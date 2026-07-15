Названы перемены, которые ждут автомобили Lada в 2026 году — свежие модели, обновления и планы по экспорту

Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Arcfox Aston Martin Audi Aurus Austin Avatr BAIC Bajaj Belgee Bentley BMW Borgward Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Citroen Cupra Dacia Daewoo Daihatsu Datsun Denza Derways Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval HiPhi Honda Hongqi Hummer Hyundai iCar IM Motors Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover Leapmotor Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Lynk & Co M-Hero Maserati Maxus Maybach Mazda McLaren Mercedes MG Micro MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Pontiac Porsche Proton Ravon Renault Rising Auto Roewe Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Seres Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota Triumph VGV Volga Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wiesmann Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye ZX АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ ЛУАЗ Москвич ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

15 июля 2026, 21:33

Lada Azimut и новые моторы для Vesta и Niva Legend: что изменится в 2026 году

Lada Azimut и новые моторы для Vesta и Niva Legend: что изменится в 2026 году

Названы перемены, которые ждут автомобили Lada в 2026 году — свежие модели, обновления и планы по экспорту

Lada Azimut и новые моторы для Vesta и Niva Legend: что изменится в 2026 году

В 2026 году АвтоВАЗ запускает кроссовер Lada Azimut и обновляет Vesta и Niva Legend с новыми двигателями и расширенными опциями. Это может изменить расстановку сил на рынке и повлиять на выбор покупателей в условиях растущей конкуренции.

В 2026 году АвтоВАЗ запускает кроссовер Lada Azimut и обновляет Vesta и Niva Legend с новыми двигателями и расширенными опциями. Это может изменить расстановку сил на рынке и повлиять на выбор покупателей в условиях растущей конкуренции.

В 2026 году российский авторынок ожидает заметное обновление: АвтоВАЗ готовит сразу несколько важных новинок и технологических изменений. На фоне результатов 2025 года, когда продажи Lada сократились на 26%, компания делает ставку на расширение ассортимента и внедрение новых решений, чтобы сохранить лидерство в условиях жёсткой конкуренции.

Ключевым событием станет выход кроссовера Lada Azimut, который должен укрепить позиции бренда в сегменте SUV. Одновременно с этим Lada Vesta и Niva Legend обзаведутся новыми двигателями и расширенным набором опций. Для Весты предусмотрен 1,8-литровый мотор, климат-контроль, версия на метане, а также спортивная модификация с 6-ступенчатой механикой. Niva Legend получит двигатель от Niva Travel, что может повысить её привлекательность среди поклонников классических внедорожников.

АвтоВАЗ активно развивает экспортное направление: в 2025 году поставки за границу выросли почти на треть, а в странах СНГ, Абхазии, Египте, Ливии и Венесуэле появились новые дилерские центры и сборочные площадки. В сегменте компактных коммерческих автомобилей доля Lada достигла рекордных 98%, что обеспечивает высокую востребованность бренда не только среди корпоративных клиентов.

Особое внимание уделяется развитию сервисов: в 2025 году были внедрены системы Lada Connect и PlayAuto, а также начаты продажи автомобилей с ручным управлением для людей с ограниченными возможностями. Внедрение климат-контроля на Весте и расширение ассортимента опций остаются приоритетными задачами для повышения конкурентоспособности на внешнем рынке.

Планы на 2026 год включают модернизацию Lada Iskra с новым 1,6-литровым двигателем, обновление Lada Aura и дальнейшее развитие торговой марки SKM. Среди задач — удержание лидерства на внешних рынках, развитие дилерской сети и амбициозная цель реализовать 400 тысяч автомобилей. На заводе уже задействовано 1600 роботов, что позволяет внедрять новые технологии.

Российский рынок остаётся одним из самых сложных для автопроизводителей: высокая конкуренция и быстро меняющиеся предпочтения покупателей требуют постоянного обновления модельного ряда. Новые решения АвтоВАЗа могут не только укрепить позиции бренда внутри страны, но и повысить интерес к Lada за рубежом. Для потребителей это означает больший выбор, современные возможности и улучшенное качество, что особенно актуально с учётом последних изменений в отрасли.

Ставка на экспорт, развитие дилерской сети и внедрение современных опций могут позволить АвтоВАЗу не только удержать долю рынка, но и повысить привлекательность бренда для новых категорий покупателей. В условиях, когда конкуренция обостряется, а требования к качеству и функциональности автомобилей растут, такие шаги выглядят своевременными и стратегически оправданными.

Эксперты отмечают, что устойчивость кузова и надёжность моделей Lada — критический фактор для российских водителей. Например, только три модели бренда демонстрируют стойкость к ремонту даже спустя годы эксплуатации, как описано в материале о стойкости кузова Lada

Упомянутые модели: ВАЗ (Lada) AZIMUT
Упомянутые марки: ВАЗ (Lada)
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Лада

Похожие материалы Лада

Какие ошибки совершают мотоциклисты на горных дорогах и чем это опасно
ADAC выявил: популярные экономайзеры не влияют на расход топлива
Morgan и Pininfarina выпустят девять уникальных купе Midsummer для коллекционеров
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Пикапы
Changan Explorer и еще 81 модель
Электромобили Premium
Xiaomi SU7 и еще 37 моделей
Купе спортивные
Ferrari Amalfi и еще 36 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Владимир Краснодар Абакан
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться