома. Даже если часть решений заимствована, запуск нового кроссовера в такие жёсткие сроки означает серьёзные изменения на рынке. В ближайшее время мы будем получать больше информации о технической начинке и происхождении основных компонентов. Судя по имеющимся данным, Azimut может стать первым массовым автомобилем АвтоВАЗа с турбомотором китайского происхождения и глубоко переработанной платформой, адаптированной под российские условия. Для потребителей это означает расширение выбора и появление новых технологий, а для отрасли — сигнал о необходимости гибкого реагирования на вызовы времени.
Интересно, что в автомобильной отрасли подобные истории — не редкость. Например, в материале о редком Plymouth GTX 1967 года рассказывается, как уникальные детали и история модели обсуждается среди коллекционеров и экспертов — подробнее о ценностях классики и подходах к сохранению уникальных автомобилей .
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