Гравий, кислота и ультрафиолет - как Lada Azimut проходит заводские тесты и что это значит для покупателей

2 июня 2026, 04:40
Lada Azimut: испытания кузова на прочность и новые цвета для российского рынка
Lada Azimut: испытания кузова на прочность и новые цвета для российского рынка
Lada Azimut прошел серию сложных заводских испытаний лакокрасочного покрытия, включая удары гравием и воздействие кислотных дождей. Результаты важны для всех, кто выбирает автомобиль с учетом долговечности и стойкости к российским условиям.
В условиях российского климата и высоких затрат на изготовление кузова автомобиля его стойкость становится одним из основных критериев выбора. Именно поэтому заводские испытания Lada Azimut вызвали интерес не только у специалистов, но и у будущих владельцев. Новый кроссовер прошел полный цикл лабораторных испытаний, в ходе которых его лакокрасочное покрытие подверглось сильным ударам, царапинам, истиранию, воздействию влаги, солнечной радиации, температурным перепадам и ультрафиолету. Отдельно проверялась устойчивость к кислоте: имитировались последствия кислотных дождей, что особенно актуально для крупных городов.
Испытания проводятся на специальных металлических пластинах, окрашенных по основной заводской технологии. Такой подход позволяет максимально точно смоделировать реальные условия эксплуатации автомобиля на российских дорогах. По результатам испытаний специалисты отметили стойкость новых эмалей к погодным и механическим воздействиям, а также способность покрытия сохранять насыщенность цвета даже при длительном воздействии солнца. Катафорезный грунт стал более качественным, а эластичный лак теперь лучше защищает кузов от сколов и мелких повреждений.
Большинство материалов для лакокрасочного покрытия Lada Azimut — российского производства, а компоненты сейчас проходят этап локализации. В технологической цепочке использованы: цинковое покрытие, фосфатная пленка, катафорезный и полиэфирный грунты, базовая эмаль и покрывающий лак. В качестве дополнительной защиты применяются шовные и противогравийные мастики, а также антикор для скрытых полостей. Такой комплексный подход позволяет рассчитывать, что ресурс кузова Azimut будет не ниже, чем у Lada Vesta, чей ресурс подтвержден и соответствует требованиям.
Цветовая палитра нового кроссовера обещает быть разнообразной: часть оттенков позаимствована у других моделей бренда, но появляются и абсолютно новые решения — например, бежевый «Гоби», зеленый «Изумруд» и цвет морской волны «Серенада». Это позволяет покупателям выбрать автомобиль не только по техническим характеристикам, но и по индивидуальным предпочтениям.
Если опираться на представленные данные, можно отметить несколько важных моментов: современные лакокрасочные материалы не только защищают кузов от коррозии, но и сохраняют внешний вид автомобиля на долгие годы. Для российского рынка это особенно актуально из-за сложных погодных условий и обилия реагентов на дорогах. Внедрение новых технологий окраски и локализация компонентов производства позволяют снизить стоимость обслуживания и повысить надежность. В итоге Lada Azimut может стать одним из наиболее привлекательных предложений в своем сегменте для тех, кто ценит практичность и удобство.
Серийное производство Lada Azimut стартует осенью, первые автомобили появятся у дилеров к концу 2026 года. Тем, кто следит за тенденциями на рынке, будет интересно сравнить подходы разных производителей к защите кузова. Например, в материале о влиянии новых моделей Chery на российский рынок подробно разрабатываются стандарты и технологии, которые учитывают современные ожидания покупателей.
Похожие материалы Лада
-
01.06.2026, 12:51
Lada Azimut выходит на рынок с новым турбомотором и классическим автоматом
Lada Azimut готовится к старту продаж: впервые в истории марки появится классический автомат и турбированный двигатель на 150 л.с. Почему это событие может изменить расстановку сил на российском рынке и какие детали уже известны - в нашем материале.Читать далее
-
31.05.2026, 18:46
Lada Azimut: старт продаж, цена и ключевые особенности нового кроссовера АвтоВАЗа
Lada Azimut выходит на рынок с прицелом на сегмент до 2 млн рублей. Эксперты считают, что именно ценовая политика определит спрос на новый кроссовер, а технические новшества и оснащение могут усилить позиции модели в конкурентной борьбе.Читать далее
-
28.05.2026, 15:53
Краска Lada Azimut прошла испытания: кузов выдержал кислотный дождь и удары гравием
АвтоВАЗ завершил серию сложных испытаний для нового кроссовера Lada Azimut. Мало кто знает, но лакокрасочные материалы тестировали не только на прочность, но и на устойчивость к кислотным дождям и биологическим воздействиям. Какие новые цвета появятся, что изменилось в технологии и почему это важно для российских дорог - разбираемся, что скрывается за обновлениями. Читать далее
-
25.05.2026, 06:54
Lada Azimut: первый турбомотор и автоматическая коробка в истории АвтоВАЗа
АвтоВАЗ готовит к запуску Lada Azimut с уникальным турбированным двигателем и классическим автоматом - впервые для бренда. Это решение может изменить расстановку сил среди российских кроссоверов и усилить позиции отечественного автопрома.Читать далее
-
15.05.2026, 11:56
Старт производства Lada Azimut: первые автомобили уже едут к дилерам
В Тольятти началась сборка Lada Azimut. Первые машины уже отправлены дилерам. Ожидается старт продаж до конца года. Цена базовой версии пока не раскрыта.Читать далее
-
15.05.2026, 10:31
АвтоВАЗ рассматривает выпуск беспилотной Lada: новые технологии на горизонте
