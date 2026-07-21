Разгон за 5,7 секунды: АвтоВАЗ собирает первый опытный образец 500-сильного кроссовера Lada Azimut

21 июля 2026, 08:59
Lada Azimut готовят к выпуску гибрид с мощностью 500 л. с. и запасом хода 1100 км
Lada Azimut готовят к выпуску гибрид с мощностью 500 л. с. и запасом хода 1100 км
АвтоВАЗ официально подтвердил разработку гибридной версии Lada Azimut с впечатляющими характеристиками. Модель обещает стать одной из самых мощных среди отечественных кроссоверов. Впервые прототип покажут уже в этом году, а запас хода превысит 1000 км. Какие еще детали скрывает производитель и что это значит для рынка - разбираемся в материале.
АвтоВАЗ объявил о переходе к практической стадии создания гибридной версии кроссовера Lada Azimut. Как сообщают «Вести», президент компании Максим Соколов отметил, что инженеры уже приступили к сборке первого опытного образца. После завершения работ прототип отправится на испытания, по итогам которых будет принято решение о запуске серийного производства.
По словам главы АвтоВАЗа, суммарная мощность гибридной силовой установки составит 500 лошадиных сил. Это заметно выделяет Azimut на фоне других российских моделей, где подобные показатели встречаются крайне редко. Ожидается, что автомобиль получит полный привод и подзаряжаемую гибридную систему, а разгон до 100 км/ч займет всего 5,7 секунды. Общий запас хода на одной заправке и полной зарядке - до 1100 километров, что может стать рекордом для сегмента.
Технические подробности пока держатся в секрете, однако известно, что АвтоВАЗ уже подал заявку на регистрацию названия для новой версии Azimut еще весной. Информация о дальности поездки исключительно на электротяге пока не раскрывается, что подогревает интерес к будущей новинке. Эксперты отмечают, что подобный шаг может стать ответом на растущий спрос на экономичные и мощные автомобили в России.
Для тех, кто предпочитает классические решения, бензиновая версия Azimut будет предлагаться с двумя моторами: 1,6 литра мощностью 120 л. с. и 1,8 литра на 135 л. с. В зависимости от комплектации, покупатели смогут выбрать между шестиступенчатой механикой и вариатором. Такой подход позволяет охватить сразу несколько сегментов рынка и привлечь как сторонников традиционных технологий, так и поклонников современных гибридов.
Похожие материалы Лада
-
21.07.2026, 11:59
В Тольятти запустили новую линию по выпуску светотехники для Lada Azimut
На заводе в особой экономической зоне «Тольятти» стартовало производство светотехники для Lada Azimut. Инвестиции в проект составили почти 2 млрд рублей. Почему это событие может повлиять на рынок и что ждет покупателей - объясняем подробно. Мало кто знает, какие технологии применяются впервые.Читать далее
-
20.07.2026, 17:00
Новые моторы Lada: 1,6 и 1,8 л с фазовращателями появятся на Azimut уже осенью
АвтоВАЗ готовит к запуску современные двигатели объемом 1,6 и 1,8 литра, которые впервые появятся на Lada Azimut уже в сентябре 2026 года. Эти моторы обещают повысить эффективность и динамику, а также задать новые стандарты для российских автомобилей.Читать далее
-
15.07.2026, 21:33
Lada Azimut и новые моторы для Vesta и Niva Legend: что изменится в 2026 году
В 2026 году АвтоВАЗ запускает кроссовер Lada Azimut и обновляет Vesta и Niva Legend с новыми двигателями и расширенными опциями. Это может изменить расстановку сил на рынке и повлиять на выбор покупателей в условиях растущей конкуренции.Читать далее
-
15.07.2026, 13:11
АвтоВАЗ выпустил три новые Lada: спрос растет, Iskra уже в топе продаж
Автомобили Lada вновь оказались в центре внимания: за четыре года АвтоВАЗ представил сразу три современные модели, что стало неожиданностью даже для опытных аналитиков. Как изменился спрос, какие перспективы у Iskra и Azimut, и почему это важно для российских водителей именно сейчас - разбираемся в деталях. Мало кто знает, что темпы обновления модельного ряда сопоставимы с эпохой Renault, а эксперты уже строят прогнозы по итогам года.Читать далее
-
11.07.2026, 07:11
Lada Azimut получит турбомотор 1,4 л и автомат: старт продаж намечен на 2027 год
АвтоВАЗ официально подтвердил выпуск Lada Azimut с турбированным двигателем и автоматической коробкой передач. Новая модификация появится в 2027 году, а серийное производство стартует уже в следующем году. Это событие может повлиять на расстановку сил среди российских кроссоверов.Читать далее
-
08.07.2026, 20:16
Lada Azimut выходит на рынок: старт продаж, цены и новые технологии для России
Lada Azimut дебютирует в сегменте кроссоверов с акцентом на современные опции и доступную стоимость. Эксперты отмечают: именно сочетание цены и технологичности может изменить баланс сил на рынке до 2 млн рублей.Читать далее
-
08.07.2026, 13:22
Lada Azimut с турбомотором 150 л.с. и автоматом: когда ждать новинку
АВТОВАЗ официально обозначил сроки появления Lada Azimut с турбированным двигателем 150 л.с. и классическим автоматом. Эта модификация может изменить расстановку сил среди российских кроссоверов и привлечь внимание покупателей, ищущих современные решения.Читать далее
-
08.07.2026, 08:57
АвтоВАЗ оформляет патенты на интерьер Lada Azimut: что это значит для рынка
