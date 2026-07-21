Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

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Автор: Дмитрий Новиков

21 июля 2026, 08:59

Lada Azimut готовят к выпуску гибрид с мощностью 500 л. с. и запасом хода 1100 км

Lada Azimut готовят к выпуску гибрид с мощностью 500 л. с. и запасом хода 1100 км

Разгон за 5,7 секунды: АвтоВАЗ собирает первый опытный образец 500-сильного кроссовера Lada Azimut

Lada Azimut готовят к выпуску гибрид с мощностью 500 л. с. и запасом хода 1100 км

АвтоВАЗ официально подтвердил разработку гибридной версии Lada Azimut с впечатляющими характеристиками. Модель обещает стать одной из самых мощных среди отечественных кроссоверов. Впервые прототип покажут уже в этом году, а запас хода превысит 1000 км. Какие еще детали скрывает производитель и что это значит для рынка - разбираемся в материале.

АвтоВАЗ официально подтвердил разработку гибридной версии Lada Azimut с впечатляющими характеристиками. Модель обещает стать одной из самых мощных среди отечественных кроссоверов. Впервые прототип покажут уже в этом году, а запас хода превысит 1000 км. Какие еще детали скрывает производитель и что это значит для рынка - разбираемся в материале.

АвтоВАЗ объявил о переходе к практической стадии создания гибридной версии кроссовера Lada Azimut. Как сообщают «Вести», президент компании Максим Соколов отметил, что инженеры уже приступили к сборке первого опытного образца. После завершения работ прототип отправится на испытания, по итогам которых будет принято решение о запуске серийного производства.

По словам главы АвтоВАЗа, суммарная мощность гибридной силовой установки составит 500 лошадиных сил. Это заметно выделяет Azimut на фоне других российских моделей, где подобные показатели встречаются крайне редко. Ожидается, что автомобиль получит полный привод и подзаряжаемую гибридную систему, а разгон до 100 км/ч займет всего 5,7 секунды. Общий запас хода на одной заправке и полной зарядке - до 1100 километров, что может стать рекордом для сегмента.

Технические подробности пока держатся в секрете, однако известно, что АвтоВАЗ уже подал заявку на регистрацию названия для новой версии Azimut еще весной. Информация о дальности поездки исключительно на электротяге пока не раскрывается, что подогревает интерес к будущей новинке. Эксперты отмечают, что подобный шаг может стать ответом на растущий спрос на экономичные и мощные автомобили в России.

Для тех, кто предпочитает классические решения, бензиновая версия Azimut будет предлагаться с двумя моторами: 1,6 литра мощностью 120 л. с. и 1,8 литра на 135 л. с. В зависимости от комплектации, покупатели смогут выбрать между шестиступенчатой механикой и вариатором. Такой подход позволяет охватить сразу несколько сегментов рынка и привлечь как сторонников традиционных технологий, так и поклонников современных гибридов.

Упомянутые модели: ВАЗ (Lada) AZIMUT
Упомянутые марки: ВАЗ (Lada)
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