АвтоВАЗ может стать одним из первых отечественных брендов, кто выведет на рынок автомобиль с автономным управлением. Почему это решение может изменить расстановку сил в отрасли и каковы реальные перспективы внедрения беспилотных технологий - разбираемся в деталях.Читать далее
-
14.05.2026, 20:02
Lada Azimut: новый кроссовер с рекордной локализацией и современными технологиями
Lada Azimut станет первым кроссовером с уровнем локализации свыше 90% уже на старте производства. Модель получит обновленные двигатели, современную электронику и широкий выбор трансмиссий, что может изменить баланс сил на рынке SUV в России.Читать далее
-
08.05.2026, 12:29
Lada Azimut: старт серийного производства и планы по выпуску 70 тысяч кроссоверов в год
АвтоВАЗ готовит к запуску серийное производство кроссовера Lada Azimut, который должен изменить отношение к российскому автопрому. Президенту России уже доложили о планах по выпуску 70 тысяч машин в год. Почему эта новинка так важна для рынка и что ждет покупателей - разбираемся в деталях.Читать далее
-
07.05.2026, 10:39
Lada Azimut выходит на рынок: восемь новых цветов и уникальные опции кузова
АвтоВАЗ готовит к запуску первый кроссовер Lada Azimut с расширенной палитрой цветов и необычными вариантами отделки. Восемь оттенков кузова, включая яркие зеленый и красный, а также две версии крыши - что еще скрывает новинка и почему это важно для покупателей прямо сейчас, разбираемся подробно.Читать далее
-
07.05.2026, 04:27
Восемь цветов кузова и две крыши: новые детали о Lada Azimut перед стартом продаж
Lada Azimut готовит кроссовер с широкой цветовой гаммой и двумя вариантами крыши. Эксперты уже обсуждают ценовой диапазон и сроки появления новинки. Почему этот выбор оттенков может стать трендом на рынке - разбираемся в деталях.Читать далее
Похожие материалы Лада
-
01.06.2026, 12:51
Lada Azimut выходит на рынок с новым турбомотором и классическим автоматом
Lada Azimut готовится к старту продаж: впервые в истории марки появится классический автомат и турбированный двигатель на 150 л.с. Почему это событие может изменить расстановку сил на российском рынке и какие детали уже известны - в нашем материале.Читать далее
-
31.05.2026, 18:46
Lada Azimut: старт продаж, цена и ключевые особенности нового кроссовера АвтоВАЗа
Lada Azimut выходит на рынок с прицелом на сегмент до 2 млн рублей. Эксперты считают, что именно ценовая политика определит спрос на новый кроссовер, а технические новшества и оснащение могут усилить позиции модели в конкурентной борьбе.Читать далее
-
28.05.2026, 15:53
Краска Lada Azimut прошла испытания: кузов выдержал кислотный дождь и удары гравием
АвтоВАЗ завершил серию сложных испытаний для нового кроссовера Lada Azimut. Мало кто знает, но лакокрасочные материалы тестировали не только на прочность, но и на устойчивость к кислотным дождям и биологическим воздействиям. Какие новые цвета появятся, что изменилось в технологии и почему это важно для российских дорог - разбираемся, что скрывается за обновлениями. Читать далее
-
25.05.2026, 06:54
Lada Azimut: первый турбомотор и автоматическая коробка в истории АвтоВАЗа
АвтоВАЗ готовит к запуску Lada Azimut с уникальным турбированным двигателем и классическим автоматом - впервые для бренда. Это решение может изменить расстановку сил среди российских кроссоверов и усилить позиции отечественного автопрома.Читать далее
-
15.05.2026, 11:56
Старт производства Lada Azimut: первые автомобили уже едут к дилерам
В Тольятти началась сборка Lada Azimut. Первые машины уже отправлены дилерам. Ожидается старт продаж до конца года. Цена базовой версии пока не раскрыта.Читать далее
-
15.05.2026, 10:31
АвтоВАЗ рассматривает выпуск беспилотной Lada: новые технологии на горизонте
АвтоВАЗ может стать одним из первых отечественных брендов, кто выведет на рынок автомобиль с автономным управлением. Почему это решение может изменить расстановку сил в отрасли и каковы реальные перспективы внедрения беспилотных технологий - разбираемся в деталях.Читать далее
-
14.05.2026, 20:02
Lada Azimut: новый кроссовер с рекордной локализацией и современными технологиями
Lada Azimut станет первым кроссовером с уровнем локализации свыше 90% уже на старте производства. Модель получит обновленные двигатели, современную электронику и широкий выбор трансмиссий, что может изменить баланс сил на рынке SUV в России.Читать далее
-
08.05.2026, 12:29
Lada Azimut: старт серийного производства и планы по выпуску 70 тысяч кроссоверов в год
АвтоВАЗ готовит к запуску серийное производство кроссовера Lada Azimut, который должен изменить отношение к российскому автопрому. Президенту России уже доложили о планах по выпуску 70 тысяч машин в год. Почему эта новинка так важна для рынка и что ждет покупателей - разбираемся в деталях.Читать далее
-
07.05.2026, 10:39
Lada Azimut выходит на рынок: восемь новых цветов и уникальные опции кузова
АвтоВАЗ готовит к запуску первый кроссовер Lada Azimut с расширенной палитрой цветов и необычными вариантами отделки. Восемь оттенков кузова, включая яркие зеленый и красный, а также две версии крыши - что еще скрывает новинка и почему это важно для покупателей прямо сейчас, разбираемся подробно.Читать далее
-
07.05.2026, 04:27
Восемь цветов кузова и две крыши: новые детали о Lada Azimut перед стартом продаж
Lada Azimut готовит кроссовер с широкой цветовой гаммой и двумя вариантами крыши. Эксперты уже обсуждают ценовой диапазон и сроки появления новинки. Почему этот выбор оттенков может стать трендом на рынке - разбираемся в деталях.Читать далее