АвтоВАЗ подал новые патентные заявки на детали интерьера Lada Azimut, включая переднюю панель и блок климат-контроля. Мало кто знает, что такие шаги могут повлиять на конкуренцию и защиту уникальных решений. Что грозит копированию и как это скажется на будущем модели - объясняем подробно.Читать далее
-
06.07.2026, 13:41
Российские автогиганты показали новые кроссоверы и электромобили на «Иннопроме-2026»
На «Иннопроме-2026» в Екатеринбурге сразу несколько российских брендов представили долгожданные новинки. Серийный Lada Azimut, электрический Evolute I-Sky и полноразмерный Tenet T9 вызвали ажиотаж среди специалистов. Какие технологии и решения скрываются за громкими премьерами, и что это значит для будущего отечественного автопрома - разбираемся подробно. Читать далее
-
01.07.2026, 07:39
LADA Azimut выходит на рынок: сроки старта производства и детали по двигателям
LADA Azimut - первый российский кроссовер без советских корней и китайских копий - завершил испытания и готовится к запуску в серию. Модель обещает широкий выбор двигателей, включая гибрид, и может изменить баланс сил на рынке SUV. Почему это важно - в материале.Читать далее
Похожие материалы Лада
-
21.07.2026, 11:59
В Тольятти запустили новую линию по выпуску светотехники для Lada Azimut
На заводе в особой экономической зоне «Тольятти» стартовало производство светотехники для Lada Azimut. Инвестиции в проект составили почти 2 млрд рублей. Почему это событие может повлиять на рынок и что ждет покупателей - объясняем подробно. Мало кто знает, какие технологии применяются впервые.Читать далее
-
20.07.2026, 17:00
Новые моторы Lada: 1,6 и 1,8 л с фазовращателями появятся на Azimut уже осенью
АвтоВАЗ готовит к запуску современные двигатели объемом 1,6 и 1,8 литра, которые впервые появятся на Lada Azimut уже в сентябре 2026 года. Эти моторы обещают повысить эффективность и динамику, а также задать новые стандарты для российских автомобилей.Читать далее
-
15.07.2026, 21:33
Lada Azimut и новые моторы для Vesta и Niva Legend: что изменится в 2026 году
В 2026 году АвтоВАЗ запускает кроссовер Lada Azimut и обновляет Vesta и Niva Legend с новыми двигателями и расширенными опциями. Это может изменить расстановку сил на рынке и повлиять на выбор покупателей в условиях растущей конкуренции.Читать далее
-
15.07.2026, 13:11
АвтоВАЗ выпустил три новые Lada: спрос растет, Iskra уже в топе продаж
Автомобили Lada вновь оказались в центре внимания: за четыре года АвтоВАЗ представил сразу три современные модели, что стало неожиданностью даже для опытных аналитиков. Как изменился спрос, какие перспективы у Iskra и Azimut, и почему это важно для российских водителей именно сейчас - разбираемся в деталях. Мало кто знает, что темпы обновления модельного ряда сопоставимы с эпохой Renault, а эксперты уже строят прогнозы по итогам года.Читать далее
-
11.07.2026, 07:11
Lada Azimut получит турбомотор 1,4 л и автомат: старт продаж намечен на 2027 год
АвтоВАЗ официально подтвердил выпуск Lada Azimut с турбированным двигателем и автоматической коробкой передач. Новая модификация появится в 2027 году, а серийное производство стартует уже в следующем году. Это событие может повлиять на расстановку сил среди российских кроссоверов.Читать далее
-
08.07.2026, 20:16
Lada Azimut выходит на рынок: старт продаж, цены и новые технологии для России
Lada Azimut дебютирует в сегменте кроссоверов с акцентом на современные опции и доступную стоимость. Эксперты отмечают: именно сочетание цены и технологичности может изменить баланс сил на рынке до 2 млн рублей.Читать далее
-
08.07.2026, 13:22
Lada Azimut с турбомотором 150 л.с. и автоматом: когда ждать новинку
АВТОВАЗ официально обозначил сроки появления Lada Azimut с турбированным двигателем 150 л.с. и классическим автоматом. Эта модификация может изменить расстановку сил среди российских кроссоверов и привлечь внимание покупателей, ищущих современные решения.Читать далее
-
08.07.2026, 08:57
АвтоВАЗ оформляет патенты на интерьер Lada Azimut: что это значит для рынка
АвтоВАЗ подал новые патентные заявки на детали интерьера Lada Azimut, включая переднюю панель и блок климат-контроля. Мало кто знает, что такие шаги могут повлиять на конкуренцию и защиту уникальных решений. Что грозит копированию и как это скажется на будущем модели - объясняем подробно.Читать далее
-
06.07.2026, 13:41
Российские автогиганты показали новые кроссоверы и электромобили на «Иннопроме-2026»
На «Иннопроме-2026» в Екатеринбурге сразу несколько российских брендов представили долгожданные новинки. Серийный Lada Azimut, электрический Evolute I-Sky и полноразмерный Tenet T9 вызвали ажиотаж среди специалистов. Какие технологии и решения скрываются за громкими премьерами, и что это значит для будущего отечественного автопрома - разбираемся подробно. Читать далее
-
01.07.2026, 07:39
LADA Azimut выходит на рынок: сроки старта производства и детали по двигателям
LADA Azimut - первый российский кроссовер без советских корней и китайских копий - завершил испытания и готовится к запуску в серию. Модель обещает широкий выбор двигателей, включая гибрид, и может изменить баланс сил на рынке SUV. Почему это важно - в материале.Читать далее