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Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

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Автор: Мария Степанова

2 июня 2026, 04:40

Lada Azimut: испытания кузова на прочность и новые цвета для российского рынка

Lada Azimut: испытания кузова на прочность и новые цвета для российского рынка

Гравий, кислота и ультрафиолет - как Lada Azimut проходит заводские тесты и что это значит для покупателей

Lada Azimut: испытания кузова на прочность и новые цвета для российского рынка

Lada Azimut прошел серию сложных заводских испытаний лакокрасочного покрытия, включая удары гравием и воздействие кислотных дождей. Результаты важны для всех, кто выбирает автомобиль с учетом долговечности и стойкости к российским условиям.

Lada Azimut прошел серию сложных заводских испытаний лакокрасочного покрытия, включая удары гравием и воздействие кислотных дождей. Результаты важны для всех, кто выбирает автомобиль с учетом долговечности и стойкости к российским условиям.

В условиях российского климата и высоких затрат на изготовление кузова автомобиля его стойкость становится одним из основных критериев выбора. Именно поэтому заводские испытания Lada Azimut вызвали интерес не только у специалистов, но и у будущих владельцев. Новый кроссовер прошел полный цикл лабораторных испытаний, в ходе которых его лакокрасочное покрытие подверглось сильным ударам, царапинам, истиранию, воздействию влаги, солнечной радиации, температурным перепадам и ультрафиолету. Отдельно проверялась устойчивость к кислоте: имитировались последствия кислотных дождей, что особенно актуально для крупных городов.

Испытания проводятся на специальных металлических пластинах, окрашенных по основной заводской технологии. Такой подход позволяет максимально точно смоделировать реальные условия эксплуатации автомобиля на российских дорогах. По результатам испытаний специалисты отметили стойкость новых эмалей к погодным и механическим воздействиям, а также способность покрытия сохранять насыщенность цвета даже при длительном воздействии солнца. Катафорезный грунт стал более качественным, а эластичный лак теперь лучше защищает кузов от сколов и мелких повреждений.

Большинство материалов для лакокрасочного покрытия Lada Azimut — российского производства, а компоненты сейчас проходят этап локализации. В технологической цепочке использованы: цинковое покрытие, фосфатная пленка, катафорезный и полиэфирный грунты, базовая эмаль и покрывающий лак. В качестве дополнительной защиты применяются шовные и противогравийные мастики, а также антикор для скрытых полостей. Такой комплексный подход позволяет рассчитывать, что ресурс кузова Azimut будет не ниже, чем у Lada Vesta, чей ресурс подтвержден и соответствует требованиям.

Цветовая палитра нового кроссовера обещает быть разнообразной: часть оттенков позаимствована у других моделей бренда, но появляются и абсолютно новые решения — например, бежевый «Гоби», зеленый «Изумруд» и цвет морской волны «Серенада». Это позволяет покупателям выбрать автомобиль не только по техническим характеристикам, но и по индивидуальным предпочтениям.

Если опираться на представленные данные, можно отметить несколько важных моментов: современные лакокрасочные материалы не только защищают кузов от коррозии, но и сохраняют внешний вид автомобиля на долгие годы. Для российского рынка это особенно актуально из-за сложных погодных условий и обилия реагентов на дорогах. Внедрение новых технологий окраски и локализация компонентов производства позволяют снизить стоимость обслуживания и повысить надежность. В итоге Lada Azimut может стать одним из наиболее привлекательных предложений в своем сегменте для тех, кто ценит практичность и удобство.

Серийное производство Lada Azimut стартует осенью, первые автомобили появятся у дилеров к концу 2026 года. Тем, кто следит за тенденциями на рынке, будет интересно сравнить подходы разных производителей к защите кузова. Например, в материале о влиянии новых моделей Chery на российский рынок подробно разрабатываются стандарты и технологии, которые учитывают современные ожидания покупателей.

Упомянутые модели: ВАЗ (Lada) AZIMUT
Упомянутые марки: ВАЗ (Lada)
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