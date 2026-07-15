Названы перемены, которые ждут автомобили Lada в 2026 году — свежие модели, обновления и планы по экспорту

Lada Azimut и новые моторы для Vesta и Niva Legend: что изменится в 2026 году

В 2026 году АвтоВАЗ запускает кроссовер Lada Azimut и обновляет Vesta и Niva Legend с новыми двигателями и расширенными опциями. Это может изменить расстановку сил на рынке и повлиять на выбор покупателей в условиях растущей конкуренции.

В 2026 году АвтоВАЗ запускает кроссовер Lada Azimut и обновляет Vesta и Niva Legend с новыми двигателями и расширенными опциями. Это может изменить расстановку сил на рынке и повлиять на выбор покупателей в условиях растущей конкуренции.

В 2026 году российский авторынок ожидает заметное обновление: АвтоВАЗ готовит сразу несколько важных новинок и технологических изменений. На фоне результатов 2025 года, когда продажи Lada сократились на 26%, компания делает ставку на расширение ассортимента и внедрение новых решений, чтобы сохранить лидерство в условиях жёсткой конкуренции.

Ключевым событием станет выход кроссовера Lada Azimut, который должен укрепить позиции бренда в сегменте SUV. Одновременно с этим Lada Vesta и Niva Legend обзаведутся новыми двигателями и расширенным набором опций. Для Весты предусмотрен 1,8-литровый мотор, климат-контроль, версия на метане, а также спортивная модификация с 6-ступенчатой механикой. Niva Legend получит двигатель от Niva Travel, что может повысить её привлекательность среди поклонников классических внедорожников.

АвтоВАЗ активно развивает экспортное направление: в 2025 году поставки за границу выросли почти на треть, а в странах СНГ, Абхазии, Египте, Ливии и Венесуэле появились новые дилерские центры и сборочные площадки. В сегменте компактных коммерческих автомобилей доля Lada достигла рекордных 98%, что обеспечивает высокую востребованность бренда не только среди корпоративных клиентов.

Особое внимание уделяется развитию сервисов: в 2025 году были внедрены системы Lada Connect и PlayAuto, а также начаты продажи автомобилей с ручным управлением для людей с ограниченными возможностями. Внедрение климат-контроля на Весте и расширение ассортимента опций остаются приоритетными задачами для повышения конкурентоспособности на внешнем рынке.

Планы на 2026 год включают модернизацию Lada Iskra с новым 1,6-литровым двигателем, обновление Lada Aura и дальнейшее развитие торговой марки SKM. Среди задач — удержание лидерства на внешних рынках, развитие дилерской сети и амбициозная цель реализовать 400 тысяч автомобилей. На заводе уже задействовано 1600 роботов, что позволяет внедрять новые технологии.

Российский рынок остаётся одним из самых сложных для автопроизводителей: высокая конкуренция и быстро меняющиеся предпочтения покупателей требуют постоянного обновления модельного ряда. Новые решения АвтоВАЗа могут не только укрепить позиции бренда внутри страны, но и повысить интерес к Lada за рубежом. Для потребителей это означает больший выбор, современные возможности и улучшенное качество, что особенно актуально с учётом последних изменений в отрасли.

Ставка на экспорт, развитие дилерской сети и внедрение современных опций могут позволить АвтоВАЗу не только удержать долю рынка, но и повысить привлекательность бренда для новых категорий покупателей. В условиях, когда конкуренция обостряется, а требования к качеству и функциональности автомобилей растут, такие шаги выглядят своевременными и стратегически оправданными.

Эксперты отмечают, что устойчивость кузова и надёжность моделей Lada — критический фактор для российских водителей. Например, только три модели бренда демонстрируют стойкость к ремонту даже спустя годы эксплуатации, как описано в материале о стойкости кузова Lada .